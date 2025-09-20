La Calera: un hombre se descompensó mientras jugaba al fútbol y murió
El episodio sucedió esta tarde durante un partido de fútbol amateur. La víctima fatal tenía 52 años.
El episodio sucedió esta tarde durante un partido de fútbol amateur. La víctima fatal tenía 52 años.
Un hombre de 52 años falleció esta tarde luego de descompensarse mientras disputaba un partido de fútbol amateur en la ciudad de La Calera, informó la Policía.
El hecho ocurrió en un predio ubicado en la intersección de Av. General Paz y 9 de Julio, en barrio Centro de dicha localidad. El hombre sufrió una descompensación en plena actividad deportiva.
En el lugar, se encontraba presente una paramédica, quien inició maniobras de reanimación, las cuales fueron continuadas por un servicio de emergencias médicas que se constituyó en el mismo.
Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Arturo Illia, donde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.
