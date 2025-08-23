Se accidentó mientras practicaba parapente en las Altas Cumbres: rescatado y hospitalizado
Se trata de un hombre de 59 años. Ocurrió esta tarde a la altura de Piedra de la Tortuga, en Ruta E 34.
Se trata de un hombre de 59 años. Ocurrió esta tarde a la altura de Piedra de la Tortuga, en Ruta E 34.Córdoba23/08/2025Redacción La Nueva Mañana
Un hombre de 59 años debió ser asistido y rescatado por personal del DUAR junto a Bomberos Voluntarios de Mina Clavero y ETAC tras sufrir un accidente cuando practicaba parapente en las Altas Cumbres.
El episodio sucedió esta tarde en la Ruta E-34, a la altura del km 22 (Piedra de la Tortuga).
Posteriormente, fue trasladado por un corredor sanitario hasta el Hospital de Mina Clavero con lesiones en sus piernas, informó la Policía.
Se trata de un hombre de 59 años. Ocurrió esta tarde a la altura de Piedra de la Tortuga, en Ruta E 34.
Finalmente y tras horas de silencio absoluto por las denuncias de supuestas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios , habló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La demanda se desgrana y crece la morosidad. Con la economía en fase recesiva, solo un ingreso extra de dólares podría bajar las tasas y estimular la actividad sin tensionar el frente cambiario, como prometió Javier Milei, que viajará por undécima vez a EEUU en los próximos días.
Varias dotaciones de bomberos con apoyo de aviones hidrantes están desplegadas en estas zonas desde pasado el mediodía. Se mantiene vigente la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia de Córdoba.
Varias dotaciones de bomberos con apoyo de aviones hidrantes están desplegadas en estas zonas desde pasado el mediodía. Se mantiene vigente la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia de Córdoba.
Se trate de un hombre mayor que fue hospitalizado con quemaduras en los brazos y espalda.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó que el movimiento telúrico tuvo un registro de 5,3 grados en la Escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros.
La víctima ingresó al Hospital de Urgencias en estado crítico durante la madrugada de este viernes. La Fiscalía de Instrucción Distrito 4, a cargo Andrea Martín Aresti, investiga el caso.
Durante el evento, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, le dirigió un mensaje a la comunidad judicial con fuerte impronta social y llamó a defender a "los débiles, los oprimidos y los marginados de este mundo".
Se trata de las reservas Los Barrancos, de la localidad de Luyaba; Las Dos Hermanas, de Arias; Monte Nativo, de El Tío; y El Retiro, de Rayo Cortado. El reconocimiento potencia los corredores biológicos.
El Observatorio de Córdoba anunció un brusco cambio de temperatura, acompañado de fuertes lluvias y alta probabilidad de tormentas eléctricas en toda la provincia. El tiempo permanecerá inestable hasta el jueves.
Entre los principales temas, la oposición busca sostener las leyes de Emergencia en Discapacidad, aumento a los jubilados y moratoria previsional. El Gobierno, previo al inicio de sesión, salió a anunciar que "está considerando" un aumento en las prestaciones por discapacidad.
La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren pagos de coimas de laboratorios a funcionarios del Gobierno, entre los que se encuentra Karina Milei y su asesor "Lule" Menem.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó que el movimiento telúrico tuvo un registro de 5,3 grados en la Escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros.
A horas del secuestro del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Casanello le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado mientras salía de un domicilio no declarado y sospechan que intentó fugarse.