Fernanda Regueiro: “Las cosas me van encontrando a mí, y ahí me quedo”

María Fernanda Regueiro es una escritora y docente de Colonia Caroya que compartió una charla con La Nueva Mañana acerca de su última publicación, Todo lo que tiene luz desaparece, un libro que captura momentos y los expresa de un modo que se vuelven tangibles o tal vez palpables para quienes atravesaron infancias en años difíciles pero que sin embargo no pierde la delicadeza que Regueiro suele proporcionar a su poesía.

-En “Todo lo que tiene luz desaparece” se puede escuchar una voz de una mujer hablando de su infancia. ¿Cómo abordaste ese ejercicio de encontrarte con esa niña?

Hay una presencia que siempre está, y vos decidís o no encontrarte con ella.

A través de la poesía descubro quién me habita. No siempre conocemos con exactitud al ser que somos en el presente. Creo que para saber nuestra identidad debemos indagar en nuestro pasado, en esos primeros tiempos donde nos fuimos moldeando.

Cuando escribo tolero esa incertidumbre de encontrarme con quien realmente soy y me lo permito. Por eso habla la niña. Porque en los tiempos de mi infancia ser prudente era hacer silencio, soy de una generación que aprendió a callar para salvarse. La niña necesitó hablar para darse cuenta que siempre estuvo viva. Yo no la busqué, fue ella quien me buscó a mí.

-En el prólogo Claudia Massín dice que “la poesía es esa delicada manera de llegar donde no podríamos llegar sin ella”. ¿A qué lugares buscabas llegar a través de la poesía en este libro?

Cuando escribo encuentro siempre un punto de partida, pero nunca sé cuál es el punto de llegada. Me sumerjo, escribo y con paciencia espero. Recién ahí encuentro un recorrido, un sentido. Esta vez mi sentido se transformó en defender todo aquello que fue vida a pesar de los tiempos del horror. Rescatar todo lo que se escuchaba pero no podía hilarse en un discurso que expresara lo que sucedía. Recuerdo esos discursos como pedazos de realidad fragmentados, que a los ojos de una niña se percibían incomprensibles.

No era posible habitar un espacio interior seguro, porque la palabra que más resonaba en aquel momento era cuidate, y cuidarse equivalía a estar al margen. Y detrás de esa palabra el miedo y la presencia constante de ese miedo que te inyectan y del que después cuesta mucho desprenderse. Poder decirme, decirles que “Todo lo que tiene luz desaparece” significa otra vez sumergirme en ese permanente juego de luz-oscuridad que tanto abordan mis libros. Pero no desde este lugar de modernidad al que hoy hemos condenado a esas palabras casi hasta vaciarlas de contenido, sino con una intención de pensar que todo lo que se dice desaparece como oscuridad, porque al revelarse las verdades ocultas, los dolores, los miedos y poder nombrarlos, nos permite habitar un nuevo silencio, sin interferencias, porque ya no es un callarse impuesto desde el afuera, sino que nos pertenece por derecho, para reconciliarnos con aquello que fuimos, que somos y que queremos ser. Porque el que habla dice, el que dice expresa, el que expresa vive. Y el que vive es un ser capaz de cambiarlo todo.

-Además de poesía estás abordando la escritura de libros álbum y libros para las infancias ¿Cómo te fuiste encontrando con esta faceta?

Como dije antes, no me voy encontrando con las cosas, las cosas me van encontrando a mí, y cuando escucho resonancia en aquello que encuentro ahí me quedo. Y empiezo a sentir que puedo pertenecer a ese lugar, y empiezo a habitar los desafíos de apropiarme de los nuevos lenguajes.

Creo que ese es mi motor, la escritura, y en la escritura de los libros álbum y libros para la infancia encuentro un modo diferente de decir las mismas cosas que le digo a los “grandes” pero en un lenguaje que me permite desafiarme a mí misma, porque tengo que buscar el equilibrio preciso para poder habitar ese mundo.

En él descubrí que Paula espera el celeste a pesar de las tormentas, que Mariquita desafía todos los preceptos sociales que quieren imponerle, que alguien emprende un viaje porque necesita conocerse a sí misma, que aunque las mariposas viven un solo día existen en la eternidad, que una niña encuentra paz en los ojos de una gata…

También descubrí que en esa interrelación de la fantasía y la realidad el mundo sigue siendo maravilloso, y me gusta pensarme dentro de él.

-Vos estás viviendo actualmente en Colonia Caroya. ¿Cuáles son los desafíos que tienen que atravesar las y los poetas de las pequeñas localidades para ver su obra publicada?

A los del interior del interior, que por diferentes razones se les hace difícil acercarse a los lugares donde habitualmente se desarrollan actividades de circulación de la escritura, que son en cierta forma espacios de visibilidad, les cuesta mucho salir del anonimato, y esto creo, impacta en las oportunidades de ver tu obra publicada. Esto te lleva a que si querés realizar publicaciones los altos costos que tenés que afrontar no siempre están a tu alcance. También, a veces pasa, que después de publicar un libro al poco tiempo te quedás muy en soledad con tu obra y la posibilidad de difundirla. Es como si de algún modo tus libros muriesen con vos y revivieran solo de tanto en tanto en un juego de azar, donde alguien se encontró con ellos.

-¿Cuáles son los próximos pasos?

Seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta ahora, atenta a los cambios que en la vida de afuera y de adentro pudieran darse para adaptarme a la realidad que surge y seguir escribiéndola. Seguir pensando alternativas para mi poesía, para que los libros inéditos que ya me pesan en los cajones puedan salir de casa. Seguir aprendiendo de mis maestros los secretos para decir lo que necesito decir con mayor precisión, con belleza. Acompañar las publicaciones que ya están tocando la puerta.

Vivir.

