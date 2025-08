CFK apuntó contra Milei y su plan económico: "No hay reservas ni inversión y el consumo se desplomó"

"Determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran", dijo la ex mandataria en referencia a la relación de Javier Milei y EE.UU. Foto: archivo NA

La ex mandataria Cristina Fernández apuntó nuevamente contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía tras las tensiones por el dólar y las inconsistencias económicas: "Che Milei… Campeón… ¿En serio que “Todo Marcha de Acuerdo al Plan?", disparó la ex mandataria y agregó: "No hay reservas ni inversión y el consumo se desplomó".

Además, reiteró que "el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales".

En un extenso texto que publicó en sus redes sociales, remarcó que ni siquiera con tasas de interés arriba del 65% se pudo frenar la suba del dólar y dijo que el Presidente tiene "los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, PyMES y comercios".

Che Milei… Campeón…



¿En serio que “Todo Marcha de Acuerdo al Plan”? ¿TMAP? Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, ¿no?



Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 1, 2025

"¿En serio que 'Todo Marcha de Acuerdo al Plan'? ¿TMAP? Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, ¿no?", apuntó CFK contra Milei a quien le recordó que se presentaba públicamente como un “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

CFK también se refirió al acuerdo con el FMI: "Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos. Tenés los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, PyMES y comercios", dijo y también chicaneó al manatario por su relación con EE.UU.: "Determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran".

Luego de unas líneas dedicadas a las relaciones con el organismo internacional preguntó: "¿Cómo era lo que decías 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'? ¿Que el problema era el gasto y que con superávit todo se resolvía? Hoy no hay ni reservas, ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales".



Así, la líder peronista apuntó que "el famoso 'plan motosierra' fue en realidad una motosierra brutal para el bolsillo de los argentinos. Mientras tanto, los dólares vuelan al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder. El carácter bimonetario de la economía argentina es una realidad más presente que nunca".

También incluyó en sus palabras al ministro de Economía Luis Caputo y a la vicepresidenta Victoria Villarruel: "¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los “kukas”? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!".

Para la ex mandataria, "la verdad de la milanesa es que los que sí tienen un plan son el poder económico (con su correlato mediático) y las Fuerzas del Norte… que para sostenerte, usarte como títere vende Patria y continuar saqueando nuestro país a través de las finanzas y los recursos naturales, necesitaron meterme presa y proscribirme", en referencia a su prisión domiciliaria.

"Hay que escuchar lo que dicen y ver lo que hacen. Eso sí… fíjate Milei… porque cuando no les sirvas más te van a tirar al basurero de la historia. P/D: Leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027… Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran…", finalizó Cristina.

