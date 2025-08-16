Falleció el actor Alberto Martín a los 81 años
Según trascendió, el actor se encontraba internado y la triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X.
Según trascendió, el actor se encontraba internado y la triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X.Cultura16/08/2025Redacción La Nueva Mañana
El reconocido actor Alberto Martín murió este sábado a los 81 años, luego de atravesar una grave enfermedad que deterioró considerablemente su estado de salud en los últimos días.
El artista permanecía internado bajo cuidados médicos estrictos, pero su cuadro se agravó con rapidez, dejando pocas esperanzas para su recuperación. El pronóstico fue reservado hasta el final.
Martín había hablado públicamente sobre su estado de salud en 2021, cuando reveló que le habían detectado un tumor en el ojo derecho. Aunque en su momento buscó restarle dramatismo, dejó en claro que la intervención fue necesaria: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito… había que quitarlo o quitarlo”, dijo entonces, en declaraciones a medios.
La enfermedad, según trascendió, avanzó silenciosamente y con fuerza en el último tiempo, comprometiendo su salud de forma irreversible.
La noticia de su muerte fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien lo despidió con un sentido mensaje en la cuenta oficial del Multiteatro: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.
Alberto Martín deja una huella profunda en el espectáculo argentino, con una trayectoria de más de siete décadas que abarcó teatro, cine y televisión. Su talento, profesionalismo y calidez lo convirtieron en una figura muy querida por el público y respetada por sus colegas.
Fuente: NA
Según trascendió, el actor se encontraba internado y la triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X.
Fue derrota 41 a 24 por la primera fecha del Rugby Championship ante 55 espectadores que disfrutaron de un espectáculo deportivo de alto nivel. La revancha, el próximo sábado en la cancha de Vélez.
El siniestro se produjo esta tarde en Cochabamba al 2400. también sufrieron heridas los dos ocupantes del vehículo menor.
Así lo indica un relevamiento de la consultora Management & Fit realizado en todo el país. Además, el sondeo señala que un 46,3% de los hogares reporta que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos del mes.
La inscripción está abierta hasta 24 de agosto de 2025. Se seleccionarán hasta cinco espectáculos para realizar hasta dos funciones. Los elencos seleccionados percibirán la suma de $700.000.
La muestra del Centro Cultural UNC está conformada por una selección de fotografías en blanco y negro de una Cuba íntima y resiliente. La exposición estará disponible hasta el 5 de septiembre.
El último trabajo de Isla de Caras consolida una dinámica verdaderamente colectiva, una forma de operar que no hace más que reafirmar su identidad como banda. El show será el próximo jueves 21 de agosto en Sala Formosa.
La semana del 11 al 17 de agosto llega con una grilla para todos los públicos. Cierra el ciclo Infancias en el Museo con la obra de títeres "Animaladas ¿El último Sapukay?", el Palacio Dionisi renueva su muestra fotográfica y dos obras de elencos independientes llegan al Centro Cultural Córdoba y al Teatro Real.
En el marco de su gira latinoamericana "La convicción intacta de todos mis sueños", la banda hardcore "Eterna Inocencia" se presentará el viernes 15 de agosto desde las 19 en la Sala Formosa, para conmemorar 30 años de trayectoria.
Una intervención en donde se explora acerca de la problemática de las infancias en las grandes urbes y las disputas en el espacio público ante el avance desmesurado de lo urbano. La inauguración será este jueves, a las 19, en el Centro Cultural Casona Municipal.
De Cafayate a San Antonio de los Cobres, lo mejor de Salta entre montañas, valles, trenes y quebradas únicas.
Se encuentra en proceso de patentamiento un proyecto que brinda una alternativa amigable con el ambiente a un problema del ámbito de la construcción, al utilizar la capacidad natural de ciertos microorganismos para metabolizar minerales.
La Fiscalía de Instrucción N° 27 Nominación de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera. Los movimientos de cuentas bancarias y en diferentes Exchanges permitieron constatar que buscaba radicarse en Brasil.
El organismo advirtió que el producto es ilegal y representa un posible riesgo para la salud.
La Policía Caminera emitió una alerta y un especialista adelantó las áreas que se teñirían de blanco.