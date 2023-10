Pese a las fuertes subas de cuotas, faltan bancos en los colegios privados

Especial para La Nueva Mañana

A partir de este mes rige un nuevo aumento en las cuotas de las escuelas privadas, monto que se traslada a las matrículas para el ciclo lectivo 2024. Sin embargo, y a pesar de la queja de los padres por los altos costos, el número de matrícula en las instituciones privadas no sólo no registra una merma, sino que en la mayoría de los establecimientos no hay banco, especialmente en el turno mañana. “Sobre todo en las escuelas bilingües no hay lugar, tienen la capacidad completa”, manifestó Basanta Chao y señaló que en la ciudad es más fácil encontrar lugar en el turno tarde.

Respecto a las subas que se registraron en los aranceles, desde la cámara que nuclea a las instituciones confirmaron que el aumento fue aprobado por la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza. Tras la última paritaria docente, los establecimientos privados informaron a su comunidad educativa el incremento en las cuotas a partir del mes de octubre. En muchos casos, los incrementos implican un aumento del 100 por ciento. “Estábamos pagando $17.000 y la actualización lleva a $30.000 la cuota mensual, y la matrícula a $75.000”, contó a este diario el padre de un alumno de un instituto privado. El mismo ejemplo se repite en todas las consultas: “Tengo dos hijos, van a una escuela privada de Villa Belgrano, y el aumento ronda el 22 por ciento”, contó otra mamá de niños del nivel primario. “Entre los aumentos y la matrícula se vuelve muy pesado”, afirma. En una escuela céntrica la matrícula aumentó más del 100 por ciento.

“El porcentaje del aumento varía de acuerdo a cada institución”

A la hora de hablar de aumentos en las instituciones privadas, es necesario considerar dos grupos: las que reciben asistencia estatal y las que no tienen subsidio. Estas últimas manejan las tarifas de acuerdo a su propia contabilidad ya que no necesitan la aprobación del organismo estatal. En estos casos las cuotas ascienden hasta los $ 350.000, y los ajustes fueron realizados cada 60 días aproximadamente.

En tanto, las escuelas que reciben algún tipo de subsidio por parte del gobierno provincial deben realizar ajustes previamente autorizados por la Dirección General de Instituciones Educativas Privadas, y las autorizaciones varían según la declaración jurada de cada escuela. Cabe recordar que por este motivo fueron varias las escuelas que renunciaron al subsidio estatal o solicitaron la reducción del mismo; tal fue el caso del Instituto Renault, que llevó a las familias a presentar un amparo en la Justicia para mantener el valor de las cuotas.

La Nueva Mañana habló con el titular de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas, Javier Basanta Chao, quien explicó que el último aumento aprobado ronda el 45 por ciento acumulado, ya que incluye “el 10 por ciento de incremento salarial de julio, el 20 de agosto y un 10 que corresponde al mes de septiembre”. Sin embargo, consideró que no todas las instituciones podrán aplicar ese porcentaje porque significaría un aumento considerable para las familias. Cabe aclarar que las últimas cuotas del año que viene con el incremento, impactan directamente en el monto total de la matrícula que “suele calcularse en función del valor de tres o cuatro cuotas”, explicó el titular de la cámara. “Si la matrícula se cobrara en 12 cuotas, a lo largo de todo el año, el impacto sería menor, pero es una opinión mía”, aseveró.

Javier Basanta Chao, titular de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas.

“Córdoba no adhirió al programa Precios Justos para las escuelas”

En febrero de este año, el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al titular de la cartera educativa de Nación, Jaime Perczyk, anunciaron el programa Precios Justos para las escuelas privadas con subsidio estatal. De este modo, los aumentos se aplican en función de un convenio que incluye un esquema tarifario de luz y gas similar al que tienen los clubes barriales. Si bien el gobierno provincial no adhirió a dicho convenio, “porque había posibilidades de poner en riesgos financiero para las instituciones”, sostuvo Basanta Chao. En ese sentido, desestimó el programa ya que “en Buenos Aires al final no funcionó porque la inflación fue más rápida de lo establecido y los valores se fueron muy por encima de lo acordado”.

Por otro lado, el titular de la cámara explicó que “sacamos ese comunicado porque vemos que hay escuelas que por acompañar a las familias no están aumentando las cuotas al valor que corresponde y hace un tiempo no tenían para pagar el bono de $30.000 a los docentes y se están desfinanciando”.

Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

Pese a los incrementos registrados, Basanta Chao admitió que han planteado al gobierno provincial la posibilidad de un “aporte excepcional en caso de que la situación se agrave”, aunque por el momento sólo fue un planteo. En ese sentido, admitió que actualmente ningún instituto está en riesgo financiero ni ha solicitado asistencia extra como ocurrió durante la pandemia. “En ese momento sí hubo instituciones que manifestaron problemas financieros. Analizamos los casos y la provincia proveyó el aporte para poder nivelar la situación”.

