Convocatoria a Elecciones del SATSAID Córdoba

Redacción La NUEVA MañanaCórdoba25/08/2025
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNC (Adiuc), en el marco del plan de lucha lanzado en todo el país, llamó a movilizarse este martes hasta el Rectorado. Y ratificó su adhesión al paro nacional de los docentes universitarios previsto para el 27 de agosto y el 1° de septiembre.
Redacción La NUEVA MañanaDeportes 25/08/2025
El prestigioso acontecimiento de ciclismo de ruta se anunció para el próximo año. El mismo fin de semana, tendrá lugar el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, que regresa a la provincia de Córdoba luego de 25 años.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba25/08/2025
La iniciativa busca capacitar a cordobeses para nuevas oportunidades laborales de calidad. El programa se presentó como resultado "del trabajo articulado entre el Gobierno de Córdoba, el sector privado y el académico".
Redacción La NUEVA MañanaPolítica25/08/2025
El Presidente se presentó en un acto de campaña y estacó el rol de su hermana, Karina, y no habló del caso de corrupción en la Agencia de Discapacidad. Al criticar a la oposición, Milei afirmó: "Les estamos afanando los choreos".
Redacción La Nueva MañanaCórdoba26/08/2025
El fiscal federal Enrique Senestrari acusó a la ex decana de la Facultad de Comunicación de la UNC por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Se investigan gastos personales, viajes sin justificación académica y contrataciones de familiares.