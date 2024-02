La reacción de Milei luego de que la ley Bases volviera a comisión: "La casta contra el pueblo"

Con el título "LA CASTA CONTRA EL PUEBLO", el presidente Javier Milei reaccionó desde Israel, donde se encuentra de gira y arribó recientemente, a la decisión de volver a comisión el proyecto Bases (también conocida como ley ómnibus) luego de que se comprobaba que no se tenían los votos suficientes para apoyar el articulado en particular.

Cabe recordar que la semana pasada, la ley había sido aprobada por mayoría en forma general. Este martes, la Cámara de Diputados comenzó a analizar artículo por artículo, de manera particular, y al llegar al artículo 6, se pasó a un cuarto intermedio, y en reunión con los presidentes de bloques (menos la Izquierda y Unión por la Patria) se decidió no continuar el debate.

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar", dijo Milei, en medio de los cada vez más generalizados cuestionamientos al empleo del término "casta", en tanto buena parte de sus funcionarios cuentan con larga trayectoria en la función pública y provienen de distintos espacios políticos que, curiosamente, compitieron con la Libertad Avanza en los últimos comicios. Muchos de esos funcionarios, según la propia definición que dio en su momento de Milei, son considerados "casta política".

Y siguió: "Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita".

"Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", cerró el mandatario.

LA CASTA CONTRA EL PUEBLO



La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas.



Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar.



Nuestro programa… — Javier Milei (@JMilei) February 6, 2024

Minutos antes, desde la cuenta de la Oficina del presidente Milei, se había difundido un comunicado mucho más fuerte donde se apuntó directamente a los gobernadores. "La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo el que la necesita, no el Gobierno", finaliza el documento que reza lo siguiente:

"El Presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos.

Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la "Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos" artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina.

Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno".

Apenas se conoció que la ley Bases volvía a comisión por haberse caído la sesión que la debatía en la Cámara Baja, desde la cuenta de La Libertad Avanza, partido que impulsó la candidatura de Javier Milei y ganó el balotaje (aún cuando no logró los legisladores suficientes para poder tener mayoría en el Congreso) también tuvo un comunicado fuerte en contra de los gobernadores.

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La ley Bases vuelve a comisión. #LaCastaContraElPueblo", señala el tuit.

Noticias relacionadas