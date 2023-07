Se conocieron los primeros spots de los precandidatos presidenciales

Los principales precandidatos a presidentes de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio profundizaron sus mensajes de cara a la elección PASO. Sergio Massa, Juan Grabois, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei, entre otros, terminaron de difundir este sábado los spots de campaña, de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto.

Unión por la Patria: Massa y Grabois

Unión por la Patria (UxP) publicó su spot de campaña donde se pone foco en la unidad nacional y la gestión de cara a las elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto en el cual aparecen el precandidato a presidente, Sergio Massa, junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi, y al ministro de Interior, jefe de campaña y precandidato a senador, Eduardo "Wado" De Pedro.

"La Patria sos vos. Vamos a defenderla", expresa una voz en off en el video de 48 segundos de duración que propone la lista "Celeste y Blanca" del oficialismo. En el mismo, se muestran imágenes de diferentes personas en su lugar de desarrollo y esfuerzo trabajando por la Patria.

Entre los microrrelatos mostrados, se puede ver a un trabajador de la agricultura, una científica en un laboratorio, un obrero en una metalúrgica, trabajadores del área textil, artistas, infancias, estudiantes y médicos, entre varios otros.

Según informaron desde la coalición oficialista, este spot es el primero de una serie de materiales audiovisuales de "una campaña coral que busca movilizar todos los recursos, descentralizar, segmentar y sumar".

El video fue publicado el día previo a la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner que es "la marca de gestión de la coalición hacia el futuro" y en un evento donde van a estar presentes los principales referentes del oficialismo como Massa, el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, repasó algunos hechos históricos y llamó a ser "fieles a nuestra historia" de cara a las elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

"Argentina es un pueblo con historia. ¿No cruzó San Martín Los Andes derrotando al más poderos imperio de su tiempo? Perón y Evita vencieron al (ex embajador de Estados Unidos, Spruille) Braden y consagraron derechos de niños, ancianos, mujeres y obreros", comienza preguntándose Grabois.

En el video de 35 segundos de duración, se puede ver al dirigente social hablando a cámara y algunas imágenes simbólicas de la historia argentina. Además, Grabois recordó que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández "nos sacaron del Fondo y reconstruyeron un país desde sus cenizas".

"Que puedas trabajar, descansar y ser feliz, no es fantasía. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación, nacionalizar los recursos y salir del Fondo. Es volver a ser Patria y dejar de ser colonia. El que dice que es imposible no nos conoce", asegura el precandidato que finaliza subrayando: "Seamos fieles a nuestra historia".

Juan Grabois encabeza junto a Paula Abal Medina la lista "Justa y Soberana" que va a competir en las PASO con la lista de los precandidatos Sergio Massa y Agustín Rossi.

Seamos fieles a nuestra historia. pic.twitter.com/9gCSEou35J — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 9, 2023

Juntos por el Cambio: Larreta y Bullrich

Rodríguez Larreta lanzó su spot de campaña en el que propone hacer "el cambio de nuestras vidas" El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), tiene por lema "Este país sí tiene arreglo" y en el video llamó a los argentinos a hacer "el cambio de nuestras vidas".

"Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás. Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: "Hagamos el cambio de nuestras vidas", expresó el precandidato al compartir el spot en sus redes sociales.

En el video de un minuto de duración se ve a diferentes personas sosteniendo papeles en los que se leen frases como "no llego a fin de mes" en las manos de un jubilado, "miedo a esperar en la parada" en las de una joven esperando el colectivo, "cada día que pasa me va peor" en las de un cocinero de un negocio de barrio o "cada vez puedo comprar menos" en una mujer en su casa.

Las personas afectadas proceden a prender fuego los papeles y se muestra un último mensaje que dice: "Este país no tiene arreglo". "Este país si tiene arreglo, hagamos el cambio de nuestras vidas", asegura Larreta en respuesta. El precandidato encabeza la Lista 132 A que va a competir con la de la precandidata presidencial, Patricia Bullrich, dentro de JxC.

Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás.



Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: HAGAMOS EL CAMBIO DE NUESTRAS VIDAS. pic.twitter.com/8Jx5fm2TPx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 8, 2023

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, utilizó en su spot de campaña,parte de un documental realizado en el año 2019 por el portal Filo News para criticar los índices de pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri, según denunciaron en las redes sociales los comunicadores sociales que estuvieron a cargo de la realización de la pieza.

El viernes, Bullrich lanzó un spot de campaña con un mensaje que pone el acento en la "fuerza", y en el que advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser "defendido en las calles".

La ex ministra de Seguridad sostiene, además, que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción". "Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias", afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden varias imágenes en un video que marca el inicio de sus actividades proselitistas en los medios de comunicación.

En una de las imágenes, aparece una mujer llamada Silvana, que cuenta que vino a Buenos Aires desde Chaco junto a la pareja que la dejó, y explica por qué terminó en la calle: "Sufrimos hambre", dice en el video Ese fragmento aparece de la misma manera en el documental, 'Hambre en la calle comer en la calle'.

El spot de JxC -difundo ayer por redes sociales- finaliza con las palabras "orden, coraje, valentía y decisión" y el nombre de Bullrich y su compañero de fórmula, el exdiputado radical Luis Petri, con quien compartirá la boleta Lista132 B de JxC.

Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada. 🇦🇷💙



Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/a74OLFn1zX pic.twitter.com/AqsocnLHYQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2023

Hacemos por la Patria

El gobernador Juan Schiaretti compartió este sábado un spot con su discurso antigrieta y a favor del fedealismo. El precandidato a presidente por el espacio Hacemos por la Patria lanzó su campaña el jueves pasado en CABA junto a Florencio Randazzo y el viernes en la provincia de Córdoba.

En base al discurso que brindó en el espacio Quality, el video sirvió para promocionar las propuestas de su fórmula rumbo a las PASO.

Vamos a hacer un gobierno de unidad nacional y construir un país donde prime la cultura del trabajo y la producción. #LevantemosArgentina#SchiarettiPresidente pic.twitter.com/ecyH50Z7Fh — Hacemos por Nuestro País (@hacemosxpais) July 8, 2023

La Libertad Avanza

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, invita en su spot a imaginar "una Argentina distinta" acompañado por los principales precandidatos de su lista. "Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando salgan ganando", dice Milei mirando a cámara en el video de 48 segundos de duración.

En el material audiovisual, la precandidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, agrega: "Mientras que los corruptos y los que viven del trabajo ajeno salgan perdiendo". "Una Argentina distinta, sin privilegios para los políticos", remarca el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra.

Por su parte, la postulante a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, sostiene "donde se bajan los impuestos y terminamos la inflación para siempre". "Una Argentina distinta donde podamos caminar por la calle sin miedo, porque el que las hace las paga", añade la precandidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo.

El precandidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, Alberto Benegas Lynch afirma: "Una Argentina distinta donde los jóvenes no se van del país". "Porque acá, cerca de sus familias pueden alcanzar sus sueños". propone la aspirante a diputada nacional, Marcela Pagano.

Finalmente, Milei cierra el video asegurando que "esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre": "Pongamos un punto y aparte".

Hacer #UnaArgentinaDistinta es imposible con los mismos de siempre. pic.twitter.com/w6pAspMR5V — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) July 8, 2023

Frente de Izquierda

Las dos listas del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), la encabezada por la diputada Myriam Bregman y la liderada por el legislador porteño Gabriel Solano, presentaron también sus spots electorales de cara a la campaña de las PASO.

Integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista (IS), la lista "unir y fortalecer la izquierda" que lleva la fórmula Bregman presidente y Nicolás del Caño vice, lanzaron su spot bajo el nombre "levantá la izquierda".

"En las PASO no te resignes, levantá la izquierda", dice Bregman en el spot de 50 segundos que podrá verse en distintos medios de comunicación desde este domingo.

En el spot, junto a imágenes de movilizaciones y protestas, también figuran hombres y mujeres que expresan querer levantar "la izquierda" contra "el ajuste y el FMI", por los "derechos de las mujeres" y porque "no hay planeta B".

"Como en Jujuy para darle fuerza a tus luchas, levantá la izquierda", dicen a dúo Bregman y Del Caño, quienes en el cuarto oscuro estarán en la boleta 136 1A del FIT-U.

Levantá la izquierda ✊️ pic.twitter.com/eU52ObDXtw — Myriam Bregman (@myriambregman) July 8, 2023

Por su parte, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), encabezado por Solano y secundado por la dirigente Vilma Ripoll, hizo énfasis en que "hace 40 años gobiernan los mismos de siempre".

"El país esta quebrado y empobrecido. Votarlos otra vez sería un suicidio colectivo", dice Solano en el video que representa la lista 136 del FIT-U y que fue difundido en redes.

En tanto, Ripoll exclama: "Como pueblo tenemos un desafió, terminar con este desastre y poner en pie una Argentina para las mayorías populares".

En la izquierda hay 2 proyectos, pero solo 1 propone unir a los trabajadores, los pueblos que luchan y las barriadas populares. Vamos con la izquierda que se planta#SolanoPresidente#RipollVice pic.twitter.com/XgCFS3Q117 — Gabriel Solano (@Solanopo) July 8, 2023

Por fuera del FIT-U, la precandidata presidencial del Nuevo Mas, Manuela Castañeira presentó también el spot de ese espacio que aspira en la PASO a obtener el piso del 1,5 por ciento de los votos emitidos en esos comicios para asegurarse participar en las generales del 22 de octubre.

En su mensaje de campaña, la postulante pidió impulsar "un salario mínimo que parta de los $500.000 indexado mensualmente a la inflación en el marco de un plan integral de siete medidas anticapitalistas", entre las que se encuentra "obligar al empresariado a invertir más en el salario en vez de fugar sus ganancias multimillonarias al exterior".