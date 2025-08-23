Se accidentó mientras practicaba parapente en las Altas Cumbres: rescatado y hospitalizado

Se trata de un hombre de 59 años. Ocurrió esta tarde a la altura de Piedra de la Tortuga, en Ruta E 34.

Córdoba23/08/2025
PAREPENTISTA ACCIDENTE Y RESCATADO.Sufrió lesiones en las piernas y fue trasladado al Hospital de Mina Clavero. Foto Policía de Córdoba

Un hombre de 59 años debió ser asistido y rescatado por personal del DUAR junto a Bomberos Voluntarios de Mina Clavero y ETAC tras sufrir un accidente cuando practicaba parapente en las Altas Cumbres.

El episodio sucedió esta tarde en la Ruta E-34, a la altura del km 22 (Piedra de la Tortuga).

Posteriormente, fue  trasladado por un corredor sanitario hasta el Hospital de Mina Clavero con lesiones en sus piernas, informó la Policía.

