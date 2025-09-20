Un vehículo volcó luego de colisionar con un automóvil estacionado sobre avenida Emilio Caraffa

El accidente se produjo en horas de la madrugada. Personal policial se constituyó en avenida Emilio Caraffa y Gato y Mancha, donde por causas que se tratan de establecer un vehículo Nissan Kicks, conducido por una mujer mayor de edad, colisionó contra un automóvil Fiat Palio que se encontraba estacionado en la vía pública sin ocupantes.

A raíz del impacto, el rodado Nissan quedó volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba. En el lugar se hizo presente personal del servicio de emergencias, quienes asistieron a la conductora, constatando que no presentaba lesiones de consideración.

Se investigan las circunstancias que originaron el siniestro.