Murió un motociclista en el viejo camino a Copina tras impactar contra un árbol

Un motociclista murió este domingo tras impactar contra un árbol en el viejo camino a Copina. Foto Policía de Córdoba

TENÍA 29 AÑOS. Un motociclista murió este domingo tras impactar contra un árbol en el viejo camino a Copina. Foto Policía de Córdoba

Un motociclista perdió la vida esta tarde de domingo en el camino viejo a Copina tras impactar contral un árbol.

El episodio sucedió en la ruta 14, a la altura del kilómetro 22, donde el joven de 29 años habría perdido el control de la moto KTM Duke, e impactado contra un árbol, informó la policía.

Cabe mencionar, que el joven circulaba junto a un grupo de motos con destino a los Puentes Colgantes.

Se investigan las causas que originaron el siniestro.