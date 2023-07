River Plate derroto 2 a 0 a Colón y dio otro paso hacia el título de la Liga

El "Millonario" y el "Sabalero" se enfrentaron este miércoles en el estadio Más Monumental, por la fecha 23 del torneo de primera división.

El resultado final fue 2 a 0 a favor del local, que quedó a nada de adjudicarse el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol, varias fechas antes de concluir el torneo.

River Plate venció con solvencia a Colón de Santa Fe, gracias a los goles convertidos por Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán, uno en cada tiempo.

Con la victoria de este miercoles, River le sacó 11 puntos de diferencia a su inmediato perseguidor, San Lorenzo.

En el campeonato restan 12 puntos en juego. Con su victoria, River llegó a las 53 unidades y se alejó de Lanús (40 puntos), y San Lorenzo (43 ubnidades), que este miércoles empató con Racing.

El otro equipo con posibilidades es Talleres, con 41 puntos, que este jueves visita a Sarmiento de Junín desde las 19, para completar la fecha 23 de la Liga Profesional.

El equipo de Martín Demichelis, con varios regresos en la formación titular, logró su noveno triunfo consecutivo de local y no pierde desde el 2-1 ante Arsenal, por la 5ta. fecha, el pasado 26 de febrero.

River se recuperó del traspié que significó la derrota 2-1 contra Barracas Central, que contó con varios suplentes, y dejó en claro la diferencia futbolística con Colón. El equipo santafesino venía del 0-4 con Racing y si bien no fue goleado en Núñez, tampoco hizo pie ante el puntero.

La primera parte se jugó al ritmo de River, con Rodrigo Aliendro (otro ex Colón) y De La Cruz como motores, para acorralar a los santafesinos en su campo.

El gol de De La Cruz en los primeros 45' abrió el partido. El uruguayo ejecutó de manera brillante el tiro libre que encendió las gargantas de los jubilosos hinchas de River, quienes empezaron la segunda parte insultando a Ramón Ábila por su pasado en Boca.

En el segundo parcial, poco antes del ingreso de Ábila, a los 16' River extendió la ventaja con Beltrán. La defensa de Colón "se olvidó" de "Nacho" Fernández en un saque lateral, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata recibió en la línea y con viveza sacó el centro atrás para la entrada franca de Beltrán, quien cumplió la "ley del ex" y no lo gritó.

Con el 2-0, River manejó el partido a voluntad. Hubo ovación para De La Cruz, Enzo Pérez y Aliendro en sus reemplazos y aplausos para cada gambeta del ingresado Claudio "Diablito" Echeverri. Sobre el final, sus hinchas ya daban fe que el próximo campeón del fútbol argentino "saldrá de Núñez".

En la próxima fecha, River visitará a San Lorenzo y Colón recibirá a Belgrano, de Córdoba.

Fuente: Télam