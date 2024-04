"Sin trabajadores no hay Estado, sin Estado no hay derechos" reza la consigna que acompaña el paro nacional.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza este viernes un paro en todo el país, en contra de los 11 mil despidos injustificados en las diversas oficinas estatales (que se estima que podrían llegar a los 70 mil en los próximos días) y del desmantelamiento de las políticas públicas.

"Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la 'no prestación de servicios'", manifestó el titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, quien destacó que la adhesión a la medida de fuerza es "contundente".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al mediodía se realiza una marcha hacia el Ministerio de Economía, con la consigna "Sin trabajadores no hay Estado, sin Estado no hay derechos"; mientras que en la capital cordobesa, desde temprano se realiza una radio abierta con volanteada en la Plaza San Martín.

Para Rodolfo Aguiar, "resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado Nacional el que puso en revisión la planta transitoria" y consideró que "debe existir una decisión fundada". Y agregó: "Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente".

El paro nacional fue definido el miércoles de esta semana en un plenario federal de delegados de ATE y se trata de la décima medida de fuerza que el sindicato de los estatales realiza desde el comienzo del gobierno de Milei.

Para el gremio, el despido de más de 11.000 trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional y la “amenaza” de llegar a los 70.000 “revelan no solo un total desconocimiento de la gestión, sino también la intención de desmantelar todas las políticas públicas, impactando así negativamente en gran parte de la población”.

Esta nota fue producida por las y los trabajadores de Télam que resisten el cierre de la agencia estatal y garantizan el derecho a la información. Desde La Nueva Mañana, nuestra solidaridad y apoyo en esta lucha.

