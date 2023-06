Rossi cruzó a diputados de Juntos por el Cambio en su informe en la Cámara baja

El Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, replicó a diputados de Juntos por el Cambio (JxC) que criticaron al Gobierno durante el informe que brindó en la Cámara baja y les dijo que "se hagan cargo" del país que dejaron a fines de 2019.

Rossi refutó a los jefes de las bancadas de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, quienes vertieron duros conceptos sobre el Gobierno nacional en el bloque de preguntas que tiene cada bancada parlamentaria en el marco de la sesión especial informativa de gestión que brinda el Jefe de Gabinete.

Rossi expresó que quería "decirles a cada uno de ustedes que se hagan cargo de la parte que le corresponde".

"No nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55% de inflación, con una desocupación del 10%, con tres años de recesión sobre cuatro de gobierno y con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que nunca la Argentina había tenido", afirmó.

"Entonces voy a ponerlo al revés. Sin sequía, sin guerra y sin pandemia: todo eso lo hicieron en cuatro años de gestión. Nos dejaron ese país, de ese país nosotros nos hacemos cargo", aseveró.

Sobre las elecciones, Rossi dijo que "todo indica que será una elección pareja" y le sugirió a JXC que "primero pongan la olla, porque están comiendo el postre, ya que están diciendo ustedes que ya ganaron las elecciones y demás. No pareciera que venga tan así".

Negri dijo que "este gobierno ha naturalizado todo, nada es verdad, todo es mentira. ¡Son ficciones las que viven los argentinos cada vez que van al almacén!".

Añadió que "no nos hagan el 'cuento del tío'. Nos están diciendo que fueron con 5.000 millones de yuanes, que vuelven con 10.000 millones de yuanes, como si eso no fuera nueva deuda que van a tener con China. ¿Creen que los chinos te regalan o te prestan? ¿Eso no es nueva deuda? ¿Es un préstamo de beneficencia que lo devolvés con la fundación cuando tenés tiempo?".

Rossi defendió el acuerdo con el gigante asiático y dijo que "la ampliación del swap se utilizará para seguir fomentando las importaciones de China", para que "sean utilizadas en esa moneda y no afecten las reservas en dólares". También mencionó la posibilidad de "ir logrando ese mismo mecanismo con Brasil".

Previamente, al responder una pregunta de la diputada de la izquierda Romina del Plá, Rossi descartó que pueda suceder una situación similar a la crisis del 2001.

Señaló que "no están las condiciones para que esto sea 2001, porque hay una red de contención enorme a lo largo y ancho del país".

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: