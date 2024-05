El presidente Javier Milei destacó este viernes en España que su gestión en la Argentina está "domando con mucho éxito la inflación", mientras que envió un mensaje a la izquierda al afirmar: "Estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo".

Milei se pronunció así durante la presentación de su libro "El camino del libertario", en un acto en el auditorio del diario español La Razón en la ciudad de Madrid, donde al ser consultado sobre si sigue en pie su idea de cerrar el Banco Central, respondió: "absolutamente".

Del cepo al dólar, dijo: "Hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks, no puedo abrirlo". Y agregó que cuando se termine "de sanear el Banco Central, lo que vamos a hacer es liberar el cepo, no va haber emisión por fisco ni por sector financiero, por lo que el tipo de cambio va a ser libre".

Canasta de monedas

"Va a haber competencia de monedas, con eso va haber más dólares dando vueltas en la economía y los pesos van a ser la misma cantidad por lo que la diferencia va a ser tan grande que el Banco Central se va a eliminar", insistió.

A su vez, Milei señaló algo cuya fuente se desconoce, aunque aparece como incomprobable: "La recuperación de la demanda se esta viendo con los salarios recuperándose y ganándole a la inflación".

El jefe de Estado añadió que "otro componente que se empieza a recomponer es el tema de la inversión aún cuando no hiciéramos reformas estructurales".

De la Ley de Bases, dijo que "va a tardar más o menos pero va a salir y se vienen 3.000 reformas más para que la Argentina sea el país con mayor libertad económica del mundo para que dentro de 30 años sea una de las potencias mundiales como lo fue en el siglo 19".

Fuente: con información de NA