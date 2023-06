Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 23 al 29 de junio, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $100.

Política

[ Nota de Tapa ]

ELECCIONES A GOBERNADOR Y VICE – 25 DE JUNIO

■ Cordobeses a las urnas: el PJ va por más y JxC busca dar la sorpresa

Martín Llaryora, el candidato del oficialismo y líder de la renovación del peronismo en la provincia, intentará dar continuidad a los 23 años de justicialismo que alternaron de manera ininterrumpida José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Enfrente, la principal coalición opositora está encabezada por Luis Juez, que irá por su tercer intento para llegar a la Gobernación.

Por: Santiago Bibiloni - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

CONFLICTO EN JUJUY

■ “Hacen falta paritarias y una mesa de diálogo con las comunidades de modo inmediato”

La Nueva Mañana dialogó con la diputada jujeña por el peronismo María Carolina Moisés tras la feroz represión que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales en medio reclamos salariales e imposición de una nueva Constitución.

Por: Flavio Colazo - Especial para La Nueva Mañana

Economía

[ Nota de Tapa ]

■ Massa, optimista para renegociar con el Fondo y mantener la estabilidad

La economía acumula un trimestre de crecimiento, pero se desconoce si esta dinámica podrá repetirse. La escasez de dólares amenaza el nivel de actividad. El ministro de Economía espera buenas noticias desde Washington.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

SOBERANÍA ENERGÉTICA

■ El nuevo Gasoducto Néstor Kirchner permitirá ahorrar u$s 4.200 millones al año

Este es en lo inmediato, con el primer tramo funcionando y donde ya empezó el llenado para que el gas natural desplace el aire del ducto. Será inaugurado el 9 de julio.



Información General

[ Nota de Tapa ]

UNA HISTORIA DE APROPIACIÓN ILEGAL

■ Recuperó su identidad y se reencontró con su familia en Punilla

Nació en Cosquín en 1982, una familia la compró y se la llevó a Mar del Plata. 40 años más tarde descubrió su verdadera identidad y se reencontró con su padre y sus hermanos.

Por: Aldana Varas - Especial para La Nueva Mañana

[ Nota de Tapa ]

■ Alumnos cordobeses sabrán de primera mano cómo es la vida en el espacio

Estudiantes de 5to. año del Colegio La Merced, de Río Cuarto, tendrán una charla virtual con expertos de la NASA.

Por: Marcos Villalobo - [email protected]

Turismo

[ Nota de Tapa ]

■ Arrancó el invierno y visitamos tres destinos en las sierras

Comenzó la estación más fría del año y se renuevan las ganas de seguir recorriendo y descubriendo los diversos destinos de nuestra provincia. Acá un puñado de propuestas.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Cultura y Espectáculos

■ “Las cosas me van encontrando a mí, y ahí me quedo”

La Nueva Mañana dialogó con María Fernanda Regueiro, poeta caroyense que en su último libro publicado “Todo lo que tiene luz desaparece” toma la voz de una niña que trata de entender qué es lo que sucede a su alrededor, qué hacer o cómo ser en momentos de luz y de oscuridad.

Por: Mauricio Micheloud - Especial La Nueva Mañana

Deportes

■ Instituto y el Kempes, ¿la clave para romper la racha contra Belgrano?

La dirigencia del “albirrojo” resolvió la mudanza al mundialista ante los “Piratas”, a pesar de los ruegos de los hinchas de no abandonar Alta Córdoba, aunque la medida no responde solo a razones económicas. 19 años sin festejos ante ese rival. Repaso de un clásico particular en ese reducto.

Por: Federico Jelic - Especial La Nueva Mañana

