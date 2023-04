El PRO acordó bajarle el tono a la interna, sin avanzar sobre candidaturas

Los principales referentes del PRO, entre ellos Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pactaron este viernes en una cumbre bajarle el tono a la disputa interna generada luego de la decisión del jefe de Gobierno porteño de utilizar la boleta única electrónica en las elecciones de la Ciudad, y buscaron dar una imagen de unidad.

La determinación de Larreta de utilizar la boleta única electrónica generó el enojo del ala más dura del PRO, que consideraron que este sistema de votación podría favorecer al postulante radical en la contienda porteña, el senador nacional Martín Lousteau.

Tanto Mauricio Macri, como María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich salieron a cuestionar en su momento en duros términos a Larreta por esta decisión.

La cumbre de hoy, en la casa de San Isidro del exministro de Trabajo durante el Gobierno de Macri, Jorge Triaca, tuvo la intención de calmar las aguas internas y evitar roces públicos a futuro entre los referentes partidarios.

"Esta mesa que se reunió hoy va a continuar, con el objetivo de prevenir los problemas y no actuar después, cuando las cosas ya ocurrieron", le dijo a Télam uno de los partícipes del encuentro de esta mañana.

La misma fuente confirmó que en la reunión no se avanzó en la definición de candidaturas, en un contexto en el cual se acercan las fechas de la presentación de listas -el plazo vence el 24 de junio- y el PRO tiene varios candidatos en los principales distritos.

En la ciudad de Buenos Aires, justamente el lugar que generó disputas internas en el último tiempo, el partido amarillo cuenta con tres candidatos: Jorge Macri (ministro de Gobierno); Fernán Quirós (ministro de Salud) y Soledad Acuña (ministra de Educación).

Jorge Macri es el candidato de Patricia Bullrich y Fernán Quirós el postulante respaldado por Larreta, mientras se especula que Soledad Acuña podría integrar alguna fórmula como candidata a vicejefa de Gobierno.

Tras la reunión, algunos de sus participantes expresaron su resumen del encuentro por redes sociales.

"Juntos, como hace 20 años cuando empezamos con el sueño de cambiar la Argentina para siempre. Este tiempo terrible, de miedo y angustia que estamos viviendo, es el final de una etapa que se va. Lo que viene es mucho mejor", posteó Horacio Rodríguez Larreta, junto a una foto del encuentro.

"Nos unen 20 años de trabajo, esfuerzo y compromiso con nuestro país. Nos une el futuro. Vamos a recuperar Argentina, en equipo", expresó por redes la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien sigue sosteniendo que es precandidata presidencial, pese a los rumores que la ubican disputando la Jefatura de Gobierno porteña.

Los partícipes de la cumbre en San Isidro fueron Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Fernando de Andreis y Federico Angelini, nuevo titular del partido.

"Estuvimos analizando la situación del país, lo que estamos sufriendo todos los argentinos, eso fue el tema principal de la reunión", dijo Angelini a la salida, al oficiar como uno de los voceros del encuentro.

En relación a la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio, tema sobre el que el PRO no se definió aún formalmente, Angelini dijo que pactará un encuentro con el economista liberal para conversar sobre el tema, aunque aclaró que "conceptualmente estamos a favor de ampliar Juntos por el Cambio".

Angelini también comentó que se está preparando un encuentro para el martes próximo "con los precandidatos de Juntos por el Cambio y los economistas del espacio, con las cuatro fundaciones de los partidos, que están haciendo un gran trabajo con los planes que vamos a llevar adelante a partir del 10 de diciembre, si ganamos los comicios".

Consultado sobre la clase magistral de la vicepresidenta Cristina Fernández este jueves en el Teatro Argentino de La Plata, Angelini dijo que "quienes gobiernan, que son ellos, gobernaron 16 de los últimos 20 años, ¿y se hacen los desentendidos?".

El titular del PRO dijo que no se avanzó en candidaturas en la reunión de hoy y afirmó: "Con la situación que estamos pasando, hablar de candidaturas es desatinado".

En relación a Javier Milei, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Angelini sostuvo que "no" les "preocupa quienes piensan o tienen ideas más cercanas a las de la libertad; todo lo contrario, sentimos que en Argentina hacen falta medidas y soluciones profundas".

Ante una pregunta en torno a la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, explicó que "cualquier deuda que se haya tomado en Juntos por el Cambio fue para achicar el déficit fiscal".

"Macri entregó el Gobierno con reservas en el Banco Central, con una deuda a menor interés que el anterior Gobierno y con equilibrio fiscal, una oportunidad que este Gobierno no supo aprovechar", argumentó.

El titular del PRO también dijo que ya se "pasó página" en torno a la disputa interna en el partido tras la decisión de Larreta de que la Ciudad vote con boleta única electrónica.

A su turno, el diputado nacional Cristian Ritondo, el otro vocero de la reunión, afirmó en línea con lo dicho por Angelini que "de lo que se habló fue de la reunión del martes, de tener un programa en común, lo que ocupó el 80% de la reunión".

"No hablamos de Milei, hablamos de tener una reunión con Espert. Tenemos que estar preocupados por la Argentina que va a tocar gobernar desde el 10 de diciembre", expresó el precandidato a la gobernación bonaerense

Ritondo insistió que durante el encuentro "no se habló de candidaturas" y dijo que para dirimir eso "están las PASO" (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias).

En relación al fallo de la Cámara Nacional Electoral que confirmó una resolución de primera instancia que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos en 2017, Ritondo afirmó: "Eso no involucra a Vidal, no me preocupa porque sé de la honestidad personal de Vidal".

En el encuentro también se analizó la situación en Mendoza, donde Omar de Marchi, del PRO, decidió salir de Juntos por el Cambio y presentarse por afuera, con una nueva agrupación.

"Nosotros somos Juntos por el Cambio y desde el PRO todos los precandidatos respaldarán la fórmula de Alfredo Cornejo, cuya candidata a vicegobernadora es del PRO", indicó una fuente partidaria que estuvo en el encuentro de hoy a esta agencia.

Fuente: Télam