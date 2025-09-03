Murió una mujer de 91 años tras ser atropellada por un joven en barrio Los Plátanos

Redacción La Nueva MañanaCórdoba02/09/2025
La novedosa técnica permite extirpar tumores cerebrales. La operación, que se realizó con los pacientes despiertos, posibilitando conserva funciones mentales claves, tuvo lugar en el hospital Tránsito Cáceres de Allende.
Redacción La NUEVA MañanaPaís02/09/2025
El presidente de la Cámara de Diputados, atribuyó esta nueva divulgación de conversaciones, donde aparecen él y Karina Milei, a operaciones políticas tendientes a perjudicar a la Libertad Avanza en los comicios bonaerenses del próximo domingo. Sin embargo, algunos lo asocian a una "interna" del oficialismo.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba02/09/2025
En un comunicado, la institución indicó que en el lugar trabaja un equipo de operadores para atender la emergencia, además de adoptar previsiones ante posibles nuevas precipitaciones. Se busca así retomar los trabajos en las obras de infraestructura que se vieron afectadas.
Redacción La Nueva MañanaEconomía03/09/2025
En agosto, el 31% de los hogares de Córdoba, alguien sintió hambre y no pudo saciarlo; según el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE).
Redacción La Nueva Mañana02/09/2025
Los periodistas perseguidos por el Gobierno por revelar audios filtrados del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, y conversaciones de Karina Milei, se presentaron este martes ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.