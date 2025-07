La batalla cultural de Milei al desnudo: más riqueza para los ricos y mayor pobreza para el resto

El presidente Milei, durante la semana recientemente pasada -con actos y palabras determinantes-, ha expuesto de manera descarnada la razón última y primera de su intención de gobierno: instalar –a como dé lugar- en Argentina el modelo peruano de distribución de los ingresos -o sea 20 % de ricos y 80 de pobres/indigentes completamente desamparados-. Desde la reunión –el martes 22 de julio- en nuestra ciudad para un absurdo, bizarro e incomprensible evento (con una ínfima convocatoria), hasta los anuncios que realizó en La Rural –favoreciendo al sector-, todo fue parte de un claro mensaje a la ciudadanía de cuales serán –y los han sido desde siempre- , en cuanto diseño de la economía, los objetivos estratégicos, y las diversas maniobras tácticas correspondientes, que el presidente pretenderá imponer, sí o sí, desde ahora hasta su alejamiento de la presidencia: profundizar hasta el máximo posible la transferencia de recursos -provenientes desde los recortes a los sectores populares- hacia los sectores mas enriquecidos de sociedad argentina.

Derecha Fest: Mensaje y divergencia.

Dos aspectos relevantes pueden rescatarse de la presencia del presidente Milei en el evento del martes 22 en Córdoba capital. Uno es la base de sustentación sobre la cual se erige el pensamiento de Milei en cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos accedan a los bienes y servicios imprescindibles para alcanzar un nivel de vida digno; en tal sentido expresó enfáticamente ante su auditorio, aunque sabiendo que sus palabras trascenderían hacia el conjunto de los argentinos: “No hay de todo para todos” -curiosa sentencia en un país que tiene personas pasando hambre cuando produce alimentos para más de 500 millones de habitantes-. El otro aspecto que asombró –aunque ya no tanto- fue el poder contemplar de qué modo percibe el presidente su existencia en el tránsito por la vida: como un avatar de un video juego, o como un personaje de ficción cinematográfica. En el Fest, de modo completamente naturalizado, Milei se dedicó a explicar historia antigua desde el relato de una película (Gladiador) llegando a enfurecerse –como si se tratara de una persona real- con el personaje que cumple el rol de villano. Además, Milei mismo se percibió –y se mostró- como el héroe del laureado largometraje. Lo que pasó por alto -quién sabrá el porqué- es que en Gladiador el héroe, luego de vencer al villano, muere. Muy posiblemente para poder aproximarse a la comprensión del cómo percibe Milei su existencia en planeta resulte conveniente ver -una y otra vez- la película de Steven Spielberg (2018) READY PLAYER ONE: comienza el juego.

El Juego del Calamar.

Como se sabe el lunes 21 de julio tuvo lugar en Chile un encuentro -Democracia Siempre- de gobernantes preocupados por el debilitamiento del sistema democrático de gobierno. Allí, el “Calamar brasileño”, el presidente Ignacio “Lula” Da Silva –en Brasil se denomina lula al molusco comestible que en español llamamos calamar- dejó una serie de expresiones que, por su tono de alerta, resultan clarificadoras en relación al momento histórico que transita la Región –y el mundo todo- en cuanto a la debilitación de la democracia a favor de regímenes totalitarios de derecha.

Para entender a Donald.

En atención al accionar atolondrado -en cuanto a sus políticas económicas (internas y externas), de la cuales Brasil es una de sus tantas víctimas del presidente norteamericano, Donald Trump, Lula señaló: “La extrema derecha organizada internacionalmente ofrece un nuevo Consenso de Washington, o mejor, un nuevo Disenso de Washington: antidemocrático, negacionista e intervencionista (apenas días atrás el futuro embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ha revelado esta pretensión intervencionista estadounidense como pocas veces en la historia).

Democracia: fin último y nuevas tácticas para su destrucción.

En relación a los motivos por los cuales la democracia debe ser cuidada en extremo el presidente de Brasil fue un poco más allá que el ex presidente argentino Raúl Alfonsín a expresar que: “Democracia no es solo votar, es tener comida en la mesa, tener una casa, ver los hijos en la universidad, disfrutar del descanso y la cultura”. También, en su alocución el presidente de Brasil se enfocó en los métodos que hoy se aplican para atacar las democracias, desatancando por sobre todo la instalación de una “batalla cultural”. Dijo Lula: “Los enemigos de la democracia no recurren más a la diplomacia de los tanques y los cañones. Ellos controlan algoritmos, siembran odio y esparcen miedo. Promueven una Guerra Cultural”; también agregó que “La libertad de expresión no puede confundirse con libertad de agresión”. En Argentina esto es sumamente palpable, toda vez que -carentes de ideas y capacidades argumentales- Milei y sus funcionarios propagandistas han hecho del insulto un discurso completo. “Digamos, o sea”, el insulto es la forma y también el contenido; no hay más que eso.

Soberanía y solidaridad en las naciones latinoamericanas.

En atención a estos aspectos Lula hizo algunos señalamientos con precisión quirúrgica: “La extrema derecha latinoamericana es anti soberana y abdica de la autodeterminación de los pueblos. Por eso atacan a las instituciones, a la ciencia y las universidades; y solapan la solidaridad entre las naciones”.

Batalla cultural y distribución - Derrame y enchastre.

El presidente Milei pregona todo el tiempo -a viva voz- que no piensa gastar más de lo que entra. Anunciando que va a vetar el aumento a las jubilaciones y la asistencia para los discapacitados, al mismo tiempo que comunica que le va a bajar retenciones al campo pone en claro cuál es modo en que pretende que le cierre el saldo entre lo entrante y lo saliente: quitarles casi todo a quienes no tienen casi nada y abastecer abundantemente las arcas de quienes poseen la mayor parte de las riquezas del país. “Digamos, o sea”, pareciera que estuviéramos sobre aviso de que del “fabuloso efecto derrame” estamos pasando a un espantoso “efecto enchastre”. En cuanto a este tema –el de la distribución- también Lula se expresó el lunes pasado en Chile: “Sin justicia tributaria las distorsiones continuarán ampliándose a favor de los billonarios, hoy los súper ricos están de manos libres. Al mismo tiempo advirtió: La concentración de la renta es tan absurda que el 1% de las personas más ricas del planeta controla el 45% de la riqueza global”.

Preferencias y resignaciones.

Una de las maniobras instaladas más recurrentes para vencer en la Batalla Cultural que propone la derecha es la de -medios de comunicación mediante- presentar ciertas resignaciones en el consumo como meros cambios de hábitos, más asemejados a una moda que a una imposibilidad de acceso. En Argentina –en el siglo XXI- esta metodología discursiva tuvo su primera fuerte oleada durante la administración Macri. Ya entonces en los medios hegemónicos podía escucharse a un dirigente macrista decir que al pueblo le “hicieron creer que con su salario podían acceder a electrodomésticos, buenos alimentos y vacaciones” –antesala del “no hay de todo para todos” de Milei-; o ver zócalos televisivos –en TN, por ejemplo- expresando que “ahora se prefiere vacacionar en casa”, y varios más del tipo. Este discurso mediático hoy vuelve a tomar fuerza –y pregna en muchos- y pueden escucharse o verse mensajes del tipo “la gente prefiere la carne de pollo sobre la vacuna”. El ardid de intentar confundir preferencias –o modas- con resignaciones es una de las maniobras más exitosas de la derecha en la batalla cultural. Así, podríamos imaginar un titular en –por ejemplo- algún país empobrecido de África, o Centroamérica: “Al igual que en Holanda la ciudadanía escoge la bicicleta por sobre el transporte automotor”. Al paso que vamos quizás en poco tiempo en Argentina podamos ver titulares o zócalos rezando que: “Hoy la gente prefiere comprar cuchillos en vez de carne”.