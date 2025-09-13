Más de veinte detenidos en operativos policiales en barrio Yapeyú y en Villa del Prado

En el procedimiento en Córdoba capital fue detenido un hombre buscado por la Justicia y en el otro operativo personal policial procedió a la detención de más de 20 personas en una riña de gallos ilegal.

13/09/2025Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
En el procedimiento de barrio Yapeyú se detuvo a un individuo con pedido de captura y se secuestraron dos celulares.Foto: Prensa Policía de Córdoba.

En horas de la tarde del viernes, efectivos policiales detuvieron a un joven de 22 años buscado por la Justicia en barrio Yapeyú, tras un operativo iniciado por advertencia del operador de cámaras del 911.

Instantes previos, este individuo junto a otro que escapó, se percataron de la presencia policial y emprendieron la huida.

Tras un despliegue en el sector, se logró atrapar a uno de ellos en calles Costa Rica y Garro. En el sector se constató que el joven registra pedido de detención solicitado por una Fiscalía de Instrucción de esta ciudad vinculado a un hecho de robo calificado que se investiga. 

Cabe señalar que durante el procedimiento, vecinos del sector arrojaron elementos contundentes contra los efectivos y móviles policiales, motivo por el cual se hizo uso de escopeta menos letal para dispersar a la multitud.

Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial quedando a disposición del magistrado interviniente junto al secuestro de un teléfono celular.

Riña de gallos ilegal: 20 detenidos y la participación de un menor de 12 años

En la madrugada de este sábado, efectivos de la Departamental Santa María efectuaron el secuestro de 10 gallos de riña, una suma de dinero y bebidas alcohólicas, entre otros elementos, relacionados a la causa.

Además, procedieron a la aprehensión de 20 personas mayores y de un menor de 12 años de edad.

Al parecer, estos individuos se encontraban desarrollando apuestas ilegales mediante la riña de los animales incautados en un domicilio de la localidad de Villa Del Prado.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a disposición de la Justicia por infractores a la Ley Sarmiento. 

