Se presenta en Córdoba el dúo mexicano más querido del pop latino: Jesse & Joy

Después de conquistar México, Chile y Estados Unidos, Jesse & Joy anuncian su esperada visita a Córdoba para presentar “El Despecho Tour”, una gira que promete ser el encuentro más romántico del año. Con su talento, carisma y una trayectoria impecable, el dúo sigue llevando sus canciones a miles de corazones alrededor del mundo.

En una noche que promete ser inolvidable, el Quality Arena vibrará junto a canciones como “Dueles”,“La de la mala suerte”, “Ya no quiero”, “Me soltaste”, y Corre”, entre muchos otros, y que marcan un antes y después en la música latina.

La visita de Jesse & Joy a Córdoba se enmarca dentro de su gira sudamericana, incluyendo shows en Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Tucumán, Colombia y Perú.

Tras realizar 17 Auditorios Nacionales consecutivos en su ciudad natal y cosechar elogios por su paso por América del Norte, Jesse & Joy llegan al sur del continente con una valija llena de éxitos.

Nominaciones

Esta gira no solo marca un nuevo capítulo en su vínculo con el público sudamericano, sino también un momento de enorme orgullo profesional: Joy Huerta fue recientemente nominada a los Premios Tony por componer el soundtrack del musical “Real Women Have Curves”, convirtiéndose en la primera mexicana en lograrlo. Su talento traspasa fronteras y consolida al dúo como referentes indiscutibles de la música latina en el mundo.

La gira sudamericana es una producción conjunta entre Impronta Music y LEB Entertainment, y promete una experiencia inolvidable tanto para quienes crecieron con su música como para quienes los descubren por primera vez.

Orígenes y trayectoria

Jesse & Joy, el dúo mexicano de pop formado por los hermanos Jesse Eduardo Huerta Uecke y Tirzah Joy Huerta Uecke son originarios de la Ciudad de México. Comenzaron su carrera musical en 2005 y han sido reconocidos por su estilo emotivo y letras profundas.

Criados en un entorno musical, Jesse y Joy comenzaron a escribir canciones juntos en 2001. En 2005, debutaron públicamente en el Teletón México. Su primer sencillo, "Espacio sideral", lanzado en 2006, los catapultó a la fama. Desde entonces, han lanzado varios álbumes de estudio y han ganado múltiples premios, incluyendo un Grammy y varios Latin Grammy.

Su álbum "¿Con quién se queda el perro?" incluye el exitoso sencillo "¡Corre!", que ganó Canción del Año y Grabación del Año en los Latin Grammy de 2012.

Jesse & Joy han sido galardonados con múltiples premios, incluyendo un Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino por "Un besito más" en 2017. Además, han recibido varios Latin Jesse & Joy continúan activos en la escena musical, combinando su carrera artística con un compromiso social y cultural.

Ficha técnica

7 de septiembre

21:45 hs.

Horario Premium Service: 20:00 hs.

Entradas

Preventa 1

Rojo $140.000 + $21.000*

Naranja $130.000 + $19.500*

Amarillo $110.000 + $16.500*

Verde $100.000 + $15.000*

Celeste $90.000 + $13.250*

Azul $80.000 + $12.000*

Gris $70.000 + $10.500*

Premium Service: $60.000 + $9000*

*Costo por servicio