Minutos antes de las 21, Pamela David y Luis Novaresio dieron inicio a la ceremonia. “Esta noche no está el presidente, Luis Ventura recibió una agresión. Vamos a darle la bienvenida al vicepresidente Santos Buglisi”, anunciaron.

Conocé quiénes son los galardonados por APTRA:

El Martín Fierro de Oro en Radio AM fue para “Un buen momento”, de Radio La Red.



El Martín Fierro de Oro en Radio FM se lo llevó “Nadie nos para”, de Beto Casella, por Rock & Pop 95.9.



El primer Martín Fierro de Platino lo ganó Aspen. Lo recibió Gisela Marziotta y dijo: “Esto es un montón, pero Aspen se lo merece. Es la radio número uno de música de la Argentina".

Labor conducción femenina - AM

Cristina Pérez (Cristina sin vueltas – Radio Rivadavia) (GANADORA)

Cecilia Laratro (Compañía de radio – CNN Radio)

Sandra Borghi (Aire de noticias – Radio Mitre)

Adriana Salgueiro (Espléndidos – Radio Colonia)



Labor conducción masculina – AM

Juan Amorín (Conflicto de intereses – Radio 10)

Fernando Carnota (Juntos en Continental – Continental)

Gustavo López (López 910 – La Red) (GANADOR)



Programa periodístico diario vespertino AM

Hola Chiche (Radio Del Plata) (GANADOR)

Pastor 910 (La Red)

El amor es más fuerte (Radio 10)



Labor en musicalización (EMPATE)

Juano Sirvén (Los 40) (GANADOR)

Julián “Pento” Etchevarría (Rock and Pop / Blue) (GANADOR)

Marcelo Rojas (La 2x4)



Labor periodística masculina

Nelson Castro (Crónica de una tarde anunciada – Radio Rivadavia)

Ramón Indart (Todo en off – Radio Splendid)

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10) (GANADOR)

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Radio Mitre)



Labor periodística femenina

Mariana Contartessi (López 910 – La Red)

Romina Manguel (No dejes para mañana – Radio con Vos) (GANADORA)

Florencia Halfon (La negra Pop – Pop Radio)



Programa diario de interés general en FM

Nadie nos para (Rock and Pop) (GANADOR)

El club del Moro (La 100)

Perros de la calle (Urbana Play)



Labor periodística deportiva

Juan Carlos “Toti” Pasman (Fútbol 910 – La Red) (GANADOR)

Gustavo Grabia (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)

Sofi Martínez (Perros de la calle – Urbana Play)



Labor conducción masculina semanal - AM y FM

César Litvin (El gato escaldado – AM 750) (GANADOR)

Marcelo Bonelli (Sábado Tempranísimo – Radio Mitre)

Walter Nelson (Un buen domingo – La Red)



Homenaje a Jorge Lanata. El premio lo recibieron sus hijas Bárbara y Lola.

Servicio informativo – panorama internacional

El rotativo del aire

Radio Rivadavia servicio informativo

CNN Radio servicio informativo (GANADOR)

Radio Splendid



Labor conducción femenina - FM

Martina Soto Pose (Clásico de clásicos vol. 2 – Rock and Pop) (GANADORA)

Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)

Virginia Lago (El buen modo – La 2x4)

Julieta Prandi (Sarasa – La 100)

Columnista de espectáculos

Guido Záffora (Pastor 910 – La Red)

Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)

Karina Iavícoli (Diego a la tarde – Radio Mitre) (GANADORA)



Servicio informativo

Mitre informa primero (Radio Mitre)

Servicio informativo Continental (Continental) (GANADOR)

Radionoticias Del Plata (Radio Del Plata)



Labor conducción masculina – FM

Sergio Lapegüe (Atardecer de un día agitado – La 100)

Sebastián Wainraich (Vuelta y media – Urbana Play) (GANADOR)

Bebe Contepomi (Todo lo demás también – Mega)



Columnista político / económico / policial

Ignacio Ortelli (Esta mañana – Radio Rivadavia) (GANADOR)

Martín Candalaft (MP 910 – La Red)

Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)



Labor locución masculina

Pablo Bricker (Mega)

Bebe Sanzo (El club del Moro – La 100)

Guillermo Gilabert (Ranking Radio Disney – Radio Disney)



La emisora Rock & Pop 95.9 recibió un Premio Martín Fierro por los 40 años al aire. Bobby Flores dio un sentido discurso.



Programa cultural/educativo

El ojo del arte (Metro) (GANADOR)

Cosas maravillosas (Radio 10)

Tierra adentro (Radio Nacional)





Programa semanal AM

El aguante de Sábado Tempranísimo (Radio Mitre) (GANADOR)

Te escucho (Radio Rivadavia)

El alargue de fin de semana (La Red)





Programa periodístico matutino diario FM

De acá en más (Urbana Play) (GANADOR)

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos)

Mercuriali 107.9 (El Observador)



Programa musical semanal

Vinos y vinilos (Radio con Vos) (GANADOR)

Eternamente Beatles (Radio Del Plata)

Amigos de lo eterno (Millenium)



Programa deportivo

Fútbol 910 (La Red)

D selección (D Sports Radio)

Un buen momento (La Red) (GANADOR)



Recuerdo a Mario Mactas con un breve video con imágenes suyas.



Homenaje a Chiche Almozny, Juan José Moro y Guillermo Salatino por su aporte al periodismo deportivo, especialmente dedicados al tenis. Juan Martín del Potro les mandó un mensaje.

Programa interés general diario nocturno AM y FM

Pensándolo bien (Radio Mitre)

La venganza será terrible (AM 750) (GANADOR)

Tiempo de show (Radio Del Plata)

AloCarla (El Destape)



Movilero

Rodrigo Porto (Radio Rivadavia)

Silvina Brandimarte (La Red) (GANADOR)

Jorge Moure (Radio Mitre)



Labor humorística

Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio con Vos)

Ariel Tarico (Crónica de una tarde anunciada – Radio Rivadavia)

Flor Alkorta (Mediodía 750 – AM 750) (GANADOR)



Programa periodístico matutino diario AM

Pan y Circo (Radio Rivadavia) (GANADOR)

Mañana Sylvestre (Radio 10)

Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre)

Vilouta 910 (Radio La Red)

Labor locución femenina

Ailín Reig (Mucha Radio) (GANADOR)

Andrea Estévez Mirson (Canciones son amores – Radio Mitre)

Yamila Segovia (Buenas tardes China / ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)



Radio Mitre recibió un Martín Fierro por los 100 años al aire.



Mejor labor en producción

Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Radio Mitre) (GANADOR)

Sol Durán (Cristina sin vueltas – Radio Rivadavia)

Gonzalo Cores (Mañana Sylvestre – Radio 10)



Relator deportivo

Gabriel Anello (Súper Mitre Deportivo – Radio Mitre) (GANADOR)

Leonardo Gentile (Fútbol de Primera – La Red)

Hernán Feler (Doble amarilla – D Sports Radio)

Daniel Mollo (Boca de selección – Radio Del Plata)



Programa periodístico diario vespertino FM

Pasaron cosas (Radio con Vos) (GANADOR)

Todo Pasa (Urbana Play)

Majul 107.9 (El Observador)

Programa musical

Aspen night (Aspen) (GANADOR)

La noche de Blue (Radio Blue)

Arriba los 40 (Los 40)

Programa diario de interés general en AM

Basta Baby (Radio Rivadavia) (GANADOR)

Encendidos en la tarde (Radio Mitre)

Nunca es tarde (Radio Nacional)

Mejor labor en operación

Marcelo Seminara (Aspen) (GANADOR)

Guillermo Bidondo (El club del Moro – La 100)

Daniel Esteban García (Maldición, va a ser un día hermoso – Vorterix)

Labor conducción masculina – FM

Sergio Lapegüe (Atardecer de un día agitado – La 100)

Sebastián Wainraich (Vuelta y media – Urbana Play) (GANADOR)

Bebe Contepomi (Todo lo demás también – Mega)



Columnista político / económico / policial

Ignacio Ortelli (Esta mañana – Radio Rivadavia) (GANADOR)

Martín Candalaft (MP 910 – La Red)

Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)



Labor locución masculina

Pablo Bricker (Mega)

Bebe Sanzo (El club del Moro – La 100)

Guillermo Gilabert (Ranking Radio Disney – Radio Disney)



La emisora Rock & Pop 95.9 recibió un Premio Martín Fierro por los 40 años al aire. Bobby Flores dio un sentido discurso.



Programa cultural/educativo

El ojo del arte (Metro) (GANADOR)

Cosas maravillosas (Radio 10)

Tierra adentro (Radio Nacional)



Programa semanal AM

El aguante de Sábado Tempranísimo (Radio Mitre) (GANADOR)

Te escucho (Radio Rivadavia)

El alargue de fin de semana (La Red)



Programa periodístico matutino diario FM

De acá en más (Urbana Play) (GANADOR)

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos)

Mercuriali 107.9 (El Observador)



Programa musical semanal

Vinos y vinilos (Radio con Vos) (GANADOR)

Eternamente Beatles (Radio Del Plata)

Amigos de lo eterno (Millenium)



Programa deportivo

Fútbol 910 (La Red)

D selección (D Sports Radio)

Un buen momento (La Red) (GANADOR)



Recuerdo a Mario Mactas con un breve video con imágenes suyas.

Homenaje a Chiche Almozny, Juan José Moro y Guillermo Salatino por su aporte al periodismo deportivo, especialmente dedicados al tenis. Juan Martín del Potro les mandó un mensaje.

Labor humorística

Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio con Vos)

Ariel Tarico (Crónica de una tarde anunciada – Radio Rivadavia)

Flor Alkorta (Mediodía 750 – AM 750) (GANADOR)





Programa periodístico matutino diario AM

Pan y Circo (Radio Rivadavia) (GANADOR)

Mañana Sylvestre (Radio 10)

Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre)

Vilouta 910 (Radio La Red)

Labor locución femenina

Ailín Reig (Mucha Radio) (GANADOR)

Andrea Estévez Mirson (Canciones son amores – Radio Mitre)

Yamila Segovia (Buenas tardes China / ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)



Radio Mitre recibió un Martín Fierro por los 100 años al aire.



Mejor labor en producción

Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Radio Mitre) (GANADOR)

Sol Durán (Cristina sin vueltas – Radio Rivadavia)

Gonzalo Cores (Mañana Sylvestre – Radio 10)



Relator deportivo

Gabriel Anello (Súper Mitre Deportivo – Radio Mitre) (GANADOR)

Leonardo Gentile (Fútbol de Primera – La Red)

Hernán Feler (Doble amarilla – D Sports Radio)

Daniel Mollo (Boca de selección – Radio Del Plata)



Programa periodístico diario vespertino FM

Pasaron cosas (Radio con Vos) (GANADOR)

Todo Pasa (Urbana Play)

Majul 107.9 (El Observador)



Fuente: NA























X de América TV



Los ganadores de los Premios Martín Fierro de Radio 2025:

Programa musical

Aspen night (Aspen) (GANADOR)

La noche de Blue (Radio Blue)

Arriba los 40 (Los 40)

Programa diario de interés general en AM

Basta Baby (Radio Rivadavia) (GANADOR)

Encendidos en la tarde (Radio Mitre)

Nunca es tarde (Radio Nacional)

Mejor labor en operación

Marcelo Seminara (Aspen) (GANADOR)

Guillermo Bidondo (El club del Moro – La 100)

Daniel Esteban García (Maldición, va a ser un día hermoso – Vorterix)



"Que no se nos ataque más": el contundente ruego de Baby Etchecopar al ganar el Martín Fierro





Seguinos en Google Noticias

Comentarios (0)

Dejá tu comentario







Las más leídas

Luis Caputo levantó las tasas de los plazos fijos: qué banco paga más interés

🔴Luis Caputo, dólar, mercados EN VIVO: minuto a minuto de las noticias de Economía del 21 de julio de 2025

Agonizan el ladrillo y cemento: se ofrecen por Mercado Libre casas portátiles desde us$ 44 mil

"Se llevan el 20% o más": quejas por las comisiones que cobra Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin

Marcos Galperin reactivó las tasas de las billeteras virtuales con MercadoPago: cuál paga más interés diario



Temas de esta notaPremios Martín Fierro de Radio

Recomendado para vos



Alfredo Casado celebró la nominación al Martín Fierro: “Este premio le da un gran valor a nuestro noticiero"





Los looks de los Premios Martín Fierro de Radio 2025





Luto en el periodismo de espectáculos: murió a los 47 años Juan Pedro Reca, el histórico director de Paparazzi





Las rutas nacionales se cobraron 11 vidas en 3 días: una tragedia tras otra durante las vacaciones de invierno





Alfredo Casado celebró la nominación al Martín Fierro: “Este premio le da un gran valor a nuestro noticiero"

El reconocido conductor de Splendid AM 990 se encuentra ternado a los Premios Martín Fierro de Radio.

viernes 25 de julio de 2025 18:49













Alfredo Casado (NA)



En la antesala de la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio, el periodista Alfredo Casado destacó la nominación que recibió el ciclo Splendid Internacional Noticias 990 y sostuvo que le aporta "un gran valor al noticiero" de la radio.

El ciclo, que está en la terna de la categoría Servicio Informativo Internacional, hizo hincapié en la necesidad de plasmar las noticias que van más allá de las fronteras, además de concientizar sobre la resonancia de aquellos hechos en el ámbito nacional.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Casado sostuvo: “El periodismo internacional está muy mal visto en Argentina. No por el público. Hace 40 años que hago Internacionales y ha sido una lucha muy grande, hasta con pérdida de dinero personal durante mucho tiempo”.

Si bien señaló que la sección de internacionales muchas veces “no vende”, no tener información de ese ámbito "seria es un grave error, más en el mundo global”.

“Todo lo que pasa en el mundo tiene repercusión, incluso en el valor de la papa. Como dijo el Papa Francisco antes de morir, estamos en una suerte de pre o casi tercera guerra mundial por etapas”, subrayó.

El comunicador resaltó la importancia del ciclo que llevó adelante junto a Francisco Ledesma y Lucas Novoa y expresó: “Con la producción de nuestro noticiero se puso al aire un trabajo de una gran cantidad de material editado y de muchas notas que hicimos”.

A la vez, el conductor celebró “que APTRA haya armado una terna internacional de informativos porque es reconocer un área que debe serlo”, y remarcó: "En el mundo los periodistas que cubren internacionales, a aquellos que están en la trinchera real se los consideran los mejores periodistas”.

“Este premio internacional da un valor a nuestro noticiero y quiero destacar que hoy Splendid haya resurgido, como una radio que tiene más de un siglo al aire -1923 a actualidad-”, cerró al respecto.

Noticias Argentinas - ¿Cómo transmite un periodista al oyente que lo que está pasando en Vietnam puede repercutir en tu día a día?

Alfredo Casado - Con datos, con argumentos. Así como impacta este fenómeno de la guerra entre Ucrania y Rusia, también lo hace en el valor de los seriales que tienen que salir de los puertos, no salían y había menos demanda o más demanda. Sin embargo no queda bloqueada entonces se abren las posibilidades para la Argentina de vender productos. Aunque, la Argentina no lo hizo y no aprovechó las circunstancias. De haberlo aprovechado quizás los valores de nuestra economía hubieran sido mejores. Todo está interrelacionado.

NA - ¿Y en mayor escala?

AC - Si bien, el contexto está relacionado con diversas cuestiones, se entrelaza mayormente con este tipo de gobiernos o liderazgos que son peligrosísimos para el mundo porque son deshumanizados, peligrosos en extremo.

NA - ¿Cómo se continúa en la transmisión de éste mensaje?

AC - Actualmente, estamos de la mano del nuevo director, Guillermo García. El programa siguió con Daniel Jiménez y le damos otro valor. Al mismo tiempo, hacemos Noticias Argentinas con Mayra García, donde toma relevancia lo internacional con la participación de Newsweek.

NA - ¿Cómo es llevar las noticias de agencia al micrófono como conductor?

Es muy importante el conjunto, yo solamente bastoneo, tengo mi opinión y tenemos una buena cantidad de periodistas donde están los nuestros, más los de NA y eso lleva a nutrir un abanico de voces entonces vamos pasando de uno al otro. Así como en el piso nos acompañan Alvaro Norro, Laura Balhas en la locución y Maxi Marino en la operación técnica.

NA - Recordás alguna cobertura que te haya marcado

AC - La Guerra de los Balcanes del ‘91 al ‘95 y la de Kosovo. En el sitio de Sarajevo.

Durante 28 años o más no vi ese material porque cambió la tecnología. Encontramos una entrevista a dos niños huérfanos, en la avenida de los francotiradores. Estaban con la abuela y su padre, un combatiente que había resistido, había enloquecido y estaba en un hospital recluido.

La madre un día comete la imprudencia de abrir la ventana porque después de la crueldad había sol. A los pocos minutos un francotirador le disparó y le voló la cabeza. Quedaron los dos chicos, dos años y cuatro años, con su madre desangrada.

Con gran emoción, el periodista rememoró: “Estuvimos con ellos cuando el nene tenía seis años y la nena tres años y medio. Me impactó mucho. La abuela me decía que quería que se fueran porque la venganza iba a llegar algún día. Creía que algún día, ese nene iba a querer vengar a su madre y a su padre”.

“Le pregunté si los chicos jugaban, la traductora me dijo que sí, entonces consulté si juegan a la guerra y el chico me dijo que sí. Lo vi como periodista, a los 28 años y me dio mucha vergüenza, pero era mi trabajo”, concluyó Casado.



Seguinos en Google Noticias

Comentarios (0)

Dejá tu comentario



Las más leídas

Luis Caputo levantó las tasas de los plazos fijos: qué banco paga más interés

🔴Luis Caputo, dólar, mercados EN VIVO: minuto a minuto de las noticias de Economía del 21 de julio de 2025

Agonizan el ladrillo y cemento: se ofrecen por Mercado Libre casas portátiles desde us$ 44 mil

"Se llevan el 20% o más": quejas por las comisiones que cobra Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin

Marcos Galperin reactivó las tasas de las billeteras virtuales con MercadoPago: cuál paga más interés diario



Temas de esta notaAlfredo CasadoMartín FierroSplendid AMPremios Martín Fierro de RadioMartín FIerro de Radio

Te podría interesar



"Lo que más me gusta es...": la promesa de Jonatan Viale si gana el Martín Fierro de Radio 2025





Cristina Pérez de cara a los Martín Fierro de Radio 2025: "La radio me dio alas"





Todo lo que tenés que saber de los Martín Fierro de Radio 2025











Propietario: Noticias Argentinas S.A.

Ramón Freire 932, C1426AVT, C.A.B.A.

+54 11 4010 8310

[email protected]

Jorge García, Director Periodístico de Grupo Alpha

[email protected]

N° de edición: 8642

Agencia Noticias Argentinas funciona con

www.tadevel.comPágina generada el

lun., 28 de jul. de 2025 0:01



Nos gustaría enviarte notificaciones con las últimas noticias



Programa musical

Aspen night (Aspen) (GANADOR)

La noche de Blue (Radio Blue)

Arriba los 40 (Los 40)

Programa diario de interés general en AM

Basta Baby (Radio Rivadavia) (GANADOR)

Encendidos en la tarde (Radio Mitre)

Nunca es tarde (Radio Nacional)

Mejor labor en operación

Marcelo Seminara (Aspen) (GANADOR)

Guillermo Bidondo (El club del Moro – La 100)

Daniel Esteban García (Maldición, va a ser un día hermoso – Vorterix)