Murió un motociclista en el viejo camino a Copina tras impactar contra un árbol
La víctima fatal tenía 29 años y circulaba junto a un grupo de motos camino a los puentes colgantes.
Un motociclista perdió la vida esta tarde de domingo en el camino viejo a Copina tras impactar contral un árbol.
El episodio sucedió en la ruta 14, a la altura del kilómetro 22, donde el joven de 29 años habría perdido el control de la moto KTM Duke, e impactado contra un árbol, informó la policía.
Cabe mencionar, que el joven circulaba junto a un grupo de motos con destino a los Puentes Colgantes.
Se investigan las causas que originaron el siniestro.
