Hasta el domingo, el riesgo de incendios forestales es extremo

La Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad provincial, informó que desde este viernes y hasta el domingo inclusive, el riesgo de incendios forestales en la provincia de Córdoba es extremo, con condiciones meteorológicas que incluyen temperaturas altas (inusuales para esta época del año), vientos entre regulares y fuertes, y presencia de pastizales secos.

El ingreso de aire cálido lleva las temperaturas a valores que oscilan entre los 25 y los 30 grados. El viento norte ingresante arriba con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, sobre todo en la zona serrana.

Al respecto, el secretario de Gestión de Riesgos provincial, Claudio Vignetta, comentó: “A partir de hoy y hasta el domingo ingresará viento norte desde el centro y el sur de la provincia, que se extenderá por toda la geografía provincial”.

También indicó que estas condiciones climáticas ocasionarán que desaparezca la humedad ambiente. “El viento norte viene seco y la vegetación en la zona de montaña está predispuesta, de color amarillo; es decir que hay una predisposición no sólo para el inicio de incendios, sino para su propagación”, advirtió.

Esta situación climatológica y las heladas registradas durante las últimas semanas acrecientan la posibilidad de que se originen fuegos, debido a la existencia de material altamente combustible.

Justamente por esto, Vignetta recomendó prudencia a la población en sus acciones y a la hora de manipular objetos que pudieran iniciar fuegos.

Alerta vigente

Cabre recordar que desde el 1° de junio rige en todo el territorio de la provincia de Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios. Esta disposición prohíbe hacer fuego y toda actividad que pueda iniciar incendios. A través del decreto 590/23 firmado por el gobernador Juan Schiaretti, la medida se extiende hasta el 31 de diciembre próximo, inclusive.

La disposición establece la prohibición “del encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.

La Ley provincial 8.751 de Manejo del Fuego contempla severas penas para toda persona que provoque un incendio.

Meses críticos

Los meses más críticos del año que pueden generar incendios forestales van desde junio (al arrancar las primeras heladas) hasta diciembre inclusive.

En invierno, las heladas secan pastizales y vegetación, además de que hay menos lluvias. Desde la primavera empiezan a preponderar los vientos y la temperatura va en ascenso.

“Este año tuvimos humedad en julio; por eso no hubo incendios hasta ahora”, expresó Vignetta.

Para septiembre u octubre, si se produce el fenómeno conocido como “El Niño”, podrían darse más precipitaciones. “Si se confirma, ayudaría mucho”, aseguró.

Informe

De acuerdo con un informe del Observatorio Hidrometeorológico Córdoba, para hoy se prevén temperaturas que superarían los 25 grados y ráfagas de viento generalizadas del sector norte, con intensidades máximas de hasta 85 kilómetros por hora en zonas serranas.

El informe destaca que las mayores marcas térmicas se prevén para el norte y centro de la provincia, con valores que llegarían mañana a los 29 o 30 grados. Los valores de humedad caerían por debajo del 20 por ciento.

En horas de la tarde o la noche de mañana se prevé una rotación del ciento hacia el sector sur.

Recomendaciones

No usar el fuego sin tener el permiso de quema controlada (sólo habilitada de enero a junio).

No quemar restos de poda, basura, rastrojo y malezas de terrenos.

Realizar prácticas preventivas al alcance: calles cortafuego, limpieza de alambrados, construcción de reservorios de agua, disponibilidad de elementos de combate (palas, chicotes, machetes), pileta de natación o tanque australiano llenos todo el año.

No arrojar fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas.

No hacer fogatas; sólo se las permite en lugares habilitados (camping, complejos, campamentos).

No encender fuego debajo de los árboles.

El viento puede propagar una mínima fogata y ocasionar incendios.

No tirar colillas de cigarrillos en el campo.

Si se inicia fuego en el pasto, apagarlo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada.

No utilizar herramientas que generen chispas.

No usar cocinas ni hornos de barro.

Dónde avisar

Ante la presencia de fuego, se recomienda comunicarse con los siguientes números y seguir las instrucciones.

0800-888-38346 (FUEGO)

911 Policía

100 Bomberos

Más información: https://www.cba.gov.ar/prevencion-incendios/