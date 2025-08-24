Colectivo trasladó a pasajera descompensada, chocó con un alero del hospital y hay 9 heridos
Un colectivo de la empresa Coniferal colisonó esta tarde contra un alero en el ingreso de ambulancia en el Hospital de Urgencias, lo que ocasionó lesiones en 9 menores de edad, según informó la Policía.
Al parecer, el chofer habría desviado su recorrido habitual para llevar al nosocomio a una pasajera que se había descompuesto.
Trabajan en el lugar facultativos médicos y personal policial
NOTICIA EN DESARROLLO
