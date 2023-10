Massa postergó el inicio de la gira federal y busca controlar el dólar ilegal

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, postergó su gira por la región cuyana y la Patagonia y se puso al frente del operativo para controlar el dólar ilegal y la ofensiva contra los especuladores financieros.

Massa postergó el inicio de la gira federal que iba a comenzar en las provincias de Mendoza y San Juan, y que lo iba a llevar también a Entre Ríos, Río Negro y Santa Cruz, de cara a las elecciones presidenciales del domingo 22.

Según anunció, Massa realizará durante esta jornada anuncios de "medidas para consolidar el sistema de reservas, para que el próximo presidente no tenga problemas sea yo u otro".

Tras el segundo debate presidencial, el valor del dólar ilegal se incrementó y superó la barrera de los mil pesos a menos de dos semanas de las elecciones generales, lo que generó una rápida reacción del frente oficialista que dio un giro en la estrategia de campaña de no cuestionar a Milei, ya que UxP solo polarizaba con las propuestas del candidato de la ultraderecha, con la recomendación de no atacarlo.

Sin embargo, los dichos de Milei respecto al peso y la renovación de los plazos fijos cambiaron en parte el eje de campaña y Massa salió con los tapones de punta contra el diputado de ultraderecha, pero sin nombrarlo.

"Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables", sentenció Massa respecto a Milei, que el lunes pasado dijo que si se vence un plazo fijo, recomendaría no renovarlo "en pesos, jamás en pesos" y agregó: "El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".

En la ofensiva de UxP, Massa postergó su gira por las provincias de Mendoza, San Juan y Entre Ríos y recién retomaría las actividades proselitistas este viernes.

Desde el sector íntimo del ministro, señalaron que hay un equipo formado por el exministro bonaerense Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduana, Guillermo Michel, que están a cargo del seguimiento judicial.

Massa planteó que los operadores "son delincuentes financieros y los quiere presos", remarcaron.

En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo que "Milei no es un loco. Tiene un plan que es la hiperinflación, quiere perjudicar al Gobierno y con su irresponsabilidad termina jodiendo a todos los argentinos y argentinas".

"Al peronismo no se lo llevan por delante cuatro trasnochados, no nos van a torcer el brazo. Hay un peronismo firme y gobernando, que va a defender los intereses de nuestra gente", concluyó.

Fuente: Télam