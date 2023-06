Sergio Massa y Daniel Scioli están reunidos en el Ministerio de Economía

Massa y Scioli se saludaron con un fuerte abrazo, pero no hicieron declaraciones a la prensa.

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se encuentra reunido con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, en la sede de su cartera.

Massa recibió a Scioli en la explanada del Palacio de Hacienda, ubicado frente a la Plaza de Mayo, lo que fue considerado como un gesto de agradecimiento “poco habitual”, por parte de los allegados del titular de la cartera económica.

El encuentro se produce tras el cierre de listas del pasado sábado, con vistas a las PASO del 13 de agosto, y luego de que Scioli declinara su precandidatura presidencial por UxP.

El miércoles Scioli fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del Senado.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer", había anticipado ayer la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Fuente: Télam