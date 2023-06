El Cispren se pronunció sobre el trabajo de prensa en las elecciones provinciales

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) difundió una serie de comentarios que permiten conocer con precisión los alcances y los límites que tiene la labor de prensa en el marco de los comicios provinciales que se desarrollan este 25 de junio.

Expusieron desde la entidad gremial que dicho comunicado, firmado por su Comisión Directiva, responde a consultas recibidas respecto a "posibles restricciones a la actividad que desarrollarán durante los comicios trabajadoras y trabajadores de prensa".

A continuación, se reproducen los puntos emitidos desde el Cispren:

1. La credencial que otorga el Registro de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa (Retrapren) está reconocida por las autoridades de la Provincia a la hora de acreditar el ejercicio del periodismo, en sus distintas modalidades, en todo el ámbito del territorio provincial.

2. Todo afiliado o afiliada al Cispren cuenta con la correspondiente acreditación (carnet), que actualmente se emite de manera digital (aunque también podrá solicitarse el carnet físico). El afiliado o afiliada, automáticamente pasa a formar parte del Registro de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa (Retrapren). Para mantener la condición de afiliado activo y contar con la credencial, es necesario estar al día con el pago de la cuota sindical.

3. Estar incorporado al Retrapren brinda garantías a las y los periodistas a la hora de acreditar ante quien corresponda, sea o no una autoridad, que desarrollan una actividad de prensa. El Retrapren surgió de la necesidad de reconocer y reafirmar los derechos laborales específicos y las garantías consagradas en la Constitución Nacional y en el Estatuto del Periodista Profesional (ley 12.908) a quienes ejercen el oficio periodístico y comunicacional en los diversos ámbitos.

4. Finalmente, desde el Cispren dejamos claro que no existe ninguna limitación para el ejercicio del periodismo, menos aún en una jornada electoral. Sí hay disposiciones específicas emanadas de las autoridades, referidas a la seguridad en el escrutinio. Así, se transcribe el texto del decreto (Expediente SAC 11779560), emitido el día 22-06-23 por la Justicia Electoral de Córdoba, con la firma de la jueza Marta Elena Vidal: “El Tribunal Electoral dispuso que está permitido el acceso de los medios de comunicación a los establecimientos de votación, mas no a los recintos donde se encuentran las cabinas de emisión de sufragio. Podrán permanecer en dichos establecimientos hasta las 18, momento a partir del cual deberán retirarse a los fines de no obstaculizar el escrutinio de las mesas de votación”.