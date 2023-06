Patricia Bullrich formalizó el binomio para las PASO con Luis Petri

La precandidata presidencial del PRO en Juntos por el Cambio Patricia Bullrich presentó hoy formalmente al diputado nacional de la UCR Luis Petri como su compañero de fórmula para competir en las elecciones PASO del 13 de agosto próximo.

En una conferencia de prensa en un hotel del centro porteño, Bullrich sostuvo: "Este equipo y este cambio no serán tibios". "Hay que defender a las fuerzas de seguridad", afirmó la ex ministra del área, que lleva como compañero de fórmula a un diputado nacional especialista en Seguridad.

Bullrich anunció también que el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, será el primer candidato a senador nacional del distrito de su lista.

Abad había sonado en los días previos para ser su compañero de fórmula, pero finalmente el elegido fue Petri. Además, el radical bonaerense estará acompañado en la nómina para el Senado por la ex vice de la UIF María Eugenia Talerico.

"Gracias Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante, de cambiar la Argentina. Todos los que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país es un equipo que se la va a jugar por la gente", sostuvo la postulante del PRO.

Según sostuvo, "se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio". "Va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más", enfatizó Bullrich.

"Para este momento de la Argentina se necesitan liderazgos de convicción. Porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad y el coraje que hay que tener. Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan", agregó.

Fuente: NA

