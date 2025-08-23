Bomberos combaten dos focos de incendios activos al norte de Devoto y en Alpa Corral

Varias dotaciones de bomberos con apoyo de aviones hidrantes están desplegadas en Devoto y Alpa Corral.

La Secretaría de Gestión de Riesgo informó este sábado que varias dotaciones de bomberos buscan sofocar dos incendios que se registran entre Devoto y Colonia Santa Marina (departamento San Justo) y en Alpa Corral (departamento Río Cuarto).

En el primer caso, las llamas se extienden al norte de Devoto en dirección a Colonia Marina. El vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, indicó que en el lugar se encuentra desplegada la regional uno de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, con la colaboración de cuarteles de Brinkmann, Porteña, Colonia Marina y Devoto.

Pese a que el fuego había sido contenido a la madrugada, un reinicio en otro sector obligó a reanudar las tareas de combate. Aviones hidrantes ya se encuentran listos para operar sobre la zona.

En tanto, el segundo foco se desarrolla en el sur provincial, en zona de Alpa Corral. Allí, trabajan bomberos locales junto a dotaciones del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de Río Los Sauces, con el apoyo de los cuarteles de Berrotarán y Río Cuarto.

Dos aviones hidrantes de la Dirección Provincial de Aeronáutica ya se encuentran colaborando con el personal de tierra en este sector.

Roberto Schreiner subrayó que se mantiene vigente la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia de Córdoba. En este marco, reiteró a la población la prohibición total de iniciar cualquier tipo de fuego.

Se solicita a la población que ante la presencia de columnas de humo comunicarse inmediatamente y dar aviso a los teléfonos gratuitos: 0800-888-38346 (FUEGO); 100 (Bomberos Voluntarios); 911 (Policía de Córdoba).