Barbás abrió el 5° Congreso de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba

En la mañana de este jueves, la ministra de Salud, Gabriela Barbás, encabezó el acto de apertura del 5° Congreso de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos.

Se trata de un evento científico, gratuito y abierto a toda la comunidad, organizado por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la cartera sanitaria.

En este marco, Barbás expresó: “Quiero subrayar la decisión política del gobernador Schiaretti de crear en 2016 una secretaría y un plan para el abordaje de las adicciones, con un claro eje sanitario e intersectorial. El trabajo que se realiza con los municipios a través de los 113 centros de la RAAC, más las comunidades terapéuticas con las ONG, más el programa de prevención territorial, con participación en los playones y centros vecinales, es un claro ejemplo de la labor integrada con todos los sectores”.

“Destaco también la importancia de incluir la mirada de los pares, de no naturalizar la temprana edad del consumo, y que seguir protegiendo a los niños, niñas y adolescentes es fundamental para nosotros. Para eso, es necesario seguir capacitándonos, apostando e invirtiendo, porque no existen políticas sanitarias si no hay inversión y en esta provincia se invierte en prevención, promoción de la salud y tratamientos”, agregó la ministra.

Por su parte, el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Darío Gigena Parker, luego de agradecer a la ministra Barbás, a su equipo, y al gobierno provincial, también hizo referencia a la perspectiva intersectorial: “Esto no es un tema de expertos solamente, sino que realmente todos necesitamos tener herramientas para enfrentar la problemática de las adicciones. Es necesario seguir avanzando de manera articulada con los distintos actores en la accesibilidad para todos los cordobeses y cordobesas”.

Cabe destacar que se esperan más de 6.000 personas en las jornadas de este jueves y viernes, donde participarán más de 100 disertantes nacionales e internacionales y se tratarán diversas temáticas como: adicciones, grooming, crianza positiva, bienestar personal, entre otras.

La jornada contó con la presencia del presidente provisorio de la Legislatura, Francisco Fortuna; también participaron ministros del gabinete provincial, legisladores, funcionarios municipales, representantes de instituciones religiosas, universidades públicas y privadas; cámaras y colegios profesionales relacionados con el sector, entre otras autoridades.

Sobre el Congreso

En esta quinta edición hay siete modalidades de presentación y ocho salas en simultáneo. Además, trae la novedad de la Expo prevención en escenario 360, que abarca charlas interactivas y atractivas dirigidas al público general.

Los ejes temáticos que se tratarán son: políticas públicas nacionales e internacionales, medicina de adicciones, prevención y recursos asistenciales.

Cabe recordar que se llevarán adelante encuentros de nivel nacional e internacional con la participación de representantes de la International Society of Substance Use Professionals (ISSUP); la agrupación latinoamericana ERAdicciones; legisladores y legisladoras de todo el país; autoridades de ONG’s de la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA).

Entre las y los disertantes destacados se encuentran: Iván Montoya (director de Terapéutica y Consecuencias Médicas en el Instituto Nacional de Abuso de Drogas del Instituto Nacional de Salud de EE.UU); Jimena Kalawski (jefa de Reducción de la Demanda – CICAD – OEA); Daniel Martínez Aldunate (director del Instituto del Bienestar y Fundador de ERAdicciones); Lorena Contreras (psicóloga y máster en adicciones); Marcos Díaz Videla (licenciado y doctor en Psicología. Dedicado a Antrozoología); Pablo Gagliesi (médico psiquiatra, entrenador oficial en terapia conductual dialéctica); Demian Rodante (investigador de la Facultad de medicina de la UBA. Creador de la App Calma); entre otros/as.