Dormía en un contenedor de residuos: se salvó de ser compactado en un camión

SE SALVÓ DE MILAGRO. Personal del DUAR rescata a un hombre en situación de calle que casi termina compactado en un camión de residuos. Foto Policía de Córdoba.

En horas de la mañana, personal policial intervino en Av. Vélez Sársfield al 1.200 de Bº Nueva Córdoba, donde un empleado de una empresa recolectora informó que, mientras realizaban la recolección de contenedores y vaciaban uno en el interior de un camión, un hombre mayor cayó dentro del rodado.

Los efectivos lograron rescatarlo y posteriormente fue asistido por personal del servicio de emergencias, quien le diagnosticó politraumatismos de diversa consideración. Luego fue trasladado al Hospital Misericordia.

Según manifestó la víctima, se encontraba en situación de calle y se habría refugiado dentro del contenedor debido a las inclemencias climáticas.