Masivo repudio por 15 despidos en El Diario de Paraná

Desde el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC), la FATPREN y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) expresaron su repudio y enérgico pedido de justicia ante los 15 despidos en El Diario de Paraná.

"Este 29 de agosto, 15 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos por SA Entre Ríos (SAER) editora de “El Diario” de Paraná, así como hace más de 5 años más de 80 periodistas, gráficos y administrativos también vivieron la misma situación, sin que hasta ahora hayan recibido su debida indemnización y amparo de las leyes laborales vigentes en la República Argentina", manifestaron las entidades gremiales.

Y agregaron: "La Justicia sólo protege a los empresarios que saquean empresas a costa de los laburantes y sin el castigo de la Ley, los ceba para que sigan cometiendo sus mismas fechorías.

Cabe recordar que la firma se encuentra en concurso de acreedores desde 2018, luego de haber echado sin indemnización a más de 80 trabajadores y trabajadoras de prensa.

Lo que en principio comenzó como pagos fuera de término de los sueldos fue luego la "invitación" a que 15 personas a firmar la conformidad para un retiro voluntario, a cambio del pago del 50% de lo que les corresponde como indemnización, pagaderos en cinco días.

A continuación, un fragmento del comunicado de FATPREN:

Hoy, a más de 5 años de los primeros despidos, SAER, la empresa que administra “El Diario”, sigue en un eterno concurso preventivo, en un trámite que el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia, se empecina en prolongar con recursos insólitos y extemporáneos, en una situación que sólo beneficia a los socios ocultos de Nieto y también a Barbero Marcial, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Los ex trabajadores y trabajadoras sólo quieren terminar esta triste historia, que no se dilate más la indefectible quiebra a la que se encamina la empresa, y se remate de una buena vez los cuantiosos bienes inmueble que posee la SA –valuados en más de 2 millones de dólares– para poder reparar en algo los daños económicos que le han producido a los ex trabajadores.

Sin Justicia no habrá paz en nuestro país y quienes padecemos de la falta de derechos no descansaremos en reclamar lo que es un bien común, de todas y todos los habitantes de este país que quieren vivir en acuerdo y libertad.

Y tampoco dejaremos de señalar a quienes hoy son los responsables y les toca el papel de administrar justicia, porque esa es la carga pública a la que se han comprometido llevar; si no están en condiciones, que renuncien o dejen actuar a quienes no le tiemble la mano para encuadrar bajo la ley a los poderosos o los prepotentes que tan solo por el hecho de elevar el tono de voz se creen por encima de los demás.

Justicia para los 80 trabajadores de prensa despedidos de 2018, justicia para los 15 despedidos en 2023.