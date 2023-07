El mediocampista Gabriel Graciani, pieza clave en la levantada de Instituto

Especial para La Nueva Mañana

“El balance es fin de semana a fin de semana. Jugamos el martes un partido muy duro, como todo el año. Es un año laaaaargo, donde te trabaja mucho la cabeza. Todos los equipos son duros, van cambiando. Nosotros hemos tenido momentos malos, ahora estamos en un momento bueno. Hay que mantener esos momentos y tratar de salir de los momentos malos. Ahora debemos aprovechar y seguir por este camino, el de este momento”.

La declaración de Gabriel Graciani cuando este cronista le consultó sobre el balance del primer semestre de Instituto en Primera división dura 29 segundos, donde dice en cinco ocasiones la palabra “momentos”. Y no es por una falta de vocabulario. El jugador de la “Gloria” lo quiere dejar bien en claro a esto. Al que quiere oír, que oiga.

Los futbolistas tienen un trabajo privilegiado: trabajan de lo que soñaron y les gusta. Sin embargo, como un castigo implícito son criticados con crueldad cuando las cosas no les salen bien. Y, muchas veces, elogiados en exceso cuando el “momento” es bueno. El equilibrio es lo que buscan los futbolistas, porque la salud mental, ninguneada contantemente en el ámbito futbolero, es fundamental.

Graciani, de 30 años, tiene experiencia en Primera. Jugó en Colón, Estudiantes La Plata, Independiente, Atlético Rafaela, Sarmiento y Patronato.

“En Primera el nivel es muy exigente”

El martes último, Instituto le ganó por 2-1 a Lanús en un partido vibrante, que se definió en el último minuto e hizo delirar a los fanáticos albirrojos en el Monumental de Alta Córdoba. El “Tano” abrió el marcador. Volvió al gol. Llevaba 18 partidos sin gritos alocados de la palabra más hermosa de este deporte. Y lo hizo ante el “Granate” con un remate desde afuera del área. Pero más allá del tanto de la invernal noche del martes, Graciani ha tenido altibajos en el torneo; y, aun así, ha sido importante en la irregular campaña “gloriosa”. Es el que más asistió a Adrián “Maravilla” Martínez en el torneo: cuatro veces (entre ellos el 1-0 ante Belgrano en el clásico disputado en el Mario Kempes). Claro, no está teniendo la producción de la temporada pasada, cuando fue una de las figuras del ascenso del elenco que conducía Lucas Bovaglio, donde no sólo fue el goleador del plantel con 13 tantos, sino que también fue el máximo asistente, con 9 pases–gol. Por eso, cuando el mediocampista dialoga con LA NUEVA MAÑANA afirma: “Estoy muy feliz de estar acá, en Instituto. Nos queda un partido más en este torneo y un campeonato más, y estoy contento de hacerlo acá”.

Los momentos de los que tanto habla de Graciani son importantes. Por eso es de relevancia el bajarle la espuma, a veces, a ña emoción momentánea de una victoria.

En ese marco, asegura: “En Primera el nivel es muy duro. Hay chicos que no han podido jugar por cuestiones tácticas, por cambios o por cómo se dieron los partidos. Primera es distinto, el nivel es duro, difícil, exigente, pero también hay que disfrutarlo”

- ¿Podés hacer un balance de lo que fue tu nivel en estos primeros seis meses en Primera?

- No, no, yo trato de jugar, de disfrutar fin de semana a fin de semana, porque el partido pasado, ante Arsenal, si yo no hacía esa jugada o salíamos 0-0 iba a quedar como el equipo no pasaba nada. Por eso, esto es fin de semana a fin de semana, trato de estar tranquilo y siempre dar lo máximo. Esta semana (después de ganarle a Lanús), la gente no se va a acordar de lo que pasó hace tres fechas, se van a acordar del que pasó ahora. Por eso, me manejo así.

Entrenar la cabeza

El fútbol cíclico que pude ser letal en la cabeza de muchos, el “Tano” para la pelota, esboza una sonrisa en su respuesta y lo hace con altura.

“Es muy difícil manejar la cabeza y las emociones de un futbolista. Son picos muy altos de emoción grande y de decepción terrible. Un partido que la rompes toda, tu ego, tu emoción está en el aire y un partido que anduviste mal, te echan, cabeza al piso como si fueses el peor del mundo. Por eso, se necesita un psicólogo, un coaching, una persona que te acompañe se llame como se llame. Tiene que ser parte del deportista de élite, no hablo sólo de un futbolista. Un deportista de élite vive de su cuerpo, de lo que te alimenta, de lo que comes, de lo que sos, de lo que pensas; y, en esto, la cabeza manda muchísimo y hay que entrenarla, es parte de lo que vivimos”, declaró hace unas semanas el ex futbolista de Vélez Fausto Grillo, hoy en el ascenso español, en una interesante charla con otro ex Vélez, Matías Vargas, quien cerró ese momento diciendo que “hay que entender que se necesita ayuda” y que al futbolista “se le genera tanta presión, una presión muy alta”.

Graciani, en esas declaraciones breves, habla de esto, de saber cuidar la cabeza. Instituto como institución lo entendió hace tiempo, por eso trabaja tanto con psicólogo deportivo como con coaching desde sus divisiones inferiores.

24 partidos jugados

21 partidos entró como titular.

* Un partido se perdió por estar lesionado.

2 goles

4 asistencias

1 tarjeta amarilla

1621 minutos jugados.

69 por ciento de minutos jugados.

