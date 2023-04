Elecciones 2023: sólo queda empezar a caminar la campaña política

Especial para La Nueva Mañana

Con las alianzas definidas, desde el próximo lunes se acercará cada vez más al inicio formal de una campaña de “larga duración” que reconoce orígenes en las legislativas de 2021.

Con acomodamientos y reacomodamientos, las candidaturas de Martín Llaryora en el ¿novel? Juntos Hacemos por Córdoba y de Luis Juez (y Rodrigo De Loredo), en Juntos por Córdoba.

La fecha ordenadora, límite para la formalización de las alianzas más no para los nombres de candidatas y candidatos, puso un poco de claridad a lo que anticipa movimientos previsibles en tiempos en los que la disputa política y las internas “palaciegas” están muy por detrás del día a día de los votantes.

El desafío, parece ser, será unir los puntos de contacto de las agendas de la dirigencia con la de la ciudadanía. La paleta de temas rondará en torno a tópicos bien definidos como seguridad, educación y salud. Tan cierto como que las críticas al gobierno nacional serán a coro, como así también la defensa de ciertas bases establecidas, como el modelo de gestión basado en la producción primaria. Cordobesimo puro, lo demás son detalles.

El candidato a gobernador Luis Juez espera la llegada de referentes nacionales del macrismo para la campaña electoral.

Segunda época

A sabiendas de lo dificultoso que significa tener que encabezar un periodo de renovación, Llaryora busca por todos los medios posibles tener la frescura propia de “lo nuevo” sin perder el hilo conductor con la continuidad del oficialismo. Con ese norte, la transformación de Hacemos por Córdoba en Juntos Hacemos por Córdoba no es para nada gratuita. Desde lo enunciativo, con un nombre que busca sintetizar el “frentismo moderno” que tanto enarbola el sanfrancisqueño, como así también con lo fáctico.

La poco sorpresiva inclusión del espacio Radicales Auténticos, liderados por Myriam Prunotto (Estación Juárez Celman) y Gustavo Benedetti (Arroyito) le untó una mano de amplitud y pancordobesismo al proyecto encargado de iniciar la segunda época del proyecto que logró desbancar al radicalismo a fines de los 98.

Sin José Manuel de la Sota ni Juan Schiaretti como referencia en las listas, al menos desde lo simbólico, el actual intendente de la ciudad de Córdoba optó por jugar a lo seguro: tejer acuerdos amplios que permitan darle la base territorial que no tiene debido a la ausencia de los padres fundadores de Hacemos por Córdoba.

La falta de este activo, reconocido por los propios operadores llaryoristas, se trató de salvar con constantes viajes al “interior”. El resultado, a priori, no parece haber sido nada desdeñable, puesto que además de Prunotto y el grupo de intendentes que se referencian en ella, también se cosechó la anuencia de Juan Manuel Llamosas en Río Cuarto, entre otros.

Causalidad, ambos suenan como posibles candidatos a secundar al sanfrancisqueño.

Otro que también “cerró” fue Martín Gill. Sin un acercamiento firme a la lista del Frente de Todos, el villamariense se hizo fuerte en el departamento San Martín y todo parece indicar que su tropa trabajará por Llaryora.

Pese a este álbum de incorporaciones, saben en el oficialismo que la victoria no será ni de cerca lo aplastante que la de Schiaretti en 2019. “Caminar y hacer conocer a Martín”, reconocen desde el Palacio 6 de Julio.

No de nuevo, decían

En el carril opuesto y con menos facilidades que las esperadas, Juez va otra vez ¿la última? en busca de la Gobernación. Con el recuerdo fresco del arrollador triunfo en las elecciones de medio término, el ex fiscal Anticorrupción y actual senador tiene, paradójicamente, un problema similar al de Llaryora.

No por desconocimiento, si no por falta de confianza, su figura no calaba del todo hondo en las huestes de Juntos en el mal llamado interior. Las recientes victorias en La Falda, Hernando y General Cabrera intentaron romper ese cerco. A ello hay que sumarle el tan esperado encuentro con Mauricio Macri. Sin disimular antipatía y poco feeling, ambos acordaron un pacto de no agresión que en términos de campaña significará la ausencia del ex presidente en la campaña del senador.

Sin embargo, Juez cosecha la bendición del resto del arco político nacional de Juntos, excepto quizá el de Martín Lousteau y Gerardo Morales. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, todos por orden de aparición, cumplieron y cumplen al pie de la letra el axioma enunciado por el fundador del Frente Cívico: “Van a hacer fila para venir a Córdoba. Saben que si quieren ser presidentes, tienen que ganar en Córdoba”.

La presencia de referentes nacionales será una de las herramientas con las que Juntos intentará volver a ser oficialismo provincial después de 25 años. Antes del 6 de mayo, De Loredo deberá decidir cuál será su futuro. Durante el fin de semana que pasó, dio a conocer un sugerente posteo musicalizado en la red social Twitter con un texto que señala que “nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví, a mi manera”. Muchas más dudas que certezas. Y el tiempo corre, generando cada vez más suspicacias en el electorado (y en los medios y en el oficialismo).

Así el planteo, sólo queda esperar el paso de los días para que de una buena vez haya bandera verde y la carrera esté en marcha.

De Todos, para todos

Una de las novedades de la inscripción de las alianzas fue la presentación de De Todos, el F5 del Frente de Todos. Con Federico Alessandri - Gabriela Estévez a la cabeza de la lista para la gobernación, el kirchnerismo local vuelve al redil con la intención de recuperar espacios en la Unicameral y terciar entre Hacemos Juntos por Córdoba y Juntos. La apuesta por dos dirigentes jóvenes significa la síntesis entre albertismo y kirchnerismo, algo que paradójicamente no se consigue a nivel nacional.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]