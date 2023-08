Recuperadores urbanos: del carro tirado por un caballo a una moto eléctrica

Especial para La Nueva Mañana

Miriam Del Carmen Rodríguez tiene 63 años. Vive en Ciudad Evita. Tuvo su primera hija a los 17, desde ese momento trabajó con un caballo y un carro hasta que le entregaron la moto del programa de modernización de herramientas de trabajo lanzado por el Ente Córdoba Obras y Servicios de la Municipalidad de Córdoba (COyS).

Tiene 11 hijos, es viuda y siempre salió a trabajar con lo que tenía, como podía

“Salía a cirujear, a juntar latas, cartones en el carro hasta que me enteré del programa. Fui a una cooperativa, me anoté y empecé a ir al estudio porque no sé leer ni escribir. Hice todas las prácticas, al principio me salían mal y tenía miedo de no quedar, pero al final me salió. Cuando me llamaron para entregarme la motito me puse muy contenta y emocionada”, relató Miriam en diálogo con La Nueva Mañana. Actualmente sale a juntar con su yerno. Unas veces maneja ella y otras veces cuando la tensión no se lo permite, maneja él. Miriam explica que para ella es más fácil mantener la moto, porque el alimento que le daba al caballo le representaba un gasto significativo. “Era como un integrante más de la familia”, exclamó Miriam. A la motito la enchufa a la noche y la usa durante todo el día: “A la mañana salgo a la panadería a buscar la comida de los chanchos y el pan para nosotros. Después nos vamos a cirujear al centro. Todo lo que juntamos lo llevamos a un compraventa que está cerca de mi casa”, dijo. Nos cuenta que ahora juntan un poco más y que la vuelta diaria es más económica: “Estoy luchando ahora para tener más de lo que tenía. Con la motito es una alegría. Se me sale el corazón cada vez que salgo y la gente me dice “muy linda la moto”

“Si le quitás el carro y no le das otra alternativa, lo condenás a que pase hambre”

Miguel Magnasco

Durante agosto y noviembre del 2022, un grupo interdisciplinario de profesionales que incluyó trabajadores sociales, sociólogos y el ente COyS realizaron un relevamiento de la población de carreros y carreras de Córdoba para poder inscribir a quienes estén interesados a un programa de modernización de sus herramientas de trabajo. “En políticas de años anteriores se tenía solo como guía la protección del animal. Eran muy poco cuidadosos con la vida de las personas. Por más que no nos guste ver a los caballos sufrir, es su herramienta de trabajo, es con lo que llevan su ingreso diario y esta gente vive al día. Si le quitás el carro y no le das otra alternativa, los condenas a que pasen hambre”, explicó Miguel Magnasco, director de Gestión Socioambiental en el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) de la Municipalidad de Córdoba.

Cómo es la capacitación

El programa propone un trayecto de capacitación además de la mera entrega de la moto. Aquellas personas que se incorporan al programa y no saben leer ni escribir, deben realizar cursos de alfabetización, también ofrecen capacitaciones de oficio, instrucción sobre normas de tránsito y luego todos pueden efectuar el trámite para la licencia para conducir. “Me gustó mucho la capacitación porque las maestras y la asistente social fueron muy amables”, dijo Miriam anticipando que tenía ganas de anotarse al curso de oficio de jardinería.

“Es un reconocimiento a nuestro trabajo”

José Luis D’incognitti tiene 70 años y vive en Argüello. Durante muchos años trabajó con su carro que esta semana fue entregado para recibir en los próximos días su moto. “Alimentar al caballo era muy costoso. Una bolsa de avena vale $3.500 y una de maíz $3.000. Duraba una semana. No nos alcanzaba. Come el caballo o nosotros. Ahora tenemos esa moneda para la casa”, dijo Luis en diálogo con La Nueva Mañana. Luis cuenta que crió a sus hijos con el carro trabajando en la calle. Juntaba cartón, limpiaba verdulerías, carnicerías que le pagaban con mercadería. “Con esta mejora se puede andar mucho más tranquilo. A veces la policía te sacaba el carro. Es una mejora muy grande. La gente nos tiene más confianza. Es un reconocimiento a nuestro trabajo”, concluyó.

Ya se entregaron 80 motos eléctricas

Hay alrededor de 350 carreros y carreras en la ciudad. En el programa hay 183 personas que están activamente participando del, y ya se han entregado 80 motos. Para la gestión del vehículo, se pensó en una moto que no requiera combustible, que tenga el espacio suficiente para la carga de materiales y que sea autosustentable. “Hicimos una prueba piloto con 5 carreros y carreras en las motos eléctricas de Sunra y funcionaron perfecto. La carga de la batería es como cargar el celular, muchas de estas personas tienen la tarifa social así que pagan un monto bajo”, argumentó Magnasco y anticipó que este mes entregarán otra tanda de motos porque ya hay muchos beneficiarios en condiciones de recibirlas.

El Ente BioCórdoba, como administrador del predio de sanidad animal, gestiona la recepción de los caballos que entregan voluntariamente los carreros. La patrulla equina evalúa el estado de salud, desde allí les realizan análisis previos a un traslado. Además hay acuerdos con asociaciones proteccionistas de animales para que reciban, controlen y generen un sistema para reubicar al caballo.

