El Flaco Boyero, chatarrero, delantero albirrojo y ahora concejal

Para todo el mundo futbolero citar al “Flaco” Hernán Boyero nos retrotrae a ese espigado delantero de Instituto de 1,93 metros, que recibía dos kilos de falda por gol por parte de un carnicero de su pueblo, en Río Segundo, más otras veleidades. Por ejemplo, que encantaba con su aspecto risueño y amistoso y con su gran sentido del humor, también reconocido predicador de la Biblia en su paso por Bolivia, más ese recolector de chatarra por casi mandato familiar. Ahora es constructor de estructuras en general, aunque suma una nueva faceta a su variado inventario de vida: la política.

Es que ahora Boyero es concejal en su ciudad natal, en el equipo de Darío Chesta, intendente reelecto de Río Segundo (Hacemos Unidos por Córdoba), en el Departamento que lleva el mismo nombre, en la pedanía Pilar. Y sobre ese tema y otros aspectos habló con La Nueva Mañana.

“Mi vida es un abanico de cosas a diario que van saliendo, como siempre. Mi actividad principal es trabajar en armado de estructura, galpones, tinglados, por ejemplo, pero ahora me salió la posibilidad de aportar en la política y estoy entusiasmado. Este roce me gusta, me sumé a la idea de mi amigo Chesta y me gustó, ha hecho cosas muy importantes para la ciudad, ha trabajado mucho y eso me motiva”, cuenta Boyero, desde un nuevo rol, ahora con 43 años.

-¿Cómo se dio esta oportunidad?

-Chesta me invitó a sumarme al proyecto, primero lo pensé y terminé aceptando, porque es un amigo de toda la vida, hicimos primaria y secundaria en el mismo colegio. Él jugaba en Central y yo en Juventud Católica, así que nos conocemos bien, así que vamos a trabajar en ayudar a la gente, siempre fui un remador y acá estamos, para dar una mano.

-¿Qué fue lo que te convenció?

-Mirá, ya me cansé de putear a los políticos en cada charla de asado, con lo que no se hace, con lo que juegan con la gente, con lo que prometen, así que me sumé para tratar y cambiar las cosas desde adentro. Si uno quiere un mundo mejor debe trabajar para eso. Bueno, resulta que ganamos una elección histórica, con una gran diferencia y estamos esperando en mi caso, asumir a la banca en diciembre. Va a ser lindo, es una responsabilidad.

Boyero integró la lista de Concejales de Dario Chesta.

-¿Qué te decían tus amigos y familiares?

-Algunos me apoyaban, otros me decían que no me meta porque la política es ingrata, y la gente pasa de saludarte a putearte en un segundo si no tiene respuestas sociales y económicas. Y como yo soy un personaje querido del pueblo, no quieren que esto afecte mi imagen. Igual soy de dar la cara, de no esconderme, sé que vamos a hacer un gran papel. Es un riesgo también. Es tiempo de proponer y criticar menos. Me siento preparado.

-¿Cuál sería tu primera propuesta?

-¿Sabés que me gustaría? Crear un parque industrial. Eso me gustaría proponer. Río Segundo está muy bien ubicado para esto, porque tenemos la autopista, la Ruta 9, la ruta 45 y que sale para las Sierras y Alta Gracia más la ruta 13 que se conecta con el Noroeste de Santa Fe. Estamos bien rodeados. Debemos aprovechar el privilegiado lugar que tenemos para armar algo, una red, para que crezca la industria de la zona.

-¿Tenés algunas raíces con algún partido en particular?

-Claro papá, yo siempre fui peronista, pero peronista de los buenos, porque también hay de los otros. Desde siempre, es de familia la cosa. Soy de los que piensa que el peronismo es justicia social y e igualdad de oportunidades para todos. Así debe ser. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, se lo que es pelarse la frente para laburar.

-¿Algún referente en la política?

-Y hoy están todos medios manchados, pero ¿sabés quien me sorprendió? Guillermo Moreno. Es directo, claro, comparto muchos de sus pensamientos y canta la justa en muchos casos. Ojo, además es peronista desde la cuna.

De la “Gloria” como toda la vida

“No soy mucho de ir a la cancha, sigo a Instituto por Radio o TV pero ahora voy con mi hijo que se copó con la idea, y de repente armamos juntada con amigos de mi paso por el club, así que volvimos como hinchas, nomás”, relata Boyero quien ahora juega en el equipo “Las Flores” en la liga comercial de su ciudad, defendiendo los colores del barrio.

“Mi hijo Leslie (por el actor Wesley Snipes) me salió arquero, tiene 12 años, es de buen tamaño, y como está ilusionado, me pidió ir a la cancha. Nos juntamos con amigos que tuve en la primera local de Instituto, comemos asado. Está el “Chaparro” González, el “Pacha” Capdevila, el “Percha” Quiroga, el “Indio” Moreyra. La pasamos genial”.

-¿Qué opinas del equipo?

-Empezamos a ir con mi hijo en la campaña del ascenso y le comenté que luego del campeonato, hay que remar, porque también se sufre mucho por Instituto. Ahora la prioridad es afirmarnos en Primera. Noto que Dabove está haciendo pie en el equipo, que se encontraron más variantes en ofensiva, se llega con más gente al arco rival, no solo con Adrián Martínez ni Santiago Rodríguez. Pero con la billetera que tiene Instituto comparado con otros clubes, la temporada es positiva.

-¿Cuál fue tu mejor gol con Instituto?

-Creo que los dos goles a El Porvenir en 2003, pero si tengo que elegir, me quedo con el que le hice a Belgrano, definiendo por encima del arquero luego de un pelotazo desde el arco. Le peleé y la toqué justo. Lo grité con el alma. Esa victoria nos dio impulso para pelear por el ascenso, nos dio la confianza necesaria.

-¿Te fuiste mal de Instituto?

-Siento que fui ninguneado por los dirigentes de la época. Me fui a Juventud Antoniana, a Tigre, volví para el equipo del “Chavo” Anzarda pero me la jugaron feo. Lo sigo pensando, igual ya fue, nadie me quita lo vivido en Instituto.

-¿Seguís vinculado a la fe?

-Sí, desde otro lado, pero firme. Uno es predicador en tiempo y fuera de tiempo. Si es necesario hablar, estoy. A veces me enojo con Dios, pero por lo general soy de agradecer. Voy a la iglesia, me llaman para algún testimonio, siempre estoy.

