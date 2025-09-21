León XIV lanzó un fuerte mensaje por la paz en Medio Oriente: “No hay futuro basado en la violencia"

El Papa lamentó que pueblos enteros se vean aplastados por la violencia y la indiferencia. Foto: archivo.

El papa León XIV, luego de la tradicional oración del Ángelus de este domingo, hizo un nuevo y conmovedor llamado por la paz en Oriente Medio, una “tierra martirizada”. El Sumo Pontífice se refirió a las imágenes de los palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí.

El líder de la Iglesia Católica se dirigió a las asociaciones católicas que manifestaron su compromiso con la población de la Franja de Gaza y que estuvieron presentes en la Plaza de San Pedro y expresó su aprecio por la iniciativa de dichas agrupaciones, las cuales “en toda la Iglesia expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada”.

En su discurso, León XIV fue contundente: "Con ustedes y con los pastores de las Iglesias de Tierra Santa repito: no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza. Los pueblos necesitan paz: quien los ama de verdad, trabaja por la paz”.

Además, el Papa saludó a los peregrinos de distintas diócesis, así como a los sacerdotes de la Compañía de Jesús. También, brindó un especial recuerdo a los enfermos de Alzheimer y a quienes padecen ataxia, en el marco del Día Mundial de ambas enfermedades.

Por último, saludó a distintas agrupaciones y fundaciones que se encontraban en la Plaza de San Pedro.