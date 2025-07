Padres y madres de estudiantes que asisten a un colegio secundario de zona sur de la ciudad de Córdoba denunciaron a un hombre por abuso sexual simple contra varias alumnas. La denuncia se hizo el Polo de la Mujer e interviene la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2º turno.

El hecho ocurrió el jueves en horas del mediodía dentro de la escuela. El supuesto agresor habría entrado al establecimiento haciéndose pasar por profesor de historia, les ofrecía caramelos a las estudiantes y les decía que las iba a invitar a su casa.

“Estuvo adentro del colegio, merodeando. No sabemos quién es, está denunciado. Tenemos las cámaras del colegio que lo filmó. Mi hija tuvo que pasar por pericias psicológicas, porque quedó con miedo", expresó Brenda, madre de una de las adolescentes agredidas a Canal 10.

Otra mamá de una victima, se quejó del manejo del colegio y la falta de seguridad: “Mi hija vino a casa y recién ahí me enteré, nunca me avisaron nada desde la escuela”. “No hay guardia, no hay portero. Los chicos tienen miedo”, manifestó.

“Se sentó en el banco de la entrada, se paseó por el pasillo de planta baja, subió las escaleras y se paseó por toda la planta alta tratando de abrir puertas de preceptorías, gabinete, biblioteca, sala de Ciencias Naturales, entró a un par de aulas”, sostuvo otro testimonio.

Los videos de las cámaras de seguridad lograron identificarlo y están en manos de la justicia.