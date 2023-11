El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró este miércoles que las medidas que propone el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "condenan a la pobreza a todo el norte argentino", y pidió el acompañamiento a la candidatura del presidencial del ministro de Economía por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"Las provincias del norte dependen de la coparticipación federal, esto significa más del 70% de los ingresos. Si seguimos la propuesta del señor Milei nos vamos a quedar sin coparticipación federal", dijo Sáenz.

Luego, explicó que "eso significa que de cuatro policías vamos a poder pagar tres, de cuatro maestros vamos a poder pagar tres, de cuatro enfermeros vamos a poder pagar tres".

El gobernador consideró que esta medida que propone el candidato de LLA provocará que ni los intendentes ni el Gobierno de la provincia puedan "pagar los sueldos de enero, febrero, marzo y abril, hasta que el Congreso vuelva a funcionar y alguien pueda decirle que sus políticas 'son una locura'" y condenan "a la pobreza a todo el norte argentino".

"Quince mil puestos de trabajo van a quedar en la calle en Salta si se para la obra pública, como él manifiesta", expresó Sáenz, quien habló al encabezar hoy un acto de entrega de herramientas a 29 unidades productivas.

El mandatario salteño arrancó su intervención diciendo que "estamos a una semana de una elección importante, quizás la más importante de esta democracia que tanto nos costó conseguir".

Asimismo, reiteró su postura de no considerarse parte de un armado nacional: "Nunca fui ni seré delegado de ningún gobierno nacional, nunca vendrán a decirme de Buenos Aires qué es lo que tengo que hacer", y agregó que "no vamos a permitir y no vamos a perder todo lo que ganamos con gestión".

Por otro lado, se preguntó: "Qué puede llevar a un salteño a votar a una persona que le está diciendo que le va a hacer daño. Realmente no lo puedo entender. Qué puede llevar a un salteño a votar a una persona que dice que no quiere más educación pública, que no quiere más universidades públicas".

Opinó que el candidato opositor "no conoce el país, no recorrió nuestra querida provincia ni el norte argentino".

"Hoy les pido desde el corazón que no voten con bronca, que no voten enojados, que acá tienen un gobernador que ha demostrado que los defiende, los cuida y los protege, porque antes que nada en este mundo soy salteño, y nunca haré nada que vaya en contra de los salteños", manifestó.

Así, Sáenz pidió el apoyo a Massa, y afirmó: "les pido de todo corazón, necesitamos de esa coparticipación, necesitamos de esas obras que hemos conseguido con mucho sacrificio para los salteños, necesitamos seguir creciendo".

"Salta es tierra de oportunidades. No permitamos que alguien que no conoce la geografía argentina nos diga qué es lo que tenemos que hacer los salteños. Votemos por Salta, por una Salta mejor", para que "de una vez por todas se entienda que no hay dos argentinas, sino una sola que sólo se puede hacer con un gobierno de unidad nacional", concluyó Sáenz.