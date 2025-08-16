Los juegos de azar no son una novedad, sino más bien un clásico del mundo del entretenimiento. Con la apertura de las primeras salas de juego se crearon espacios para que los fanáticos de los juegos más populares como la ruleta, el póker o el bingo, pudieran juntarse a apostar y divertirse.
Realizarán redireccionamiento de tránsito por trabajos en la obra del altonivel de Valle Escondido
Caminos de las Sierras informó que el operativo se realizará los días sábado 16 y domingo 17 entre las 8 y las 17. Se montarán vigas metálicas de la estructura de sostenimiento del nuevo puente.Córdoba16/08/2025Redacción La Nueva Mañana
La empresa Caminos de las Sierras informa que los días sábado 16 y domingo 17 de agosto, entre las 8 y las 17, se implementará un redireccionamiento de tránsito para quienes circulen por Av. Ejército Argentino (zona urbana de Córdoba de Ruta E-55) en sentido hacia La Calera, a la altura de la intersección con la Av. República de China.
En tanto, los automovilistas que circulen hacia La Calera deberán transitar por República de China hasta la rotonda de Valle Escondido y retornar.
Al llegar a ese cruce, lo automovilistas no podrán continuar circulando por Ejército Argentino en la zona de obra del altonivel y deberán doblar a la derecha, transitar por República de China hasta la rotonda de ingreso a la urbanización Valle Escondido para utilizarla como retorno, circular nuevamente por República de China y luego incorporarse nuevamente a la circulación habitual en Ejército Argentino.
El redireccionamiento de tránsito se efectuará para poder realizar el montaje de vigas metálicas de la estructura de sostenimiento que se ubicarán sobre la calzada en sentido hacia La Calera y que posibilitarán finalizar la construcción de la obra sin realizar cortes de tránsito o desvíos. Asimismo, durante los dos días del operativo, la empresa EPEC realizará la elevación de la Línea de Alta Tensión ubicada en la zona de los trabajos.
Se solicita a los automovilistas circular con precaución, reducir velocidad, prestar atención a la cartelería informativa ubicada en la zona y respetar las indicaciones de los banderilleros.
Supertasas: se desinfla el dólar, pero se hunde la actividad económica por una demanda en caída
Al ajuste del gasto público en construcción y jubilaciones se le suma la suba de tasas. Un apretón monetario para evitar devaluar y forzar la desinflación pega en el consumo y la producción.
Lago La Quintana: un lugar tranquilo abierto a la práctica de deportes acuáticos en Paravachasca
A unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra este lago que brinda un entorno apacible y repleto de vida.
Deán Funes: un profesor de kickboxing fue imputado por grooming
Lo dispuso la Justicia de Deán Funes, localidad en la que está el gimnasio del instructor, al que denuncian por acosar virtualmente a dos adolescentes.
Anticiparon un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo y dónde podría nevar
La Policía Caminera emitió una alerta y un especialista adelantó las áreas que se teñirían de blanco.
Quién era Milagros Bastos, la joven hallada asesinada en el departamento del ex policía Horacio Grasso
En medio del dolor por la estremecedora aparición, se dieron a conocer detalles de la vida de la chica de 22 años, quien era buscada desde agosto de 2024. Por el crimen está imputado el asesino de Facundo Novillo -que cumplía domiciliaria- y también su hermano, dueño del departamento.
Choque fatal entre un camión y una furgoneta en la Ruta 11: hay un muerto y dos heridos
El siniestro vial ocurrió este viernes a la mañana a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, donde un Mercedes Benz y una Fiat Ducato impactaron de frente. Hay dos personas con heridas de distinta consideración.
Hugo Pizzi sobre el fentanilo contaminado: “Hubo fallas en lo que es la bioseguridad” del laboratorio
"Han habido muchas fallas no solo en la elaboración sino a posteriori también”, dijo el infectólogo cordobés y sobre el caso del laboratorio HBL Pharma agregó: “Creo que falla la comunicación y los controles".
Murió una nena de cinco años tras caer en una tolva con maíz en la localidad de Cuatro Esquinas
Tras el accidente, la pequeña fue trasladada al hospital local por su madre, pero ya sin signos vitales. En el centro médico constataron el deceso de la nena que habría sufrido heridas graves con la caída dentro del contenedor.
España y Argentina se enfrentarán en la Finalissima: ¿qué se puede esperar del partido?Deportes 12/08/2025
La confirmación de una nueva edición de la Finalissima ha dado mucho de qué hablar, y con justa razón, ya que será el enfrentamiento entre dos grandes titanes del fútbol: las selecciones de Argentina y España.
Más de 20 científicos y científicas del Conicet Córdoba fueron reconocidos mundialmente
A pesar del contexto crítico que enfrenta el sistema científico argentino y del brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional contra la ciencia, más de 20 investigadores e investigadoras de la UNC obtuvieron distinciones internacionales.
Científicos de la UNC y la UTN de Santa Fe logran reparar microfisuras en el hormigón utilizando bacterias
Se encuentra en proceso de patentamiento un proyecto que brinda una alternativa amigable con el ambiente a un problema del ámbito de la construcción, al utilizar la capacidad natural de ciertos microorganismos para metabolizar minerales.
Dictaron preventiva para el trader cordobés acusado de estafar a su entorno
La Fiscalía de Instrucción N° 27 Nominación de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera. Los movimientos de cuentas bancarias y en diferentes Exchanges permitieron constatar que buscaba radicarse en Brasil.
