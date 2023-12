El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo este jueves que "nadie puede dudar que el país atraviesa una situación de extrema emergencia" y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei tiene "la misión de evitar una catástrofe y corregir el rumbo decadente", al defender los términos del proyecto de ley enviado al Congreso que impulsa profundas reformas del Estado y la vida de la sociedad.

"El proyecto es el resumen de la visión que este Gobierno tiene de la República Argentina y se enmarca dentro de la peor herencia recibida por un Gobierno en la historia argentina", dijo Adorni en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

En ese marco, destacó que "el espíritu de la Ley es más libertad, más trabajo, que crezca la economía y haya un país distinto" ya que "el modelo aplicado por la política hasta este momento no ha dado resultado".

"Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y quiere poner palos en la rueda. En este próximo mes de camino legislativo, veremos quiénes son los que se oponen y la gente deberá analizar qué intereses tienen en que esto no cambie", dijo Adorni.

El proyecto, llamado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", ingresó ayer a la Cámara de Diputados y pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025 y solicita la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo

Tarifazos

Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que los detalles del nuevo esquema de tarifas y quita de subsidios se conocerá en enero próximo, y aseguró que "el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo".

"A partir de enero va a estar el nuevo esquema de tarifas; por un lado lo que anunció el ministro (Luis) Caputo en su momento, que es esto de eliminar subsidios en torno al tercio por año; y además este esquema de ir progresivamente quitando el subsidio a la oferta y tendiendo a que se transforme en subsidio a la demanda", dijo Adorni esta mañana en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Al respecto, sostuvo que "el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo pero lo que no queremos es que el que no necesite el subsidio, como puedo ser yo, no veo que alguien deba pagarme a mi el subsidio por viajar en colectivo, porque yo puedo pagar la tarifa completa".

"En enero vamos a conocer los detalles, en el medio debe haber audiencias públicas, hay un proceso que vamos a respetar", concluyó Adorni.

Fuente: Télam