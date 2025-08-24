Colectivo trasladó a pasajera descompensada, chocó con un alero del hospital y hay 9 heridos

Se trata de una unidad de la empresa Coniferal, que impactó contra un alero del Hospital de Urgencias lo que les ocasionó lesiones a nueve menores.

Córdoba24/08/2025Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
colectivo hospital de urgencias web
CONTRA UN ALERO.Nueve menores resultaron lesionados tras el impacto de un colectivo contra un alero en el ingreso del Hospital de Urgencias. Foto Policía de Córdoba

Un colectivo de la empresa Coniferal colisonó esta tarde contra un alero en el ingreso de ambulancia en el Hospital de Urgencias, lo que ocasionó lesiones en 9 menores de edad, según informó la Policía.

Al parecer, el chofer habría desviado su recorrido habitual para llevar al nosocomio a una pasajera que se había descompuesto.

Trabajan en el lugar facultativos médicos y personal policial 

NOTICIA EN DESARROLLO

