Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales: voces, experiencias y agenda

El Gobierno provincial llevará adelante el encuentro que se realizará los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, y se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación.Córdoba10/08/2025Redacción La Nueva Mañana
El encuentro se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación del movimiento cooperativo y mutual en América latina. Se desarrollará el 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba.
Bajo el lema Dar voz, nos une, el Congreso busca generar un espacio plural y participativo donde cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, actores estatales y referentes internacionales dialoguen sobre los desafíos actuales del sector. También se abordarán oportunidades para fortalecer el trabajo colectivo, la producción con valor agregado, servicios de salud, conectividad, juventud y el desarrollo con equidad y sustentabilidad.
Durante las dos jornadas se desarrollarán más de doce mesas temáticas, con la presencia de destacados oradores de Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana.
La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial.
La apertura institucional estará a cargo del gobernador Martín Llaryora, el ministro de Cooperativas y Mutuales Gustavo Brandán, junto a Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI); Alejandro Russo, vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM) y presidente de CAM y Femuecor; Marcelo Collomb, presidente del INAES; y Daniel Passerini, intendente de Córdoba.
El programa incluye mesas sobre:
Desde el Ministerio de Cooperativas y Mutuales se invita a todas las personas interesadas a ser parte de esta agenda común, que potencia lo colectivo, impulsa redes federales y proyecta el futuro del movimiento asociativo en clave de transformación.
El cronograma completo puede consultarse en este enlace: https://congresointernacionalcoopymut.com/event-schedule.html
