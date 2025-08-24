Colectivo trasladó a pasajera descompensada, chocó con un alero del hospital y hay 9 heridos

Nueve menores resultaron lesionados tras el impacto de un colectivo contra un alero en el ingreso del Hospital de Urgencias. Foto Policía de Córdoba

CONTRA UN ALERO. Nueve menores resultaron lesionados tras el impacto de un colectivo contra un alero en el ingreso del Hospital de Urgencias. Foto Policía de Córdoba

Un colectivo de la empresa Coniferal colisonó esta tarde contra un alero en el ingreso de ambulancia en el Hospital de Urgencias, lo que ocasionó lesiones en 9 menores de edad, según informó la Policía.

Al parecer, el chofer habría desviado su recorrido habitual para llevar al nosocomio a una pasajera que se había descompuesto.

Trabajan en el lugar facultativos médicos y personal policial

NOTICIA EN DESARROLLO