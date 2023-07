Sigue el conflicto en Gas de Monte Maíz por despido y persecución de trabajadores

“Estamos aquí en defensa de dos trabajadores de este pueblo, Daniel Gentile y Lisandro AJanís, uno de ellos injustamente despedido y el otro, víctima de una clara e indiscutible persecución laboral que se agrava porque la realiza una empresa en la que tiene participación mayoritaria la Municipalidad de Monte Maíz”, reza el volante distribuido por el Sindicato Petrolero de Córdoba (Sinpecor) a los pobladores de la localidad del departamento Unión, mientras realizan un acampe.

El conflicto ya cumplió un mes y no parece encontrar vías de solución. El despido sin causa de un trabajador desencadenó la desavenencia con la empresa, que distribuye gas natural y ejecuta obras públicas, como agua y cloacas.

Gas de Monte Maíz S.A., empresa de capital mixto, con mayoría accionaria de la Municipalidad local, es acusada por el Sindicato Petrolero de Córdoba (Sinpecor) por distintas arbitrariedades con sus trabajadores, entre las que sobresalen despidos y persecuciones.

Este lunes, alrededor de 150 activistas del gremio manifestaron frente al domicilio del presidente de la empresa, el ingeniero agrónomo Jorge Mazzieri; también lo hicieron frente a la Municipalidad, por cuanto responsabilizan al intendente, Luis María Trotte, “de no hacer nada para superar la difícil situación planteada”.

Desde el gremio confirmaron a La Nueva Mañana que continuarán con el acampe frente al municipio y que en la noche de este lunes habrá una marcha de antorchas por la ciudad.

La palabra del sindicato

José Sarracini, secretario Gremial de Sinpecor, ante la consulta de La Nueva Mañana dijo: “El conflicto está cada vez más complicado, hay una actitud rara de parte del presidente de la empresa, creemos que es en complicidad con el intendente. Porque nos convocan al diálogo para decirnos siempre lo mismo y no dar una solución”.

El dirigente se quejó porque desde la empresa y la Municipalidad (que tiene mayoría accionaria), “no hacen nada para superar este conflicto, y continúan con las persecuciones, enviando cartas documento”. Y advirtió sobre la posición del sindicato: “La actitud de este personaje (en referencia al presidente de Gas de Monte Maíz), pone en peligro al resto de los trabajadores de la empresa”.

Sarracini agregó que el diálogo mantenido, “propuesto por la patronal, no sirvió de nada, no llegamos a ningún acuerdo”. Y sobre el papel del Ministerio de Trabajo, sostuvo que el organismo “participó en la previa del conflicto, intimando a la empresa, pero la vía administrativa se agotó y quizás sólo reste una conciliación, aunque no creo que se disponga”.