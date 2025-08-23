Bomberos combaten dos focos de incendios activos al norte de Devoto y en Alpa Corral

Se accidentó mientras practicaba parapente en las Altas Cumbres: rescatado y hospitalizado
Se trata de un hombre de 59 años. Ocurrió esta tarde a la altura de Piedra de la Tortuga, en Ruta E 34.
Varias dotaciones de bomberos con apoyo de aviones hidrantes están desplegadas en estas zonas desde pasado el mediodía. Se mantiene vigente la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia de Córdoba.Córdoba23/08/2025Redacción La Nueva Mañana
La Secretaría de Gestión de Riesgo informó este sábado que varias dotaciones de bomberos buscan sofocar dos incendios que se registran entre Devoto y Colonia Santa Marina (departamento San Justo) y en Alpa Corral (departamento Río Cuarto).
En el primer caso, las llamas se extienden al norte de Devoto en dirección a Colonia Marina. El vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, indicó que en el lugar se encuentra desplegada la regional uno de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, con la colaboración de cuarteles de Brinkmann, Porteña, Colonia Marina y Devoto.
Pese a que el fuego había sido contenido a la madrugada, un reinicio en otro sector obligó a reanudar las tareas de combate. Aviones hidrantes ya se encuentran listos para operar sobre la zona.
En tanto, el segundo foco se desarrolla en el sur provincial, en zona de Alpa Corral. Allí, trabajan bomberos locales junto a dotaciones del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de Río Los Sauces, con el apoyo de los cuarteles de Berrotarán y Río Cuarto.
Dos aviones hidrantes de la Dirección Provincial de Aeronáutica ya se encuentran colaborando con el personal de tierra en este sector.
Roberto Schreiner subrayó que se mantiene vigente la alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia de Córdoba. En este marco, reiteró a la población la prohibición total de iniciar cualquier tipo de fuego.
Se solicita a la población que ante la presencia de columnas de humo comunicarse inmediatamente y dar aviso a los teléfonos gratuitos: 0800-888-38346 (FUEGO); 100 (Bomberos Voluntarios); 911 (Policía de Córdoba).
Finalmente y tras horas de silencio absoluto por las denuncias de supuestas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios , habló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La demanda se desgrana y crece la morosidad. Con la economía en fase recesiva, solo un ingreso extra de dólares podría bajar las tasas y estimular la actividad sin tensionar el frente cambiario, como prometió Javier Milei, que viajará por undécima vez a EEUU en los próximos días.
Se trate de un hombre mayor que fue hospitalizado con quemaduras en los brazos y espalda.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó que el movimiento telúrico tuvo un registro de 5,3 grados en la Escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros.
La víctima ingresó al Hospital de Urgencias en estado crítico durante la madrugada de este viernes. La Fiscalía de Instrucción Distrito 4, a cargo Andrea Martín Aresti, investiga el caso.
Durante el evento, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, le dirigió un mensaje a la comunidad judicial con fuerte impronta social y llamó a defender a "los débiles, los oprimidos y los marginados de este mundo".
Se trata de las reservas Los Barrancos, de la localidad de Luyaba; Las Dos Hermanas, de Arias; Monte Nativo, de El Tío; y El Retiro, de Rayo Cortado. El reconocimiento potencia los corredores biológicos.
El Observatorio de Córdoba anunció un brusco cambio de temperatura, acompañado de fuertes lluvias y alta probabilidad de tormentas eléctricas en toda la provincia. El tiempo permanecerá inestable hasta el jueves.
Entre los principales temas, la oposición busca sostener las leyes de Emergencia en Discapacidad, aumento a los jubilados y moratoria previsional. El Gobierno, previo al inicio de sesión, salió a anunciar que "está considerando" un aumento en las prestaciones por discapacidad.
La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren pagos de coimas de laboratorios a funcionarios del Gobierno, entre los que se encuentra Karina Milei y su asesor "Lule" Menem.
A horas del secuestro del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Casanello le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado mientras salía de un domicilio no declarado y sospechan que intentó fugarse.