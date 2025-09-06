Vélez, campeón de la Supercopa Argentina tras vencer a Central Córdoba

Redacción La NUEVA MañanaPaís05/09/2025
El Presidente insistió con su frase "No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas", para desmentir una nota sobre el tema visa para viajar a EE.UU. Desde las 8 de este viernes, está prohibida cualquier tipo de manifestación o proselitismo político por parte de funcionarios y candidatos.
Redacción La NUEVA MañanaPaís05/09/2025
Los bonarenses van a las urnas el 7 de septiembre para renovar la mitad de las bancas de la Legislatura de la Provincia. Los comicios fueron desdoblados de la elección nacional legislativa del 26 de octubre. Esta separación se dio por primera vez en 42 años de democracia.
Vanina BocoTurismo06/09/2025
Durante todo septiembre habrá propuestas para salir a caminar por las distintas localidades de la provincia. ¡Acá, unas recomendaciones!
Flavio ColazoPolítica06/09/2025
LNM entrevistó a Liliana Olivero, candidata a diputada del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad (FITU), en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
Redacción La Nueva MañanaPolítica06/09/2025
El senador cordobés fue agredido violentamente en las redes sociales por el influencer libertario Daniel Parisini, conocido por el Gordo Dan, que luego de borrar el tuit redobló sus críticas contra Juez y hasta cuestionó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.