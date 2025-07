La exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras debió ser hospitalizada hoy en terapia intensiva luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

La ahora exdeportista se iba a presentar este mismo lunes en la Legislatura de Santa Fe para participar del inicio de la Convención Constituyente.

Oliveras, quien fue electa como constitucional en abril, se descompensó y fue atendida en el Samco (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad) de Santo Tomé, pero luego la derivaron al Hospital José María Cullen de la capital provincial.

Tiene 50 años y ganó seis coronas mundiales

Alejandra Marina Oliveras, nacida El Carmen, provincia de Jujuy el 20 de marzo de 1975, obtuvo seis coronas mundiales como boxeadora profesional.

Transitó por las categorías supergallo de la WBC, pluma de la WBA y ligero de la WBC y a lo largo de su carrera acumuló 28 victorias, tres derrotas y dos empates.

Su actividad fuera del deporte

Fuera del deporte, se caracterizó por una mirada social y ya desde sus comienzos, Oliveras colaboró solidariamente con comedores y grupos comunitarios.

En 2010, debido a la pandemia del COVID-19, la boxeadora se radicó en la Ciudad de Santo Tomé (Provincia de Santa Fe), donde junto a sus amigas creó el Team Locomotora,​ un grupo solidario que ayudó a distintos merenderos.

Dirigió además varias escuelas de boxeo en distintas localidades y ya en 2021 aterrizó en el terreno de la política con el partido Unite Santa Fe, como candidata a Diputada Nacional.

Durante el actual Gobierno, en abril de 2024, fue contratada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo comando de la Ministra Patricia Bullrich, como parte de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos.

Sus más recientes declaraciones, a Radio Splendid

“Me gusta levantar pesas, correr en la montaña y saltar la soga. Entonces, no tengo el cuerpo de Barbie, pero ¿a mí qué me importa? yo me amo así”, declaró recientemente durante el programa Fin de Fiesta que conduce Carolina Fernández por Radio Splendid.

En cuanto a la mirada masculina, remarcó que los hombres le “tienen miedo”: “Se intimidan, tienen miedo de que los cague a piñas. Hay muchos que se vuelven locos con los músculos y otros que piensan que si llegan tarde a casa, les voy a pegar”.

“La política es el bien común. El Estado somos todos. Los impuestos van al Estado para que lo devuelvan en un hospital, en una escuela o Policía. Vengo de abajo, dormía en el suelo, en techo de chapa, vivía en un rancho. El deporte me sacó adelante y me hizo quien soy. También sufrí violencia de género a mí me reventaban a palos en casa, en el piso. Salí de esa situación que era un infierno. Tal vez hoy, no lo hubiera podido contar”, fueron otras de sus declaraciones durante esa emisión.

En un rasgo más íntimo, “La Locomotora” destacó: “Salí adelante con el deporte. Que venga un hombre y me pegue ahora, a ver cómo le va. Me defiendo. El deporte también mejoró mi mente, la autoestima”.

También comentó que nunca fumó ni se drogó por lo que llegó a la conclusión de que si se “mete” al deporte en el Estado, así como salvó su vida, va a hacerlo con miles de otras personas.

También, “Locomotora” Oliveras dio una serie de clases de motivación al personal del Ministerio de la Nación que encabeza Patricia Bullrich.