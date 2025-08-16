Falleció el actor Alberto Martín a los 81 años

El reconocido actor Alberto Martín murió este sábado a los 81 años, luego de atravesar una grave enfermedad que deterioró considerablemente su estado de salud en los últimos días.

El artista permanecía internado bajo cuidados médicos estrictos, pero su cuadro se agravó con rapidez, dejando pocas esperanzas para su recuperación. El pronóstico fue reservado hasta el final.

Martín había hablado públicamente sobre su estado de salud en 2021, cuando reveló que le habían detectado un tumor en el ojo derecho. Aunque en su momento buscó restarle dramatismo, dejó en claro que la intervención fue necesaria: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito… había que quitarlo o quitarlo”, dijo entonces, en declaraciones a medios.

La enfermedad, según trascendió, avanzó silenciosamente y con fuerza en el último tiempo, comprometiendo su salud de forma irreversible.

La noticia de su muerte fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien lo despidió con un sentido mensaje en la cuenta oficial del Multiteatro: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Alberto Martín deja una huella profunda en el espectáculo argentino, con una trayectoria de más de siete décadas que abarcó teatro, cine y televisión. Su talento, profesionalismo y calidez lo convirtieron en una figura muy querida por el público y respetada por sus colegas.

Fuente: NA