Frustraron una fiesta clandestina con 200 personas en un complejo deportivo de barrio Guiñazú Sud

En horas de la mañana, en un predio deportivo, efectivos policiales junto a personal del Área de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba desarticularon una fiesta clandestina.

En el predio de barrio Guiñazú Sud se secuestró una carpa tipo gazebo, un baño químico, un equipo de música, parlantes, luces, bebidas alcohólicas y tres calefactores. Foto: Policía de la Provincia.

En horas de la mañana de este domingo, en un complejo deportivo situado en Av. Japón y Tokio de barrio Guiñazú Sud, efectivos policiales junto a personal del Área de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba desarticularon una fiesta clandestina sin habilitación ni medidas de seguridad correspondientes con la presencia de 200 personas. 

Además, se efectuó el secuestro de una carpa tipo gazebo, un baño químico, un equipo de música, parlantes, luces, bebidas alcohólicas y tres calefactores, entre otros elementos. 

