Racing se consagró campeón de la Sudamericana al vencer a Cruzeiro en Asunción

Racing Club de Avellaneda le ganó 3-1 a Cruzeiro de Brasil, en Paraguay, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024.

En el partido disputado en el estadio General Pablo Rojas de Asunción de Paraguay, el uruguayo Gastón Martirena abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo y Adrián Martínez puso el segundo a los 20.

En el complemento, Kaio Jorge descontó a los siete minutos pero Roger Martínez sentenció el partido a los 50.

Con este resultado, los de Gustavo Costas conquistaron un titulo internacional tras 36 años. El domingo 1 de diciembre desde las 19.15, visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Fernando Diniz no pudo conquistar su primera Copa Sudamericana. En la próxima fecha del Brasileirao, recibirá al Gremio de Porto Alegre el miercoles en el estadio Mineirao.

Luego del gol anulado a los tres minutos por un supuesto fuera de juego de Maximiliano Salas, la ´Academia´ se adelantó en el marcador con el gol del uruguayo Gastón Martirena a los 15. Sobre el lateral derecho, el defensor charrúa le pegó como venía de larga distancia y colocó la pelota por encima del arquero Cassío en el ángulo izquierdo haciendo delirar a la gente de Racing.

Cinco minutos después, la ´Academia´ siguió apostando a jugar a la espalda de los laterales de Cruzeiro y así fue que llegó al 2-0 con el tanto de Adrián Martínez. Tras un desborde de Maximiliano Salas, el ex All Boys metió el pase al medio para el delantero de Racing que definió solo y puso el segundo de un imparable equipo de Costas.

En el complemento, Cruzeiro descontó a los siete minutos con el gol de Kaio Jorge. Tras una serie de rebotes, el ex delantero de Santos de Brasil pudo convertir ante el rebote que dejó el arquero Gabriel Arias.

Con el partido en el último suspiro y un equipo brasileño buscando el empate, el colombiano Roger Martínez se fue solo de contragolpe y definió cruzado ante la salida del arquero Cassío para poner el 3-1 definitivo.

Goles en el primer tiempo: 15m. Gastón Martirena (R); 20m. Adrián Martínez (R)

Goles en el segundo tiempo: 7m. Kaio Jorge (C); 50m. Roger Martínez (R)

Cambio en el primer tiempo: 29m. Lucas Silva por Wallace (C)

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R); 30m. Roger Martínez por Adrían Martínez (R); 32m. Lautaro Díaz por Lucas Romero (C) y Álvaro Barreal por Gabriel Verón (C); 37m. Kenji por Marlon (C); 41m. Santiago Solari por Juan Fernando Quintero (R)

Fuente: NA