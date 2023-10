Debate Córdoba: así fue el cruce entre los candidatos a diputados

Los candidatos y candidatas a diputados por Córdoba estuvieron cara a cara, en un debate que tuvo lugar este domingo.

Los representantes expusieron sus propuestas y defendieron sus ideas previo a las elecciones generales del 22 de octubre durante una hora y media, en la previa al segundo debate presidencial.

Cabe recordar que el 22 de octubre se renuevan 9 bancas de las 18 que tiene Córdoba en la Cámara de Diputados.

María Celeste Ponce (La Libertad Avanza), Carlos Gutiérrez (Hacemos por Nuestro País), Luis Picat (Juntos por el Cambio), Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Liliana Olivero (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad) participaron de la actividad que contó con cuatro ejes temáticos.

La crisis económica, la obra pública y la política de seguridad fueron motivos de los principales contrapuntos entre los candidatos que buscan su lugar en la Cámara de Diputados.

Gutiérrez defendió la gestión del peronismo provincial y cuestionó al kirchnerismo a partir de obras que Estévez mencionó como desarrolladas por el Gobierno nacional en Córdoba. "Escuchar que hicieron las obras es una burda mentira", dijo el diputado schiarettista.

Por otra parte, la candidata de La Libertad Avanza manifestó: "Sabemos que la obra pública es la herramienta por excelencia de los políticos para robarnos". La referente de Milei apuntó tanto kirchnerismo y a Juntos por el Cambio.

En ese sentido, Picat resaltó los trabajados desarrollados por la gestión de Mauricio Macri en Córdoba, destacando la relación del expresidente con el gobernador Juan Schiaretti, actual candidato a presidente.

"El federalismo con Juntos por el Cambio existe", subrayó el dirigente de Jesús María, quien consideró necesario un nuevo pacto federal. "Las provincias planeras se van a tener que transformar en provincias productivas", declaró.

El cruce entre Olivero del FITU y Ponce de LLA

Olivero, referente del Frente de Izquierda, apuntó contra el oficialismo nacional y el macrismo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que a diferencia de su espacio, las fuerzas restantes "van por las reformas laborales contra sectores laburantes".

La candidata de Milei reconoció que su espacio pretende trabajar en "una gran reforma laboral". Fue una de las afirmaciones que generó un tenso cruce con Olivero.

"No estoy acostumbrada a golpear a un esqueleto político como es la izquierda pero ya me veo en la obligación de hacerlo", empezó Ponce. Y continuó: "Son los Peter Pan de la política, no maduran más".

La postulante libertaria, agregó: "No entienden que el socialismo no funcionó en ningún lugar del mundo y que lo único que hizo en los lugares que está es tener a la gente muerta de hambre".

Ante estas expresiones, la candidata del Frente de Izquierda recalcó que "hoy en el mundo no hay ningún país socialista" y subrayó: "La libertad que atrasa del gatito mimoso de Milei quiere ir por tus derechos".

"Queremos un gobierno de los laburantes para exterminar el sistema capitalista que esta mujer defiende a rajatabla con un modelo fracasado de Menem y Cavallo que llegaron al hambre al pueblo argentino", insistió Olivero.

Y completó: "Nos quieren llevar a la esclavitud. No se lo vamos a permitir, vamos a estar en las calles combatiendo la libertad que atrasa".