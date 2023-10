Peso Argentino Digital: “El objetivo es terminar con la evasión fiscal”

Especial para La Nueva Mañana

“Desde las seis y media de la mañana que estoy al teléfono”, le dice el contador Carlos María de los Santos a La Nueva Mañana una siesta de la semana posterior al primer debate presidencial, cuando el candidato oficialista anunció que de ganar las elecciones presentará un proyecto para que el país tenga su propia moneda digital.

Si bien el uso de las billeteras virtuales se popularizó en el país durante la pandemia, las monedas virtuales y criptomonedas tienen varios años entre quienes manejan los hilos más finos de las finanzas y tecnología. “El proyecto del peso digital surgió de buscar alternativas y soluciones”, explicó el contador, quien entendió desde temprano que el avance tecnológico en su materia podría traer soluciones a un país con una economía complicada. “Vimos que se venía un avance tecnológico apabullante y pensamos cómo podíamos crear una herramienta distinta que nos permitiera crecer y desarrollarnos con inclusión”, explicó. Así, fueron varios años de estudios y de recopilación de datos, que al día de la fecha siguen actualizando, que comenzó a delimitar la idea.

“Que todas las compras y pagos queden grabados en el sistema financiero”

De los Santos preside la Fundación Inclusión Preventiva y es ex director del Nuevo Banco de Chaco, escribió varios libros sobre finanzas y recorrió todo el país asistiendo a charlas, conferencias y observando de cerca la economía de cada provincia. Conoce de cerca la estructura de los bancos y fue allí donde encontró una base para su proyecto. “Las criptomonedas no me servían porque tienen una base de datos internacional y no se puede hacer un control fiscal”, relató; “y si los bancos existen ¿por qué no usar esa estructura?”.

El proyecto tiene un claro objetivo: controlar la evasión fiscal a través de la digitalización de todas las transacciones. “Lo que me interesa es que todas las compras y pagos queden grabados en el sistema financiero; así se termina con la evasión fiscal”, aseveró.

“El 80% de las transacciones que se realizan son digitales”

“Vos llevás el dinero al banco, lo ponés en tu cuenta y listo. Si la guardás abajo del colchón no te va a servir nunca más”, explicó. Según los estudios realizados, el país estaría en condiciones de implementar el Peso Argentino Digital (PAD) en lo inmediato, ya que “el 95 por ciento de la población tiene acceso a la conectividad”. Cabe aclarar (PAD) implica la no circulación de efectivo y operaría tanto a través de billeteras virtuales como tarjetas de crédito y débito; de hecho, según datos que publica en su web el Banco Central de la República Argentina, el 80 por ciento de las transacciones que se realizan en el país son digitales. De este modo, sólo restaría llegar al pequeño porcentaje que está por fuera del sistema digital con la inversión que el Estado podría hacer al ahorrarse la impresión de billetes.

Un proyecto que le acercaron a Massa en 2019

Carlos de los Santos contó que no se basó en el modelo de dinero virtual de otros países porque “no todos tienen nuestros problemas y la idea era encontrar una solución. Esto no surge de un esnobismo tecnológico “, aseveró.

El anuncio de Sergio Massa durante el debate no lo tomó por sorpresa porque “me había llegado el chisme; son muchos años caminando esto y tengo mis relaciones”, confesó entre risas. “El 26 de diciembre de 2019 a las 10 de la mañana me recibió Sergio Massa en el Congreso y le entregué todo el material. Hablamos dos horas”, contó con emoción de los Santos y explicó que el proyecto no tiene derechos de autor. “Si lo presenta como se lo di o si le hace modificaciones, está bien. No tiene autoría, sólo somos precursores”.

“Con el peso digital habría beneficios para el Estado y para la población”

La Nueva Mañana consultó sobre este proyecto con Juan Valerdi, economista, tributarista y exasesor del presidente del Banco Central, quien consideró que “la novedad radica en la emisión del peso digital acompañado de una billetera virtual, que permitiría que el Estado administre ese peso además de emitirlo”. Es decir, que este sistema genere créditos y una serie de beneficios para los usuarios; esto sería posible “si se cuenta con el depósito de esos usuarios, y se genera una especie de banco propio a través del BCRA u otra entidad”, explicó Valerdi. Así, el sistema contaría con una normativa diferente respecto de la generación de créditos o devolución de impuestos y podría implementarse con una tecnología mucho más fina de la que tenemos actualmente. Con esto, el economista consideró que “permitiría un abanico de mayores oportunidades con una combinación de moneda digital criptográfica con una billetera virtual administrada por el Estado con los beneficios que puede traer tanto para el Estado como para la población”.

Juan Valerdi, economista, tributarista y exasesor del presidente del Banco Central.

Competir en un sector dominado por los bancos y las fintech

Respecto de la inmediata implementación, Valerdi señaló que no lo considera viable “porque hay un 40 por ciento de la economía que se maneja en la informalidad”. Sin embargo, reconoció que una moneda nacional digital “puede reducir la evasión blanqueando parte de la economía, pero no debe ser el objetivo principal de esta herramienta positiva porque si no muchos sectores no la aceptarían pensando que es una herramienta de forzamiento de pago de impuestos en vez de una herramienta de generación de beneficios para la población”. Con mayor devolución del IVA, generación de circuitos de créditos y pagos para PyMES, entre otras formas de redistribución del ingreso, “metería desde el Estado una competencia a un sector históricamente de ganancia de los bancos y ahora está disputado por las fintech”, explicó Valerdi.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]