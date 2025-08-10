Frustraron una fiesta clandestina con 200 personas en un complejo deportivo de barrio Guiñazú Sud

Fentalino contaminado: ya ascienden a 76 las muertes y podrían incrementarse
En horas de la mañana, en un predio deportivo, efectivos policiales junto a personal del Área de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba desarticularon una fiesta clandestina.
En horas de la mañana de este domingo, en un complejo deportivo situado en Av. Japón y Tokio de barrio Guiñazú Sud, efectivos policiales junto a personal del Área de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba desarticularon una fiesta clandestina sin habilitación ni medidas de seguridad correspondientes con la presencia de 200 personas.
Además, se efectuó el secuestro de una carpa tipo gazebo, un baño químico, un equipo de música, parlantes, luces, bebidas alcohólicas y tres calefactores, entre otros elementos.
Las medidas del Gobierno para frenar la suba del dólar y controlar la inflación frenaron el crédito y también los préstamos personales. Otro dato que preocupa: desde que Milei está al mando se perdieron 258 mil asalariados, según datos oficiales.
La Gloria, que ganaba con gol de Damián Puebla, vio frustrado su festejo cuando el Calamar puso el 1 a 1 en el cuarto minuto adicionado. El viernes, Instituto juega con Unión por la 5ta fecha.
Los encontraron esta mañana en dos bolsas tiradas en un basural. Las mismas fueron detectadas por miembros del programa Cordobeses en Alerta. En el lugar trabajó Homicidios y Policía Judicial.
Dos hombres y dos mujeres robaron un auto en B° Ampliación Rosedal y emprendieron la huida disparando contra personal policial que los perseguía. Vecinos agredieron a la Policía cuando realizaban las detenciones de las dos mujeres en barrio San Roque.
El Gobierno provincial llevará adelante el encuentro que se realizará los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, y se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación.
Los trabajos fueron realizados durante la jornada de sábado por personal de Bomberos y solicitados por la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón.
Sobre la Ruta Provincial N° 14 se encuentra este pequeño poblado que tiene al río de los Sauces como protagonista y permite descansar cómodamente en sus orillas.
En agosto, el paseo ofrece una experiencia única que combina astroturismo, historia ancestral, sabores regionales y paisajes impresionantes en la Quebrada de Humahuaca.
El Celeste ganó 2 a 1 en el Gigante de Alberdi frente a Banfield por la 4ta fecha del Clausura. Compagnucci y Zelarayán, los goles del Pirata. Méndez descontó para la visita.
