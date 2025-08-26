Convocatoria a Elecciones del SATSAID Córdoba

COMISION ELECTORAL NACIONAL

VISTO: LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 105 AL 119 INCLUSIVE Y CONCORDANTES DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE SEGÚN RESOLUCION DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO DE LA NACION, SECRETARIA DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 12/2015 Y;

CONSIDERANDO: QUE LA SECCIONAL CORDOBA EL DIA 20 DE MAYO DE 2026 FINALIZA EL MANDATO DE COMISIÓN EJECUTIVA DE SECCIONAL, DELEGADOS CONGRESALES TITULARES Y SUPLENTES A LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS CONGRESALES Y DELEGADOS PARITARIOS, POR LO CONSIGUIENTE RESULTA NECESARIO PROCEDER A LA RENOVACION DE AUTORIDADES DE LA SECCIONAL CORDOBA POR UN NUEVO PERIODO DE MANDATO, DESDE EL DIA 21/05/2026 AL 20/05/2030. CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD INSTITUCIONAL A LA MISMA;

POR ELLO:

LA COMISION ELECTORAL NACIONAL DEL

SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES,

SERVICIOS AUDIOVISUALES,

INTERACTIVOS Y DE DATOS

RESUELVE:

Art.1) CONVOCAR A ELECCIONES DE COMISION EJECUTIVA DE

Art.1) CONVOCAR A ELECCIONES DE COMISION EJECUTIVA DE SECCIONAL, DELEGADOS CONGRESALES A LA

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS CONGRESALES, TITULARES Y SUPLENTES Y DELEGADOS PARITARIOS DE LA

SECCIONAL CORDOBA POR EL PERIODO DE MANDATO DEL 21/05/2026 AL 20/05/2030.

Art.2) SE ELEGIRAN VEINTE (20) MIEMBROS DE COMISION EJECUTIVA DE SECCIONAL, PARA OCUPAR LAS

SIGUIENTES SECRETARIAS: SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA GENERAL ADJUNTA, SECRETARIA GREMIAL,

SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN, SECRETARIA DEL

INTERIOR, SECRETARIA DE ACCION SOCIAL, SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION, SECRETARIA DE TURISMO,

SECRETARIA DE CAPACITACIÓN, SECRETARIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, SECRETARIA DE LA MUJER Y LA

FAMILIA, SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL, SECRETARIA DE ACTAS , PROSECRETARIA GREMIAL,

PROSECRETARIA DE ORGANIZACIÓN, PROSECRETARIA DEL INTERIOR, PROSECRETARIA DE ACCION SOCIAL ,

PROSECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION.

Art.3) SE ELEGIRAN VEINTE (20) DELEGADOS CONGRESALES TITULARES Y VEINTE (20) DELEGADOS

CONGRESALES SUPLENTES A LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS CONGRESALES.

Art.4) SE ELEGIRAN DIEZ (10) DELEGADOS PARITARIOS TITULARES.

Art.5) EL ACTO ELECCIONARIO SE REALIZARÁ LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, DONDE

FUNCIONARAN NUEVE (9) URNAS VOLANTES DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CRONOGRAMA ELECTORAL:

CIRCUITO ELECTORAL SECCIONAL CORDOBA

25/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 1

08:00 a 10:00 hs – TELECOM S.A. O'HIGGINS 2198 – RÍO IV

10:30 a 12:30 hs – TELECOM S.A. GENERAL PAZ 760 – RÍO IV

13:00 a 13:30 hs – LAS HIGUERAS COOP. ELECT. Y SERV. PÚBLICOS ITALIA Y GUEMES 2012 – LAS HIGUERAS



25/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 2

09:30 a 10:00 hs – TELECOM S.A. BORDEREAU 1756 – V. ALLENDE

11:00 a 12:00 hs – TELECOM S.A. AV. SAN MARTÍN 4200 OF. 3 – RÍO CEBALLOS

11:00 a 12:00 hs – TELECOM S.A. VOTAN EN CASTILLO PEÑA 323 – JESÚS MARÍA

12:30 a 13:00 hs – LONDERO PRODUCCIONES VOTAN EN CASTILLO PEÑA 323 – JESÚS MARÍA

13:00 a 13:30 hs – CANAL 2 TUCUMÁN 255 – JESÚS MARÍA

13:45 a 14:15 hs – COLONIA CAROYA COOP. SERV. PÚBLICOS JOSÉ ALICE Y DON BOSCO – COLONIA CAROYA

14:30 a 14:45 hs – COOP. CAÑADA DE LUQUE – CAÑADA DE LUQUE

16:30 a 17:00 hs – COOP. ELECT. SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, PE. PERÓN 534 – SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

18:00 a 19:00 hs – COOP. SEBASTIÁN EL CAÑO LTDA. LEOPOLDO CARO 543 – SEBASTIÁN EL CAÑO

20:00 a 20:30 hs – ANTENA COMUN. TV S.A. JERÓNIMO LUIS DE CABRERA 12 – VILLA M. RÍO SECO



25/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 3

09:00 a 09:30 hs – CABLE SAT PILAR BV. MARCO 1083 – RÍO SEGUNDO

10:00 a 10:30 hs – COOP. ELEC. LAGUNA LARGA J.M. DE GUEMES 43 – LAGUNA LARGA

11:40 a 12:00 hs – TCM S.R.L. BELGRANO 692 – ONCATIVO

12:30 a 13:00 hs – IMAGEN ONCATIVO S.R.L. CASTELLI 478 – ONCATIVO

16:00 a 16:30 hs – OLIVA TELEDIFUSORA COLOR GENERAL PAZ 650 – OLIVA

17:30 a 18:00 hs – S VISION S.A. SALGUEIRO 727 – JAMES CRAIK

18:30 a 19:00 hs – COOP. SERV. PÚBLICOS LA PLAYOSA BS. AS. Y HERNÁNDEZ – LA PLAYOSA



25/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 4

08:00 a 08:20 hs – BALLESTEROS TV COLOR CONGRESO DE TUCUMÁN 368 – BALLESTEROS

08:00 a 08:45 hs – COOP. BALLESTEROS PASAJE 20 DE DICIEMBRE S/N – BALLESTEROS

09:00 a 09:30 hs – SISTESAT S.R.L. GRAL. PAZ 287 – MORRISON

10:00 a 10:30 hs – TELECOM S.A. VOTAN EN TUCUMÁN 150 – BELL VILLE

10:00 a 10:30 hs – CONSTRUCABLE S.A. VOTAN EN TUCUMÁN 150 – BELL VILLE

10:40 a 11:00 hs – COOP. BELL VILLE CÓRDOBA 574 2º PISO – BELL VILLE

12:00 a 12:30 hs – CABLE TV S.R.L. CENTENARIO 217 – NOETINGER

16:00 a 16:30 hs – TELECOM S.A. AV. EL LIBERTADOR 772 – LEONES

17:00 a 17:30 hs – TELECOM S.A. VOTAN EN BELGRANO 816 – MARCOS JUÁREZ

17:00 a 17:30 hs – CONSTRUCABLE S.A. VOTAN EN BELGRANO 816 – MARCOS JUÁREZ

17:40 a 18:00 hs – TELEVISORA REGIONAL UNIMAR ITALIA 178 – MARCOS JUÁREZ

18:15 a 19:00 hs – M. JUÁREZ COOP. DE PROVISIONES Y OBRAS 9 DE JULIO 118 – MARCOS JUÁREZ

25/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 5

09:00 a 09:30 hs – TELECAT S.R.L. BV. SARMIENTO S/N – ETRURIA

10:00 a 10:30 hs – TELEDIGITAL PASCANAS S.R.L. MITRE 169 – PASCANAS

10:40 a 11:00 hs – COOP. SERV. PUBL. PASCANAS LTDA. ITALIA 27 – PASCANAS

12:00 a 12:30 hs – CIRC. CERRADO MONTE MAÍZ JUJUY 1353 – MONTE MAÍZ

16:00 a 16:30 hs – RED TEL S.A. 9 DE JULIO 150 – ISLA VERDE

17:00 a 17:15 hs – BROADBANDTECH S.A. ENTRE RÍOS 580 – CORRAL DE BUSTOS

17:20 a 17:30 hs – REDES Y MEDIOS S.A. CÓRDOBA 755 – CORRAL DE BUSTOS

25/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 6

09:00 a 09:30 hs – TELECOM S.A. y TELEWORLD S.A. VOTAN 12 DE OCTUBRE 83 – RÍO TERCERO

10:00 a 11:00 hs – COOP. DE SERV. PÚBLICOS DEÁN FUNES 15 – RÍO TERCERO

11:10 a 11:30 hs – COOP. SERV. PUBL. ALMAFUERTE BUENOS AIRES 402 – ALMAFUERTE

12:30 a 13:00 hs – CATRIE TELEV. COLOR - BOYERO, VÉLEZ SARSFIELD S/N – LOS CÓNDORES

16:00 a 16:30 hs – S. VISION S.A. ISAIAS COHEN Y GUEMES – BERROTARÁN

17:00 a 17:30 hs – COOP. LUZ Y FUERZA ELENA LTDA. GENERAL PAZ 264 – ELENA



25/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 7

08:00 a 08:15 hs – TELECOM S.A. - TÉCNICA, REMEDIOS DE ESCALADA 184 – VILLA DOLORES

08:15 a 08:30 hs – TELECOM S.A. - COMERCIAL BELGRANO 340 – VILLA DOLORES

08:00 a 08:30 hs – BERARDI & BRAKNER S.A. REMEDIOS DE ESCALADA 184 – VILLA DOLORES

08:40 a 09:10 hs – SUPERCANAL VILLA DOLORES, URQUIZA 27 – VILLA DOLORES

10:00 a 10:30 hs – TRASVISION S.A. MERLO 1553 – MINA CLAVERO

13:30 a 14:30 hs – TAJAMAR SIST. ELEC. S.A. AV. BELGRANO 59 – ALTA GRACIA

16:00 a 16:30 hs – COOP. LUZ Y FUERZA LTDA. LOS CEREZOS 44 – V. GENERAL BELGRANO

17:00 a 17:30 hs – CATRIE TELEVISORA / S. VISIÓN, BUENOS AIRES 238 – S. R. DE CALAMUCHITA

18:00 a 18:30 hs – CATRIE TELEVISORA, GENERAL PISTINARI 40 – EMBALSE

19:00 a 19:30 hs – CATRIE TELEVISORA, VÉLEZ SARSFIELD S/N – LA CRUZ



25/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 8

08:00 a 08:30 hs – TELEVISIÓN DEL ESTE S.R.L., CARLOS PELEGRINI 490 – MONTE CRISTO

09:00 a 09:30 hs – TELEVISIÓN DEL ESTE S.R.L., AV. MITRE 474 – RÍO PRIMERO

10:30 a 11:00 hs – SANTIAGO TEMPLE COOP. DE VIVIENDAS Y OBRAS, AV. SARMIENTO 1100 – SANTIAGO TEMPLE

11:30 a 12:00 hs – COOP. SERV. PÚBLICOS ARROYITO, CARLOS FAVALI 650 – ARROYITO

13:00 a 13:30 hs – CABLEVISIÓN EL TÍO S.R.L., INDEPENDENCIA 583 – EL TÍO

18:30 a 19:00 hs – DEVOTO TV CABLE, SAN MARTÍN 231 – DEVOTO

19:30 a 20:00 hs – CABLEVISIÓN FREYRE - CANAL 6, 25 DE MAYO 880 – FREYRE

20:00 a 20:30 hs – PORTEÑA TV COLOR, INTENDENTE PITA Y VIGNOLO – PORTEÑA



26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 1

08:00 a 11:00 hs – TELEWORLD S.A., PUBLICITARIOS ARGENTINOS 351 – RÍO CUARTO

11:30 a 19:00 hs – IMPERIO TV S.A. CANAL 13, RUTA 36 S/N – RÍO CUARTO



26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 2

08:00 a 08:30 hs – DF COM S.A. / GENMOVESIO S.A., 25 DE MAYO 226 – DEÁN FUNES

09:30 a 10:00 hs – SAN GABRIEL VIDEO CABLE, SARMIENTO 992 – CRUZ DEL EJE

10:05 a 10:30 hs – IDS S.A., AVELLANEDA 55 – CRUZ DEL EJE

11:00 a 11:30 hs – COOP. LUZ Y FUERZA SOTO LTDA., JOSÉ PERALTA 118 – VILLA DE SOTO

12:30 a 12:50 hs – SAN MARCOS SIERRAS COOP. LTDA. DE ELECT., SAN MARTÍN 504 – SAN MARCOS SIERRAS

13:00 a 13:30 hs – TELECOM S.A. VOTAN EN LA PLATA 20 – LA FALDA

13:00 a 13:30 hs – CONSTRUCABLE S.A. VOTAN EN LA PLATA 20 – LA FALDA

14:00 a 14:30 hs – TELECOM S.A., J.C. GERÓNICO 1189 – COSQUÍN

14:00 a 14:30 hs – CONSTRUCABLE S.A. VOTAN EN J.C. GERÓNICO – COSQUÍN

17:00 a 17:30 hs – CARLOS PAZ TV, BELGRANO 282 – CAPILLA DEL MONTE

18:00 a 18:30 hs – RICARDO ANTONIO PACHA, BUENOS AIRES 85 – TANTI

19:30 a 20:00 hs – PUNILLA VISIÓN S.R.L., SAN MARTÍN 1932 – STA. MARÍA DE PUNILLA



26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 3

08:00 a 08:30 hs – COOP. SERV. PUBL. LAS VARILLAS, 9 DE JULIO 148 – LAS VARILLAS

09:00 a 09:30 hs – VISIÓN BOIERO TV, TUCUMÁN 730 – ALICIA

10:30 a 11:00 hs – VISIÓN S.A. - BOYERO, GENERAL PAZ Y 9 DE JULIO – EL ARAÑADO

12:30 a 13:00 hs – COOP. SERV. PUBL. LUQUE LTDA., SAN MARTÍN 229 – LUQUE

13:15 a 13:30 hs – TV COMUNICACIONES S.R.L., VÉLEZ SARSFIELD 272 – LUQUE

16:00 a 16:30 hs – COOP. SERV. PÚBLICOS SOC. LTDA., JOSÉ MATEO 1006 – VILLA DEL ROSARIO

26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 4

08:00 a 08:30 hs – CVSA S.A., SAN MARTÍN 860 – CRUZ ALTA

09:00 a 09:30 hs – CAMILO ALDAO CABLE, JOSÉ C. ALDAO 59 – CAMILO ALDAO

11:00 a 11:30 hs – COOP. SERV. PUBL. JUSTINIANO POSEE, 9 DE JULIO 681 – JUSTINIANO POSEE



26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 5

08:00 a 08:30 hs – ALEJO RURAL S.R.L., CORRIENTES 977 – ARIAS

09:00 a 09:30 hs – ALEJO RURAL S.R.L., RUTA KM 432 – ALEJO LEDESMA

10:00 a 10:30 hs – TV CAS SRL, JOSÉ RODRÍGUEZ 679 – ALEJO LEDESMA

11:00 a 11:30 hs – PUEBLO ITALIANO COOP. SERV. PUBL., SANTA FE 193 – PUEBLO ITALIANO

12:30 a 13:00 hs – ROMBO ROJO TV, BELGRANO 242 – CANALS

16:00 a 16:30 hs – VIDEO CABLE VIAMONTE, SAN MARTÍN 165 – VIAMONTE

17:30 a 18:00 hs – CENTRAL ARGENTINO TV, AV. VÉLEZ SARSFIELD 977 – LA CARLOTA

18:30 a 19:00 hs – TELEPAB S.R.L., BV. ROCA 237 – ALEJANDRO ROCA



26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 6

08:00 a 08:30 hs – TELECOM S.A., R158 Y CIRCUNVALACIÓN – GENERAL CABRERA

09:00 a 09:30 hs – SUPERVISION S.A., 25 DE MAYO 160 – GENERAL DEHEZA

10:30 a 11:00 hs – TICINENSE COOP. SERV. PÚBLICOS, INTENDENTE STOLL 410 – TICINO

14:30 a 16:00 hs – ELEV. COM. HERNANDO S.A., 9 DE JULIO Y LAVALLE – HERNANDO



26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 7

08:00 a 08:30 hs – COOP. ELEC. SAN AGUSTÍN LTDA., VÉLEZ SARSFIELD 585 – SAN AGUSTÍN

09:00 a 09:30 hs – COOP. SERV. PUBL. DESPEÑADEROS, MAIPÚ 242 – DESPEÑADEROS



26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 8

08:00 a 08:30 hs – RAÚL POSEITO, AV. PTE. PERÓN 17 – BRINKMANN

09:00 a 09:30 hs – TELEVISIÓN CENTRO, 25 DE MAYO 306 – MORTEROS

09:40 a 10:00 hs – COOP. SERV. PÚBLICOS MORTEROS, URQUIZA 17 – MORTEROS

11:00 a 11:30 hs – COOP. SERV. PÚBLICOS, MARIANO MORENO 438 – ALTOS DE CHIPIÓN

12:00 a 12:30 hs – COOP. BALNEARIAS, ESTADA 37 – BALNEARIA

13:00 a 13:30 hs – COOP. SERV. PÚBLICOS, LIBERTAD 175 – MIRAMAR

16:00 a 16:15 hs – MUTUAL SANTA LUCÍA, SARMIENTO 285 – MARULL

16:50 a 17:15 hs – COOP. LA PARA LTDA., ROQUE SÁENZ PEÑA 795 – LA PARA

17:30 a 17:45 hs – COOP. VILLA FONTANA, PEDRO J. FONTANA 235 – VILLA FONTANA

18:00 a 18:30 hs – D Y M SOLUC. INFORMÁTICAS S.A., SARMIENTO 481 – V. STA. ROSA DE R. PRIMERO

19:00 a 19:30 hs – COOP. SERV. PÚBLICOS, 9 DE JULIO 444 – V. STA. ROSA DE R. PRIMERO



26/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 9

08:00 a 08:30 hs – TELECOM S.A., VOTAN EN SAN MARTÍN 30 – LABOULAYE

08:00 a 08:30 hs – TELEWORLD S.A., VOTAN EN SAN MARTÍN 30 – LABOULAYE

08:40 a 09:00 hs – GRUPO POSADAS S.A., MORENO 285 – LABOULAYE

10:00 a 10:30 hs – SERRANO CABLE COLOR, AV. OOSTENDORP 99 – SERRANO

11:00 a 11:30 hs – COOP. ELEC. JOVITA, ROQUE SÁENZ PEÑA 269 – JOVITA

12:30 a 13:00 hs – COOP. SERV. PÚBLICOS DEL CAMPILLO LTDA., DANIEL MORRA 483 – DEL CAMPILLO

16:00 a 16:30 hs – HUINCA CABLE S.A., JURAMENTO 22 – HUINCA RENANCÓ

17:00 a 17:30 hs – COOP. ELEC. Y SERV. V. HUIDOBRO, CHACABUCO Y GRAL. SAN MARTÍN – VILLA HUIDOBRO



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 1

08:00 a 11:00 hs – FIBRA IMAGEN RÍO CUARTO S.A., VOTAN EN SOBREMONTE 1560 – RÍO CUARTO

11:30 a 12:30 hs – QUATRO TV S.R.L., H. YRIGOYEN Nº 2757 – PISO 5 – RÍO CUARTO



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 2

08:00 a 09:00 hs – TELECOM S.A., VOTAN EN RÍO NEGRO Nº 67 – VILLA CARLOS PAZ

08:00 a 09:00 hs – CONSTRUCABLE S.A., VOTAN EN RÍO NEGRO Nº 67 – VILLA CARLOS PAZ

09:10 a 09:30 hs – TELECOM S.A., SAN MARTÍN Nº 150 – VILLA CARLOS PAZ

09:45 a 10:15 hs – CARLOS PAZ TELEVISORA S.A., AV. SAN MARTÍN Nº 1799 – VILLA CARLOS PAZ

11:00 a 11:30 hs – MUNDO VISIÓN S.A., SANTA FE Nº 122 – MALAGUEÑO



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 3

08:00 a 15:00 hs – SURCOR S.A., ESQUIÚ Nº 1017 – CÓRDOBA

16:00 a 19:00 hs – SHOW SPORT S.A., GARAY Nº 954 – CÓRDOBA

16:00 a 19:00 hs – EBELUZ S.A., GARAY Nº 155 – CÓRDOBA



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 4

08:00 a 10:00 hs – TELECOM S.A., MADAME CURIE Nº 350 – VILLA MARÍA

10:10 a 12:00 hs – TELECOM S.A., VOTAN EN GENERAL PAZ 261 – VILLA MARÍA

10:10 a 12:00 hs – VILLA MARÍA CABLE NET, VOTAN EN GENERAL PAZ 261 – VILLA MARÍA

12:30 a 13:30 hs – CONSTRUCABLE S.A., AV. ITALIA Nº 569 – VILLA MARÍA

16:00 a 16:30 hs – ALTO ALEGRE COOP. DE SERV. PÚBLICOS, BV. SAN MARTÍN Nº 64 – ALTO ALEGRE

16:40 a 17:00 hs – FIBER LINE, SAN MARTÍN Nº 120 – VILLA MARÍA



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 5

08:00 a 09:30 hs – TC TECH, JUAN DEL CAMPILLO – CÓRDOBA

08:00 a 09:30 hs – CROMAND S.A., CABO PRINCIPAL RAÚL GORODO 500 – CÓRDOBA

12:30 a 16:00 hs – BERARDI Y BRAKNER, RICARDO GUIRALDES 4305 – CÓRDOBA



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 6

08:00 a 14:00 hs – REDCOM S.R.L., PJE. 17 DE AGOSTO Nº 781 – VILLA ALLENDE



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 7

08:00 a 15:00 hs – DIRECTV ARGENTINA S.A., TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 8

08:00 a 12:00 hs – TELECOM S.A., LIBERTADOR SUR Nº 202 – SAN FRANCISCO

12:30 a 14:00 hs – TELEWORLD S.A., LIBERTADOR SUR Nº 202 – SAN FRANCISCO

14:20 a 14:45 hs – OLINTO S.R.L., BV. 9 DE JULIO Nº 1549 – SAN FRANCISCO

16:00 a 17:00 hs – BRINKMANN COOP. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS, BV. HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 1275 – BRINKMANN



27/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 9

08:00 a 08:30 hs – COOP. DE ELEC. Y OTROS, MARTELLI Nº 801 – GRAL. LEVALLE

08:40 a 09:00 hs – RED HORSE - LEVALLE CABLE S.A., 9 DE JULIO Nº 568 – GRAL. LEVALLE

09:30 a 10:00 hs – VICUÑA TV S.A., LORENZO GÓMEZ Nº 796 – VICUÑA MACKENNA

11:00 a 11:30 hs – COOP. TELÉF. ADELIA MARÍA LTDA., AV. SAN MARTÍN Nº 304 A – ADELIA MARÍA

11:40 a 12:00 hs – TELECOM S.A., LAS HERAS Nº 504 – ADELIA MARÍA

16:00 a 16:30 hs – MOLDES CABLE COLOR, CINCUENTENARIO Nº 54 – CORONEL MOLDES

17:00 a 17:30 hs – ARCOS IRIS VISIÓN, MORENO Nº 121 – SAMPACHO

18:00 a 18:30 hs – VISIÓN COLOR, PAUL HARRIS Nº 584 – EST. HOLMBERG

28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 1

10:00 a 19:00 hs – ARKAY S.A. VOTAN EN TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA

10:00 a 19:00 hs – CARLOS BOIERO S.A. VOTAN EN TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA

10:00 a 19:00 hs – CENTROMEDIA PRODUCCIONES S.A. VOTAN EN TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA

10:00 a 19:00 hs – COLSECOR VOTAN EN TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA

10:00 a 19:00 hs – FIBERQUIL S.R.L. VOTAN EN TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA

10:00 a 19:00 hs – PÉREZ LÓPEZ JUAN CARLOS S.R.L. VOTAN EN TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA

10:00 a 19:00 hs – COTELSA S.R.L. VOTAN EN TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA

10:00 a 19:00 hs – SURCOR S.A. – SUC. VÉLEZ SARSFIELD VOTAN EN TUCUMÁN Nº 455 – CÓRDOBA



28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 2

08:00 a 14:00 hs – CONSTRUCABLE S.A., AV. FUERZA AÉREA Nº 3992 – CÓRDOBA

15:00 a 19:00 hs – TELEWORLD S.A., LA RIOJA Nº 2530 – CÓRDOBA



28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 3

10:00 a 19:00 hs – TELEVISIÓN FEDERAL – CANAL 8, AV. VÉLEZ SARSFIELD Nº 4300 – CÓRDOBA



28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 4

10:00 a 19:00 hs – SRT DE LA UNC S.A. – CANAL 10, M. DE MOJICA Nº 1600 – CÓRDOBA



28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 5

08:00 a 12:00 hs – REDES Y COMUNICACIONES S.R.L., PASAJE PÚBLICO “A” Nº 6121 – CÓRDOBA



28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 6

10:00 a 17:00 hs – TELECOM S.A., DIEGO CALA Nº 333 – CÓRDOBA



28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 7

10:00 a 17:00 hs – TELECOM S.A., BUENOS AIRES Nº 2965 – CÓRDOBA



28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 8

07:30 a 16:00 hs – TELECOM S.A., DIEGO CALA Nº 360 – CÓRDOBA



28/11/2025 - URNA VOLANTE Nº 9

10:00 a 17:00 hs – TELECOR SACIFIA – CANAL 12, AV. FERNANDO FADER Nº 3469 – CÓRDOBA

Art.6) ASIMISMO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 25.674 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 514/2003 A LOS EFECTOS DE LA CONFORMACION DE LAS LISTAS LAS MISMAS DEBERAN RESPETAR LAS REPRESENTACION FEMENINA EN LOS CARGOS ELECTIVOS REPRESENTATIVOS EN UN MINIMO DE UN (30 %) TREINTA POR CIENTO. CUANDO EL NUMERO DE MUJERES ALCANZARE O SUPERE ESTE PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LOS TRABAJADORES EMPADRONADOS. ------------------------------------------- CUANDO LA CANTIDAD DE TRABAJADORAS NO ALCANZARE (30 %) TREINTA PORCIENTO DE TRABAJADORES, EL CUPO A CUBRIR LA PARTICIPACION FEMENINA EN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REPRESENTACION EN LOS CARGOS ELECTIVOS Y REPRESENTATIVOS DE LA ASOCIACION SINDICAL DEBERA SER PROPORCIONAL A ESA CANTIDAD. A FIN DE VERIFICAR TALES EXTREMOS SE DEBERA ESTABLECER LA EXACTITUD DE DICHOS PORCENTUALES SOBRE EL TOTAL DE LOS AFILIADOS EN EL PERTINENTE PADRON DE LA JURIDICCION CORRESPONDIENTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN LOS CASOS EN QUE POR LA APLICACIÓN MATEMATICA DE LOS PORCENTAJES MINIMOS, RESULTARE UN NUMERO CON FRACCIÓN DECIMAL. EL CONCEPTO DE CANTIDAD MINIMA SERA IGUAL AL NUMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN TODAS LAS LISTAS DE CANDIDATOS SE DEBERA CUMPLIR CON LOS PORCENTAJES MINIMOS EXIGIDOS RESPECTO DEL TOTAL GENERAL DE CARGOS A CUBRIR. EN EL CASO DE CARGOS EN ORGANOS EJECUTIVOS SE DEBERA CUMPLIR EL PORCENTAJE MINIMO RESPECTO DE LOS TOTALES PARCIALES DE CARGOS A CUBRIR PARA LA SECRETARIAS Y PARA VOCALIAS. ----------------------------------------------------------------------------------

COMISION ELECTORAL NACIONAL

Art.7) LOS PADRONES SERAN EXHIBIDOS EN LA CARTELERA SINDICAL HASTA (30) DIAS ANTES DE LA ELECCION, CON EL FIN DE PRODUCIR LAS IMPUGNACIONES O AGREGADOS. VENCIDO DICHO PLAZO QUEDARAN POR OFICIALIZADOS LOS MISMOS. -----------------------------------------------------------------------------

Art.8) DESIGNASE DELEGADO ELECTORAL AL COMPAÑERO MOYA, LUIS ADAN DNI.21.456.799 AFILIADO N° 38.700 PARA FISCALIZAR ESTE COMICIO. EL MENCIONADO ACTUARA CON FACULTADES POR DELEGACION DE LA COMISION ELECTORAL NACIONAL DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS, ELEVANDO CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE LOS ANTECEDENTES O RINDIENDO CUENTAS DE ESTOS A LOS MIEMBROS DE ESTA COMISION QUE OPORTUNAMENTE SE TRASLADEN A ESA SECCIONAL. -------------------------------------

Art.9) LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBERA SER PUBLICADA EN UN PERIODICO DE CIRCULACION DE LA JURIDICCION CORRESPONDIENTE, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2025. --------------------------------------------------

Art.10) EL PLAZO DE LA PRESENTACION DE LAS LISTAS PARTICIPANTES VENCERA EL DIA 25 DE SETIEMBRE DE 2025 A LAS 17.00 HORAS, EN EL LOCAL DE LA SECCIONAL CORDOBA, SITUADA EN TUCUMAN Nº 455 DE LA CIUDAD DE CORDOBA PROVINCIA DE CORDOBA, DONDE A PARTIR DE LA FECHA SE ATENDERAN TODAS LAS TRAMITACIONES Y CONSULTAS RELACIONADAS CON EL ACTO ELECCIONARIO, EN EL HORARIO DE 10:00 A 17:00 HORAS. LAS LISTAS PRESENTADAS SERAN EXHIBIDAS POR EL TÉRMINO DE (5) DIAS EN CARTELERA GREMIAL DE LA SECCIONAL. VENCIDO DICHO PLAZO SE CONSIDERARÁN OFICIALIZADAS Y NO SE ACEPTARÁ IMPUGNACION Y/U OBSERVACION ALGUNA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Art.11) EXHIBASE EN LA CARTELERA GREMIAL DE LA SEDE SINDICAL, COMUNIQUESE AL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO DE LA NACION, SECRETARIA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y, A QUIEN CORRESPONDA Y PUBLIQUESE.

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 14 DE AGOSTO DE 2025.