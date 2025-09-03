Murió una mujer de 91 años tras ser atropellada por un joven en barrio Los Plátanos

El caso es investigado por la Policía y Accidentología Vial que intenta determinar cómo sucedieron los hechos. Foto: archivo

En las últimas horas, murió una mujer de 91 años tras ser embestida por un automóvil este martes a la tarde en barrio Los Plátanos.

El choque ocurrió en la en la intersección de Manuel Gómez Carrillo y Padre Lozano, en barrio Los Plátanos, al oeste de la capital y según informaron fuentes policiales, la víctima cruzaba la calle cuando fue embestida por un vehículo conducido por un joven de 20 años.

Tras el grave accidente, un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó a la víctima a la Clínica Romagosa, donde ingresó con traumatismo de cráneo, fractura de pelvis y una pierna quebrada. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció minutos después de las 22 debido a la gravedad de las lesiones.

El caso es investigado por la Policía y Accidentología Vial que intenta determinar cómo sucedieron los hechos.