Kicillof cargó contra Milei: "Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”

En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que salpican al Gobierno nacional con presuntos casos de corrupción en el área de discapacidad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof endureció sus críticas contra el presidente Javier Milei, a quien calificó como “una estafa electoral” y “un payaso”.

“Configuró una estafa electoral”, lanzó Kicillof en declaraciones radiales, al referirse a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó.

El mandatario bonaerense insistió en que Milei “no era lo que parecía” y lo definió con una frase que rápidamente escaló en el escenario político: “Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”.

En ese tono, profundizó sus cuestionamientos al Presidente: “Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve a un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”.

"Austríaco y chanta"

Kicillof también contrastó trayectorias y visiones económicas. “Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor. Igual la discusión no es esa: la discusión es que yo soy gobernador, con mil quilombos históricos, y Milei gobierna contra la Provincia de Buenos Aires porque su modelo es anti producción”, afirmó.

Fuente: NA