Más de veinte detenidos en operativos policiales en barrio Yapeyú y en Villa del Prado

Dos jóvenes de 20 años murieron tras colisionar contra un camión en La Tordilla
Las víctimas fatales circulaban a bordo de un Fiat Cronos. El conductor del camión fue internado con lesiones graves. Sucedió en la madrugada de este sábado.
En el procedimiento en Córdoba capital fue detenido un hombre buscado por la Justicia y en el otro operativo personal policial procedió a la detención de más de 20 personas en una riña de gallos ilegal.13/09/2025Redacción La Nueva Mañana
En horas de la tarde del viernes, efectivos policiales detuvieron a un joven de 22 años buscado por la Justicia en barrio Yapeyú, tras un operativo iniciado por advertencia del operador de cámaras del 911.
Instantes previos, este individuo junto a otro que escapó, se percataron de la presencia policial y emprendieron la huida.
Tras un despliegue en el sector, se logró atrapar a uno de ellos en calles Costa Rica y Garro. En el sector se constató que el joven registra pedido de detención solicitado por una Fiscalía de Instrucción de esta ciudad vinculado a un hecho de robo calificado que se investiga.
Cabe señalar que durante el procedimiento, vecinos del sector arrojaron elementos contundentes contra los efectivos y móviles policiales, motivo por el cual se hizo uso de escopeta menos letal para dispersar a la multitud.
Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial quedando a disposición del magistrado interviniente junto al secuestro de un teléfono celular.
En la madrugada de este sábado, efectivos de la Departamental Santa María efectuaron el secuestro de 10 gallos de riña, una suma de dinero y bebidas alcohólicas, entre otros elementos, relacionados a la causa.
Además, procedieron a la aprehensión de 20 personas mayores y de un menor de 12 años de edad.
Al parecer, estos individuos se encontraban desarrollando apuestas ilegales mediante la riña de los animales incautados en un domicilio de la localidad de Villa Del Prado.
Finalmente, los detenidos fueron trasladados a disposición de la Justicia por infractores a la Ley Sarmiento.
Las víctimas fatales circulaban a bordo de un Fiat Cronos. El conductor del camión fue internado con lesiones graves. Sucedió en la madrugada de este sábado.
El freno de la obra pública por parte del Gobierno nacional “genera pérdidas económicas, paraliza los servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”, aseguraron.
Los dirigidos por Felipe Contepomi se impusieron por 28-26 en Sydney. La próxima fecha, Sudáfrica.
En el procedimiento en Córdoba capital fue detenido un hombre buscado por la Justicia y en el otro operativo personal policial procedió a la detención de más de 20 personas en una riña de gallos ilegal.
Durante todo septiembre habrá propuestas para salir a caminar por las distintas localidades de la provincia. ¡Acá, unas recomendaciones!
Un operario de la empresa ubicada en Falda del Cañete quedó gravemente herido tras el estallido de un material explosivo. Por el ajuste, no hay protocolos de seguridad y los trabajadores sufren las consecuencias. LNM conversó con la encargada de sostener la base informática de dos satélites.
Este viernes se reúnen en la Capital Alterna, además del gobernador de Córdoba, los mandatarios de Chubut, Santa Cruz, Santa Fe y Jujuy. El cónclave adquiere relevancia, por ser el primero tras los comicios bonaerenses. Del encuentro también formará parte Juan Schiaretti.
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció que el 8 de octubre se conocerán las ofertas para la concesión de 741 kilómetros de rutas que atraviesan varias provincias del este y noreste argentino.
La funcionaria Celina Laje Anaya denunció a Abel Sánchez Torres. Entre los posibles delitos, se menciona abuso de autoridad, falsedad ideológica y coacción. El abogado Claudio Orosz dijo a LNM que la prueba aportada es “contundente”.